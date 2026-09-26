Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २६ सप्टेंबर २०२६ ते २ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -या आठवड्यात तुमच्या मनात अनेक नवीन कल्पना येतील आणि त्या प्रत्यक्षात आणण्याची इच्छा वाढेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची पुढाकार घेण्याची वृत्ती लक्षवेधी ठरेल. वरिष्ठांकडून कौतुक होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत आठवडा मध्यम राहील. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. बजेट सांभाळा. नात्यांमध्ये थोडी संवेदनशीलता ठेवावी लागेल. जोडीदारासोबत संवाद वाढवा. .वृषभ -हा आठवडा तुमच्यासाठी स्थैर्य आणि नियोजनाचा असेल. कामात सातत्य ठेवल्यास चांगले परिणाम दिसतील. नवीन संधी मिळू शकतात, पण त्या स्वीकारण्यापूर्वी त्याचा नीट विचार करा. सहकाऱ्यांसोबत समन्वय ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. आर्थिकदृष्ट्या आठवडा समाधानकारक राहील. काही जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या खर्चाचा निर्णय पुढे ढकलणे योग्य ठरेल..मिथुन -या आठवड्यात तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि लोकांशी जोडण्याची संधी मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे संवादकौशल्य उपयोगी पडेल. एखादे प्रलंबित काम पूर्ण होऊ शकते. मात्र, एकाच वेळी अनेक कामे हातात घेणे टाळा. आर्थिक बाबतीत चढ-उतार संभवतात. अनावश्यक खर्च टाळा. छोट्या गुंतवणुकीसाठी ही वेळ चांगली असू शकतो, पण मोठे निर्णय मात्र पुढे ढकला. घरात आनंदी वातावरण राहील..कर्क -या आठवड्यात तुमच्यासाठी मनात चाललेले विचार स्पष्ट करण्याची आणि स्वतःकडे लक्ष देण्याची वेळ आहे. कामाच्या ठिकाणी थोडा ताण जाणवू शकतो, पण संयम ठेवल्यास परिस्थिती तुमच्या बाजूने वळेल. नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या. आर्थिक बाबतीत सावध राहणे गरजेचे आहे. खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे नियोजन महत्त्वाचे ठरेल. उधळपट्टी टाळा. जुन्या गोष्टींवरून वाद टाळा..सिंह -या आठवड्यात तुमची उपस्थिती आणि निर्णयक्षमता इतरांवर प्रभाव टाकेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ तुमच्या कामाकडे लक्ष देतील आणि एखाद्या महत्त्वाच्या प्रोजेक्टमध्ये पुढाकार घेण्याची संधी मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात. मात्र अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. नात्यांमध्ये प्रेम वाढेल. घरात आनंदाचे वातावरण राहील..कन्या -या आठवड्यात तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांमुळे आणि कामांतील अचूकतेमुळे चांगले फळ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची मेहनत आणि तपशीलवार काम करण्याची सवय कौतुकास्पद ठरेल. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी योग्य काळ आहे. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील. उत्पन्न नियमित राहील. गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. नात्यांमध्ये थोडा व्यवहार येऊ शकतो. भावना व्यक्त करताना संकोच वाटू शकतो..तूळ -या आठवड्यात जीवनातील विविध क्षेत्रांमध्ये संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरेल. कामाच्या ठिकाणी काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागू शकतात. भागीदारीत काम करत असाल तर समजूतदारपणे वागा. सहकाऱ्यांशी चांगला संवाद ठेवल्यास कामे सुरळीत पार पडतील. आर्थिक स्थिती स्थिर राहील. उत्पन्न आणि खर्च यांमध्ये समतोल राखता येईल. नात्यांमध्ये प्रेम आणि समजूतदारपणा वाढेल. अविवाहितांना योग्य जोडीदार भेटण्याची शक्यता आहे. मित्रांसोबत वेळ छान जाईल..वृश्चिक -हा आठवडा तुमच्यासाठी काही गोष्टींचा खोलवर विचार करून निर्णय घेण्याचा आहे असे समजून वागा. कामाच्या ठिकाणी तुमची चिकाटी आणि धैर्य तुम्हाला यशाकडे नेईल. गुप्त किंवा महत्त्वाच्या प्रोजेक्ट्समध्ये काम करण्याची संधी मिळू शकते. आर्थिक बाबतीत थोडी सावधगिरी बाळगावी लागेल. अचानक खर्च होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक करताना जोखीम नीट समजून घ्या. नात्यांमध्ये तीव्र भावना जाणवतील. विश्वास वाढवण्यावर भर द्या..धनू -कामाच्या ठिकाणी प्रगतीची चिन्हे दिसतील. नवीन कौशल्य शिकण्याची किंवा प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळू शकते. वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन मिळेल, त्याचा पुढे फायदा होईल. आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. एखाद्या जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होऊ शकतो. मात्र अतिआत्मविश्वास बाळगू नका. नात्यांमध्ये उत्साह आणि आनंद राहील. जोडीदारासोबत एखादी छोटी ट्रिप किंवा आउटिंग होऊ शकते. मित्रांसोबत भेटीगाठी वाढतील..मकर -हा आठवडा तुमच्यासाठी जबाबदारी, शिस्त आणि दीर्घकालीन नियोजनाचा असेल. तुम्ही केलेली मेहनत हळूहळू पण ठोस परिणाम देईल. कामाच्या बाबतीत तुमचे गांभीर्य आणि कामाप्रती निष्ठा लक्षात येईल. वरिष्ठांचा विश्वास जिंकण्याची संधी आहे. आर्थिक बाबतीत स्थैर्य राहील. उत्पन्न नियमित राहील, पण मोठ्या गुंतवणुकीसाठी थोडा वेळ थांबणे योग्य ठरेल. बचतीवर भर द्या. नात्यांमध्ये थोडे गांभीर्य राहील. कुटुंबातील सदस्यांना तुमच्या मदतीची गरज भासेल..कुंभ -या आठवड्यात तुम्ही वेगळ्या दृष्टिकोनातून गोष्टी पाहाल आणि त्यातून चांगले परिणाम मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी एखाद्या वेगळ्या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. टीमवर्कमुळे यश मिळेल. आर्थिक बाबतीत स्थिती संतुलित राहील. काही नवीन उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्याची प्रेरणा मिळेल. खर्च आणि बचत यांमध्ये समतोल राखा. नात्यांमध्ये थोडी अनिश्चितता जाणवू शकते. सामाजिक जीवनात सक्रियता वाढेल..मीन -या आठवड्यात तुम्ही अंतर्मनाचा आवाज ऐकून निर्णय घेतल्यास चांगले परिणाम मिळतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने काम करून चांगले परिणाम मिळवू शकता. एखादे अपूर्ण काम पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. आर्थिक बाबतीत थोडी सावधगिरी आवश्यक आहे. अनावश्यक खर्च टाळा. पैशांचे नियोजन केल्यास पुढील काळात फायदा होईल. नात्यांमध्ये भावनिक जुळवाजुळव वाढेल. मानसिक शांतता राखणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.