Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २७ जून २०२६ ते ३ जुलै २०२६ - मराठी राशी भविष्य

‘प्रयत्ने वाळूचे...’ हे लक्षात ठेवावे. व्यवसायात कामात कोणतीही कसूर ठेवू नये. नवीन योजना कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करावा.
rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 27th june 2026 to 03rd july 2026 all rashi

rashi bhavishya horoscope in marathi of this week 27th june 2026 to 03rd july 2026 all rashi

sakal
Published on

- अनिता केळकर

मेष -

‘प्रयत्ने वाळूचे...’ हे लक्षात ठेवावे. व्यवसायात कामात कोणतीही कसूर ठेवू नये. नवीन योजना कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करावा. कामाचा ताण वाढला तरी चिडचिड करू नये. सहकाऱ्यांकडून खुबीने काम करून घ्यावे. नोकरीत वादविवाद टाळून कामे संपवावीत. चांगली संगत लाभेल. महिलांनी सहनशीलता बाळगून कामे करावीत.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
marathi
Weekly Rashi Bhavishya
History