Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १८ जुलै २०२६ ते २४ जुलै २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -आठवड्याची सुरुवात काहीशी तणावग्रस्त असण्याची शक्यता आहे. पण आठवड्याच्या मध्यात परिस्थिती बदलून हळूहळू प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. वरिष्ठांकडून असलेल्या अपेक्षांचे ओझे तुमच्या कामात लक्ष केंद्रित करण्यात अडथळा ठरू शकते. व्यावसायिकांनी घाईघाईत निर्णय घेणे टाळावे. जोडीदारासोबत गैरसमज होणे टाळू शकता. शांतपणे चर्चा केल्यास मार्ग सापडू शकतो..वृषभ -करिअरमध्ये कामात सातत्य ठेवलेत, तर निश्चितच प्रशंसेस पात्र ठराल. पूर्वी गुंतवणूक म्हणून जी मेहनत केलीत, त्याचेच फळ मिळण्याचा हा आठवडा आहे. या आठवड्यात अंगी संयम बाळगल्यास यश तुमचेच आहे. आर्थिक बाजू ठीकठाक राहील. पचनासंबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात. तेव्हा खाण्यापिण्यावर नियंत्रण ठेवणे हितकारक राहील. कुटुंबात शांतता राखा; वाद टाळा..मिथुन -तुमच्या अंगभूत कल्पकतेचा या आठवड्यात खूप फायदा होणार आहे. कार्यक्षेत्रात प्रशंसा मिळेल. स्वभावातील चंचलतेला आळा घालून एकाग्रता वाढवावी लागेल. या काळात नेटवर्किंगचा फायदा अनुभवायला मिळेल. छोटे-छोटे आर्थिक लाभ होतील. काही जुन्या मित्रमैत्रिणींसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. आरोग्याच्या दृष्टीने हा आठवडा चांगला जाईल..कर्क -हा आठवडा भावनिकदृष्ट्या थोडा संवेदनशील काळ भासू शकतो. पण कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय, विशेषतः कार्यक्षेत्रातील निर्णय भावनेच्या भरात न घेणे फायदेशीर ठरेल. कामात स्थैर्य अाणले आणि मन शांत ठेवले, तर आठवडा सुखकर होईल. आठवड्याच्या उत्तरार्धात काही खर्च अचानक उद्भवू शकतात, तरीही आर्थिक बाजू ठीकठाक राहील. या आठवड्यात कुटुंबाची साथ उत्तम मिळेल..सिंह -या आठवड्यात ग्रहस्थितीची चांगली साथ लाभेल. या अनुकूल परिस्थितीमुळे आत्मविश्वास वाढेल. त्याजोडीला परिश्रमांची साथ दिलीत, तर वरिष्ठांकडून तुमच्या कामगिरीची प्रशंसा होईल. त्यामुळे नेतृत्वाची संधीदेखील मिळू शकेल. मानसन्मान वाढेल. ऊर्जा चांगली राहिल्याने शारीरिक श्रमाची कामेदेखील पूर्ण कराल. मात्र कामाचा अतिरेक नको, अन्यथा थकवा किंवा आजारपण येऊ शकते..कन्या -गेल्या काही काळात जर गोष्टी मनाविरुद्ध घडत असतील तर त्याचे योग्य विश्लेषण करा. भविष्यात त्याचा फायदा अनुभवायला मिळेल. कार्यक्षेत्र आणि कौटुंबिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर नियोजनावर भर द्या. कामात अचूकता ठेवा, यश तुमचेच आहे. आर्थिक बाजू ठीकठाक राहील. बचत करण्याचा प्रयत्न करा. नातेसंबंधात काही मतभेद होऊ शकतात, थोडे नमते घेऊन पुढे जा..