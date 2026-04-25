Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २५ एप्रिल २०२६ ते १ मे २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -व्यवसायात व नोकरीत लवचिक धोरण ठेवाल. जशी कामाची गरज असेल तसे कामाचे नियोजन कराल. व्यवसायातील तांत्रिक अडथळे दूर करून कामे वेळेत व बिनचूक कराल. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न कराल. कामानिमित्ताने सवलती मिळतील, त्याचा गैरफायदा घेऊ नका. महिलांनी तब्येतीची काळजी घ्यावी. .वृषभ -सध्या उत्तेजन देणारे दिवस आहेत, त्यामुळे तुम्ही तुमचे विचार सौम्य पण प्रभावीपणे मांडून व्यवसायात प्रगती कराल. अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी शक्य करून यश मिळवाल. तुमच्यातील साहसवृत्ती जागी होईल. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी युक्ती शोधाल. नोकरीत कामानिमित्ताने नवीन ओळखी होतील. कौटुंबिक स्वास्थ्य लाभेल..मिथुन -तुमच्या जिद्दी व प्रयत्नवादी स्वभावाचा फायदा होईल. व्यवसायात कामात बदल करून उत्पन्नाचे नवीन साधन शोधाल. नवीन योजनांना मूर्त स्वरूप येईल. जुनी येणी वसूल होतील. नोकरदार व्यक्तींनी कार्यतत्पर राहावे. जोडधंदा फायदा मिळवून देईल. घरातील महिलांच्या शब्दाला मान मिळेल. रेंगाळलेले प्रश्न मार्गी लागतील..कर्क -परिस्थितीनुसार ध्येय-धोरणात बदल केल्यास लाभ होईल. व्यवसायात पैशाची चणचण जाणवली तरी तात्पुरती पैशाची सोय होईल. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. नवीन कामे दृष्टिक्षेपात येतील. नोकरीत नवीन करार होतील. काही ठोस निर्णय घेता येतील. नवीन नोकरीच्या प्रयत्नात यश येईल. कामाचा ताण कमी होईल..सिंह -कामात तुम्हाला हवी तशी गती येत नसल्याने तुम्ही सध्या मनावर संयम ठेवणे गरजेचे आहे. ग्रहांची अनुकूलता लाभल्यावर आशेचा किरण दिसेल. व्यवसायात कामांना चालना देण्यासाठी निश्चित निर्णय घेऊन कामाला लागाल. जादा पैशाची तरतूद करून ठेवा. नोकरीत वेगळे काम करण्याची इच्छा पूर्ण होईल..कन्या -कामात आलेली मरगळ दूर करून नवीन उत्साहाने कामाला लागाल. नवीन आशावाद जागृत होईल. परिस्थितीशी समझोता करून कामांना दिशा द्याल. व्यवसायातील कामात तुमचा दृष्टिकोन सावध राहील. त्यामुळे कुठलीही जोखीम न घेता कामे हाती घ्याल. नोकरीत कामात सजग राहाल. वरिष्ठांच्या आज्ञेचे पालन करणे हितावह ठरेल..तूळ -ग्रहमानाची साथ लाभेल. व्यवसायात महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. वेळेचा सदुपयोग होईल. नवीन कामे मिळतील. नोकरीत वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाचा विशेष लाभ होईल. मोठ्या व्यक्तींच्या गाठीभेटी होतील. कामानिमित्ताने नवीन हितसंबंध जोडले जातील. महिलांना मनःस्वास्थ्य लाभेल. चांगली बातमी कळेल..वृश्चिक -भरपूर उत्साह देणारे ग्रहमान आहे. स्वतःचे कलागुण दाखवण्याची संधी मिळेल. व्यवसायात तुमच्या मताला मान मिळेल. त्यामुळे प्रगतीचा वेग राखता येईल. विचार व कृती यांची योग्य सांगड घालाल. कामे वेळेत पूर्ण करता येतील. भांडवलाची तरतूद होईल. नोकरीत कामातून आर्थिक लाभाचा फायदा मिळेल. घरात शुभकार्ये ठरतील..धनू -'शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ' याची प्रचिती येईल. व्यवसायात दक्ष राहाल. कामाचे योग्य नियोजन करून कामे हातावेगळी कराल. नोकरीत मौनव्रत पाळणे हितावह ठरेल. पूर्वीच्या चुका सुधारण्याची संधी मिळेल. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवाल. महिलांनी वादविवाद टाळून सुसंवाद साधावा. सामूहिक कामात पुढाकार राहील..मकर -व्यवसायात कल्पकता दाखवून कामे कराल. व्यवहारी दृष्टिकोन ठेवून कामे हाती घ्याल. ओळखीतून नवीन कामे मिळतील. नोकरीत पैशाच्या मोहापासून दूर राहा. कामात चोख राहा. जादा कामाची तयारी असेल तर वरकमाई करता येईल. नवीन प्रशिक्षणासाठी वरिष्ठ तुमची निवड करतील. विद्यार्थ्यांना केलेल्या कष्टाचे फळ मिळेल..कुंभ -कामात नवीन बदल करून प्रगती साधाल. नवीन काहीतरी करण्याची तुमची मनीषा सफल होईल. व्यवसायात प्रगती उंचावण्याचा चंग बांधाल. त्यासाठी पडेल ते श्रम घेण्याची तुमची तयारी असेल. खेळत्या भांडवलाची तरतूदही होईल. नोकरीत वरिष्ठ नवीन संधीसाठी तुमची निवड करतील. बेरोजगार व्यक्तींना काम मिळेल..मीन -कामात नवीन आव्हाने स्वीकारून ती तडीस नेण्याचा मानस असेल. व्यवसायात बदल करताना मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. त्यासाठी योग्य व्यक्तींचा सल्ला घ्या. उधार, उसनवार टाळा. नोकरीत इतरांना न जमलेले काम वरिष्ठ तुमच्यावर सोपवतील, त्यात यशही मिळेल. परदेशगमन व परदेश व्यवहाराच्या कामांना चालना मिळेल.