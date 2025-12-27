Horoscope | राशी भविष्य
Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २७ डिसेंबर २०२५ ते २ जानेवारी २०२६ - मराठी राशी भविष्य
- अनिता केळकर
मेष -
कामात ठोस पावले उचलाल. त्यादृष्टीने व्यवसायात पैशाची जुळवाजुळव कराल. योग्य व्यक्तींची भेट घेऊन कामे कराल व रेंगाळलेली कामे मार्गी लागतील. सहकारी कामात मदत करण्याचे आश्वासान देतील. नोकरीत प्रशिक्षणासाठी तुमची निवड होईल. नवीन कामाची जबाबदारी तुमच्यावर येईल. घरात वातावरण चांगले राहील.