Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २० जून २०२६ ते २६ जून २०२६ - मराठी राशी भविष्य

आनंदी वातावरण मन प्रसन्न राखेल. व्यवसायात कामांना गती येईल. पैशाची चिंता मिटेल. नवीन कामे मिळतील. नोकरीत कामात जोश येईल.
rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 20th june 2026 to 26th june 2026 all rashi

rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 20th june 2026 to 26th june 2026 all rashi

sakal
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- अनिता केळकर

मेष -

आनंदी वातावरण मन प्रसन्न राखेल. व्यवसायात कामांना गती येईल. पैशाची चिंता मिटेल. नवीन कामे मिळतील. नोकरीत कामात जोश येईल. नवीन संधी मिळेल. पूर्वी केलेल्या कामाचे कौतुक होईल. महिलांना मुलांकडून चांगली बातमी कळेल. प्रकृतिमान सुधारेल. प्रियजनांच्या सहवासात मजेत वेळ जाईल. स्वप्ने साकार होतील.

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