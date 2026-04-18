Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १८ एप्रिल २०२६ ते २४ एप्रिल २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -चोखंदळ राहून कामे मिळवा. कामात सातत्य ठेवून नवीन कामांचे नियोजन करा. व्यवसायात जास्तीत जास्त चांगले काम करून प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याचा प्रयत्न राहील. केलेल्या प्रयत्नांचा लगेचच फायदा मिळेल ही अपेक्षा नको. उधारीपेक्षा रोखीवर भर देऊन कामे मिळवा. नोकरीत हातातील कामे वेळेत संपवा..वृषभ -बराच काळ रेंगाळलेली कामे तातडीने संपवा. नंतर त्याला फाटे फुटतील, तुमची विनाकारण चिडचिड होईल. व्यवसायात जाहिरात व प्रसिद्धी माध्यमांचा वापर करून उलाढाल वाढवण्याचा प्रयत्न राहील. स्पर्धकांच्या पुढे जाण्याचा तुमचा विचार असेल. ओळखीतून नवीन कामे मिळतील. वरिष्ठ व सहकारी कामात मदत करतील..मिथुन -जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर अशक्य गोष्ट शक्य करून दाखवाल. कष्टाशिवाय फळ नाही हे लक्षात येईल. व्यवसायात पैशाची आवक-जावक सारखीच राहील. तडजोडीचे धोरण ठेवावे लागेल. नोकरीत द्विधा मनःस्थिती होईल. त्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय तूर्तास पुढे ढकला. 'शब्द हे शस्त्र आहे' हे लक्षात ठेवून कामात गुप्तता राखा..कर्क -ग्रहांची साथ मिळेल. पूर्वीच्या अनुभवांचा उपयोग नवी वेगळी दिशा मिळण्यात होईल. व्यवसायात कल्पना साकार होण्यासाठी पूरक घटना घडतील. आजूबाजूच्या व्यक्तींच्या तुमच्याकडून नक्की काय अपेक्षा आहेत ते समजून घ्या. नोकरीत कष्टाची तयारी ठेवलीत, तर फळ निश्चित मिळेल. प्रकृतिमान सुधारेल..सिंह -तुमच्यावर महत्त्वाच्या ग्रहांची मर्जी नाही, त्यामुळे ज्या कामांची पूर्तता करायला जाता त्या कामांना विलंब होतो. तरी तूर्तास शांत राहा. व्यवसायात पैशाची चणचण भासेल. परंतु हितचिंतकांची मदत होईल. जुनी येणी वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित करा. नोकरीत वरिष्ठांच्या मर्जीत राहून कामे करा. सर्वांशी सलोख्याचे संबंध ठेवा..कन्या -वातावरणानुसार लवचिक धोरण ठेवलेत तर फायदा होईल. व्यवसाय वृद्धिंगत होईल. जुनी येणी वसूल होतील. नोकरीत तत्त्वाला मूरड घालून तडजोड करावी लागेल. नको त्या कामात बराच वेळ व पैसा खर्च होईल. कौटुंबिक स्वास्थ्याचा अनुभव घ्याल. महिलांच्या मनाप्रमाणे कामे होतील. केलेल्या कामाचा आनंद मिळेल..तूळ -ग्रहमान संमिश्र फळ देईल. तुमच्या अंगी असलेल्या कौशल्याला भरपूर वाव मिळेल. व्यवसायात आधुनिकीकरण करून नवीन विचारांचा अवलंब कराल. प्रगतीचा वेग समाधानकारक राहील. नवीन आर्थिक गुंतवणूक करणे गरजेचे होईल. नोकरीत मनाविरुद्ध काम करावे लागल्याने चिडचिड होईल. चांगली बातमी कळेल..वृश्चिक -'मनी वसे ते स्वप्नी दिसे' या म्हणीचे प्रत्यंतर सप्ताहात येईल. व्यवसायात स्वप्ने साकार होतील. त्या दिशेने नवीन पाऊल टाकाल. अधिक गुंतवणूक करणे भाग पडेल. विरोधकांचा विरोध मावळेल. कामे गती घेतील. नोकरीत इतरांना तुमची व तुमच्या कामाची किंमत कळेल. जोडधंद्यातून विशेष लाभ होतील. कामानिमित्ताने प्रवास होईल..धनू -नशिबाची साथ राहील. व्यवसायात मनातील बेत प्रत्यक्षात साकार होतील. नवीन कामे मिळतील. अर्धवट कामे गती घेतील. पैशाची चिंता मिटेल. नोकरीत कमी श्रमात जास्त यश मिळेल. चांगली कामगिरी केल्याचा आनंद मिळेल. परदेशव्यवहार, परदेशमगनाच्या कामांना गती येईल. महिलांना मनाप्रमाणे खर्च करता येईल..मकर -उत्साहवर्धक वातावरण लाभेल. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. कामातील प्रगतीचा आलेख वाढता राहील. ओळखीतून नवीन कामे मिळतील. नोकरीत अतिमहत्त्वाकांक्षेच्या आहारी जाऊ नका. कामात बिनचूक राहून कामे वेळेत संपवा. वरिष्ठ व सहकाऱ्यांकडून कुठलीही अपेक्षा ठेवू नका. जोडधंद्यातून विशेष लाभ होईल..कुंभ -नोकरी, व्यवसायात आवश्यक ते फेरबदल कराल. नवीन कामे दृष्टिक्षेपात येतील, ती चिकाटीने व सातत्याने पूर्ण करा. आर्थिक स्थिती समाधानकारक राहील. नोकरीत कामात तत्पर राहा व मिळालेल्या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा घ्या. कामामुळे दगदग, धावपळ वाढेल. महिलांचा वेळ कलेत व मनोरंजनात मजेत जाईल..मीन -तुमचे मनोधैर्य चांगले असल्याने अडथळ्यांवर मात कराल. व्यवसाय वृद्धींगत होण्यासाठी काही ठोस पावले उचलाल. त्याचा फायदा होईल. नोकरीत कामे स्वीकारताना स्वतःची क्षमता ओळखून पुढे जा. नोकरदारांना कामानिमित्ताने प्रवास संभवतो. कलावंतांना प्रसिद्धीचे योग येतील. कवी, साहित्यिकांच्या हातून उत्तम लेखन होईल.