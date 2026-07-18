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Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १८ जुलै २०२६ ते २४ जुलै २०२६ - मराठी राशी भविष्य

आठवड्याची सुरुवात काहीशी तणावग्रस्त असण्याची शक्यता आहे. पण आठवड्याच्या मध्यात परिस्थिती बदलून हळूहळू प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल.
rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 18th july 2026 to 24th july 2026 all rashi

rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 18th july 2026 to 24th july 2026 all rashi

sakal
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मेष -

आठवड्याची सुरुवात काहीशी तणावग्रस्त असण्याची शक्यता आहे. पण आठवड्याच्या मध्यात परिस्थिती बदलून हळूहळू प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. वरिष्ठांकडून असलेल्या अपेक्षांचे ओझे तुमच्या कामात लक्ष केंद्रित करण्यात अडथळा ठरू शकते. व्यावसायिकांनी घाईघाईत निर्णय घेणे टाळावे. जोडीदारासोबत गैरसमज होणे टाळू शकता. शांतपणे चर्चा केल्यास मार्ग सापडू शकतो.

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