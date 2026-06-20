Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २० जून २०२६ ते २६ जून २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -आनंदी वातावरण मन प्रसन्न राखेल. व्यवसायात कामांना गती येईल. पैशाची चिंता मिटेल. नवीन कामे मिळतील. नोकरीत कामात जोश येईल. नवीन संधी मिळेल. पूर्वी केलेल्या कामाचे कौतुक होईल. महिलांना मुलांकडून चांगली बातमी कळेल. प्रकृतिमान सुधारेल. प्रियजनांच्या सहवासात मजेत वेळ जाईल. स्वप्ने साकार होतील..वृषभ -योग्य वेळी योग्य व्यक्तींचा उपयोग करून घेऊन कामे मार्गी लावण्यात तुमचा हातखंड असतो. परंतु या सप्ताहात माणसांची पारख करण्यात चूक होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात जादा आत्मविश्वास ठेवू नये. पैशाच्या मोहापासून दूर राहावे. जुनी येणी वसूल करण्याकडे लक्ष द्यावे. नोकरीत वरिष्ठांच्या आज्ञेचे पालन करा..मिथुन -व्यवसायात फायदा मिळवण्यासाठी ओळखीचा उपयोग करून कामाचा विस्तार कराल. खेळत्या भांडवलासाठी बँका, पतपेढी यांची मदत घ्याल. आज रोख व उद्याही रोखच हे धोरण अवलंबाल. नोकरीत सुप्त कलागुण दाखवण्याची संधी मिळेल. सहकारी व वरिष्ठांना तुमचे व तुमच्या कामाचे महत्त्व कळेल. घरात चांगली बातमी कळेल..कर्क -घेतलेले निर्णय अचूक व फायदा मिळवून देतील. व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यासाठी विशेष जागरूक राहाल. महत्त्वाचे निर्णय घेताना इतरांचा सल्ला घ्याल. खेळत्या भांडवलाची सोय होईल. नोकरीत मनाप्रमाणे कामे होतील. वरिष्ठांच्या मर्जीत राहाल. कामानिमित्ताने नवीन ओळखी होतील. घरात महिलांवर सर्वांकडून कौतुकाचा वर्षाव होईल..सिंह -मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. व्यवसायात भावनेपेक्षा कर्तव्यला श्रेष्ठ मानून कामे कराल. यशाची कमान उंचावेल. नोकरीत ओळखीचा उपयोग होईल. अपेक्षित निरोप मिळतील. महिलांना चांगली बातमी कळेल. घरात नवीन खरेदी कराल. कलाकार, खेळाडूंना प्रसिद्धी मिळेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे..कन्या -‘प्रयत्नांती परमेश्वर’ असा तुमचा बाणा असेल. व्यवसायात नवीन उत्पन्नाचे साधन मिळाल्याने आनंद वाटेल. पूर्वी केलेल्या कामातून आता फायदा मिळेल. कार्यतत्पर राहिल्यास फायदा होईल. नोकरीत तुमच्या अंगी असलेले कलागुण दाखवण्याची संधी मिळेल. नवीन हितसंबंध जोडले जातील..तूळ -‘मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही’ या म्हणीची प्रचिती येईल. व्यवसायात प्रयत्न केल्याशिवाय यश नाही हे लक्षात येईल. कामातील प्रगती समाधानकारक राहील. नोकरीत जादा कामाची तयारी असेल, तर वरकमाई करता येईल. कामानिमित्ताने परदेशगमन व लांबच्या प्रवासाचे योग येतील. नवीन हितसंबंध जोडले जातील..वृश्चिक -व्यवसायात महत्त्वाचे निर्णय घेताना वरिष्ठांचा सल्ला घ्या. आर्थिक स्थिती समाधानकारक राहील. नवीन कामे मिळतील. नोकरीत कामे स्वीकारताना स्वतःची पात्रता ओळखून पुढे जा. अपेक्षित बातमी मिळेल. बौद्धिक क्षेत्रात यश मिळेल. महिलांनी दगदग, धावपळ कमी करावी. प्रकृतीची काळजी घ्यावी. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात मन लागेल..धनू -व्यवसायात कामाचे नियोजन करून कामे मार्गी लावाल. नवीन कामे मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहाल. शेअर, जमीन खरेदी-विक्री यांतून लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत गोड बोलून सहकाऱ्यांकडून कामे करून घ्याल. व्यवहारी दृष्टिकोन ठेवून इतरांशी संबंध प्रस्थापित कराल. उधार, उसनवार बंद कराल. तरुणांचे विवाह जमतील..मकर -रेंगाळलेली व अर्धवट राहिलेली कामे हाती घेऊन पूर्ण कराल. व्यवसायात नवीन कामे दृष्टिक्षेपात येतील. तुमचा दृष्टिकोन विशाल असेल. नोकरीत वरिष्ठांनी दिलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण होतील. मानसिक समाधान लाभेल. तुमच्या शब्दाला मान मिळेल. घरात खर्च वाढला, तरी तो आवश्यक गोष्टींसाठीच असेल. महिलांना मनाजोगती खरेदी करता येईल..कुंभ -सभोवतालच्या माणसांचे नवीन अनुभव येतील, त्यामुळे कोड्यात पडल्यासारखे वाटेल. व्यवसायात भरपूर कामे करून भरपूर पैसे मिळवता येतील. कामगारांना युक्तीने सांभाळावे लागेल. नोकरीत अहोरात्र मेहनत कराल. केलेल्या श्रमाचे चीज होईल. वरिष्ठ व सहकाऱ्यांची मदत मिळेल. क्षमता ओळखून इतरांना आश्वासन द्या..मीन -साशंकता न ठेवता कामे करीत राहा. कामाचा वेग वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्नशील राहाल. व्यवसायात गरजेनुसार निष्णात व्यक्तींचा सल्ला घ्या. पैशाचा मोह टाळा. कुसंगत धरू नका. नोकरीत कामात फेरबदल होतील. आडमुठे धोरण बाजूला ठेवून सहकाऱ्यांशी सामंजस्याने वागावे लागेल. मोठ्या खर्चाचा बोजा तुमच्यावर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.