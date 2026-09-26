Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २६ सप्टेंबर २०२६ ते २ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

या आठवड्यात तुमच्या मनात अनेक नवीन कल्पना येतील आणि त्या प्रत्यक्षात आणण्याची इच्छा वाढेल.
rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 26th September 2026 to 02nd October 2026 all rashi

rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 26th September 2026 to 02nd October 2026 all rashi

sakal
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मेष -

या आठवड्यात तुमच्या मनात अनेक नवीन कल्पना येतील आणि त्या प्रत्यक्षात आणण्याची इच्छा वाढेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची पुढाकार घेण्याची वृत्ती लक्षवेधी ठरेल. वरिष्ठांकडून कौतुक होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत आठवडा मध्यम राहील. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. बजेट सांभाळा. नात्यांमध्ये थोडी संवेदनशीलता ठेवावी लागेल. जोडीदारासोबत संवाद वाढवा.

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