तूळ -सध्याची ग्रहस्थिती विचारात घेता संयमाने काही गोष्टी केल्यात तर फायदेशीर ठरतील. कुटुंब असो किंवा कार्यक्षेत्र सद्यपरिस्थितीत समतोल राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिवाय कुणाच्याही फारसे विरोधात न जाता सहकाऱ्यांसोबत सहकार्य ठेवणे हितकारक आहे. आर्थिक परिस्थिती मात्र स्थिर राहील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. सुसंवाद ठेवल्यास प्रेमसंबंध मजबूत होतील. आरोग्याच्या काही कुरबुरी वगळता बाकी तब्येत चांगली राहील..वृश्चिक -या राशीच्या व्यक्तींच्या स्वभावात एक प्रकारची गूढता असते आणि भावना अतिशय तीव्र असतात. या काळात भावनांना आवर घालून कामावर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत आवश्यक ठरेल, अन्यथा भविष्यात नुकसान होऊ शकते. नातेसंबंधांतदेखील संयम ठेवणे आवश्यक आहे. आर्थिक बाजू ठीकठाक राहील, तरी अचानक काही खर्च संभवतो. भावनांवर नियंत्रण न ठेवल्यास मानसिक थकवा जाणवू शकतो. कौटुंबिक आघाडीवर एक प्रकारची अस्वस्थता जाणवू शकते..धनू -गेला काही काळ असलेली मरगळ परिस्थिती अनुकूल झाल्याने सकारात्मकतेमध्ये बदलेल. मन उत्साहाने भरून जाईल. कार्यक्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध होऊन नवीन कामाची सुरुवात होऊ शकते. व्यावसायिक लोकांना एखादे नवीन कॉन्ट्रॅक्ट किंवा प्रोजेक्ट मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाजू बळकट राहील. अचानक लाभाचे काही संकेत मिळू शकतात. कौटुंबिक वातावरण चांगले राहील. आवश्यकता असल्यास जवळच्या मित्रांकडून मदत मिळेल..मकर -तुमची गाडी आता हळूहळू रुळावर येऊ लागली आहे. तुमच्या महत्त्वाकांक्षी स्वभावाला या आठवड्यात शिस्त आणि मेहनत यांची जोड देऊ केल्यास फायदा होईल. कार्यक्षेत्रात प्रगतीचा आलेख उंचावता राहील. मात्र कामात गुरफटून न राहता कुटुंबासाठी वेळ द्या. कौटुंबिक वातावरण शांत राहील. आर्थिक बाजू समाधानकारक आणि स्थिर राहील. सांधेदुखीचा त्रास असल्यास या आठवड्यात तो डोके वर काढू शकतो..कुंभ -गेला काही काळ तुमच्या राशीने प्रचंड त्रास भोगला आहे. आता परिस्थिती हळूहळू बदलत आहे. तुमच्या आयुष्यात नवीन, सकारात्मक बदल घडू लागले आहेत. डोक्यातदेखील नवीन सृजनात्मक विचार येऊ लागले आहेत. तुमची क्रिएटिव्हीटी आता पूर्णपणे कामाला लागली आहे, त्यामुळे कार्यक्षेत्रात एक नवीन ओळख तयार होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे कामात यश मिळू लागले आहे. आर्थिक बाजू मात्र अजूनही म्हणावी तशी मजबूत होत नाहीये..मीन -खरे सांगायचे तर साडेसातीच्या त्रासाला तुम्ही आता थोडे सरावला आहात. पण त्यामुळे मूलतः अंतर्मुख असलेल्या तुमच्या राशीची अंतर्मुखता अधिकच वाढीस लागेल. मन आध्यात्मिकतेकडे ओढ घेईल. डोके स्थिर ठेवून शांतपणे आपले काम पूर्ण करा. आर्थिक बाजू स्थिर असेल, पण सावध राहणे आवश्यक असेल, अन्यथा आर्थिक नुकसान होऊ शकते. आरोग्य चांगले राहील, मात्र थकवा जाणवेल आणि झोपेची समस्यादेखील निर्माण होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.