Horoscope | राशी भविष्य
Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २० ते २६ डिसेंबर, २०२५ - मराठी राशी भविष्य
जीवनाचा आस्वाद घेण्याची उर्मी उफाळून येईल, पण थोडी सबुरी ठेवा. व्यवसायात कर्तव्यपूर्तीला प्राधान्य द्याल.
- अनिता केळकर
मेष -
जीवनाचा आस्वाद घेण्याची उर्मी उफाळून येईल, पण थोडी सबुरी ठेवा. व्यवसायात कर्तव्यपूर्तीला प्राधान्य द्याल. नवीन करार करण्यापूर्वी भविष्यात त्याचा काय परिणाम होईल याचा अंदाज घ्या. पैशाची स्थिती समाधानकारक राहील. नोकरीत कामाचा मनस्वी कंटाळा येईल. घरात पाहुण्यांची ये-जा राहील.