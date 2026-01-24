Horoscope | राशी भविष्य
Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi - कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २४ जानेवारी २०२६ ते ३० जानेवारी २०२६ - मराठी राशी भविष्य
- अनिता केळकर
मेष -
व्यवसायात आश्वासने देताना आपली क्षमता ओळखून सावधगिरीने आश्वासन द्या व ते पाळा. आर्थिकस्थिती समाधानकारक राहील, त्यामुळे कामाचा उत्साह वाढेल. नोकरीत कोणावरही विसंबून राहू नका. नवीन हितसंबंध जोडताना त्या व्यक्तीची विश्वासार्हता पडताळून बघा. अतिविचार न करता घरात कृतीवर भर राहील.