Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २७ जून २०२६ ते ३ जुलै २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -‘प्रयत्ने वाळूचे...’ हे लक्षात ठेवावे. व्यवसायात कामात कोणतीही कसूर ठेवू नये. नवीन योजना कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करावा. कामाचा ताण वाढला तरी चिडचिड करू नये. सहकाऱ्यांकडून खुबीने काम करून घ्यावे. नोकरीत वादविवाद टाळून कामे संपवावीत. चांगली संगत लाभेल. महिलांनी सहनशीलता बाळगून कामे करावीत..वृषभ -व्यवसायात बदल करून तो वाढवण्याकडे कल राहील. आर्थिक बाजू सशक्त असण्यासाठी तात्पुरत्या कर्जाची सोय कराल. कार्यतत्पर राहून कामे मार्गी लावाल. नोकरीत सहकारी व वरिष्ठांशी जमवून घ्यावे लागेल. जोडधंद्यातून विशेष कमाई करता येईल. उच्च शिक्षणासाठी परदेशगमनास योग्य काळ. विद्यार्थ्यांना आनंददायक ग्रहमान..मिथुन -पैसा मिळेल, खर्चही वाढतील. व्यवसायात बदल करून विस्तार कराल. नवीन कामे मिळतील. आनंदी राहाल. नोकरदार व्यक्तींच्या मनात व्यवसायाचा विचार येईल. वरिष्ठांनी दिलेली कामे व्यवस्थित पार पाडाल. महिलांना कामाचा मनस्वी कंटाळा येईल. तरुणांनी तूर्तास लग्नाची घाई करू नये..कर्क -कामाची योग्य आखणी केल्यास यश संपादन कराल. अर्धवट राहिलेली कामे गती घेतील. व्यवसायात विस्ताराच्या कल्पना फलद्रुप होतील. नोकरीत वरिष्ठांना तुमचे व तुमच्या कामाचे महत्त्व कळून येईल. कौतुकास पात्र असे काम हातून घडेल. अनपेक्षित लाभ होतील. महिलांचा वेळ मजेत जाईल. नवीन खरेदी होईल..सिंह -संभ्रमात टाकणारे ग्रहमान आहे, तरी मनाला योग्य वाटेल तसेच वागा व निर्णय घ्या. व्यवसायात योग्य मार्ग मिळवण्यासाठी थोडे सबुरीचे धोरण ठेवा. नवीन कामांमुळे जुने हितसंबंध संपण्याची शक्यता आहे, शांत राहा. पैशांची आवक चांगली असेल. नोकरीत हातातील कामात बिनचूक राहा. गडबड, गोंधळ टाळा..कन्या -व्यवसायात नवीन धोरणांचा व कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचा मानस असेल. कामाच्या स्वरूपात बदल करणे किंवा नवीन एखादा व्यवसाय करण्यास तूर्तास धीर धरा. खेळत्या भांडवलाची सोय करा. नोकरीत वरिष्ठांचा मूड सांभाळणे आवश्यक राहील. कामानिमित्ताने दूरच्या प्रवासाचे योग येतील. नवीन हितसंबंध जोडले जातील..तूळ -व्यवसायात पूर्वी केलेल्या कामातून बराच फायदा होईल. पैशाची स्थिती समाधानकारक राहील. ओळखीने नवीन कामे मिळतील. नोकरीत कामाचा मनस्वी कंटाळा येईल, तरीही महत्त्वाची कामे स्वतः करून इतर कामे सहकाऱ्यांकडून करून घ्याल. जोडधंद्यातून विशेष लाभ होईल. बेरोजगारांना मात्र नवीन नोकरीची संधी चालून येईल..वृश्चिक -‘प्रयत्नांती परमेश्वर’ ही म्हण लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे कृती करा. नशिबावर विसंबून न राहता प्रयत्नात सातत्य राखा. व्यवसायात वृद्धी करण्यासाठी नवे विचार व योजना मनात घोळतील. जुनी देणी द्यावी लागतील. परदेशी व्यवहारात गती येईल. नवीन करार करताना घाई नको. नोकरीत सबुरीचे धोरण ठेवा. पूर्वी केलेल्या मागण्या वरिष्ठ मान्य करतील..धनू -नशीब व प्रयत्न यांची योग्य प्रकारे सांगड घालून यश संपादन कराल. त्यासाठी पूरक वातावरणाची साथ मिळेल. व्यवसायात अशक्यप्राय वाटणाऱ्या कामात यश मिळेल. कामाची उमेद दांडगी राहील. नवीन कामे सर्तक ठेवतील. वरिष्ठ व सहकाऱ्यांकडून तुमच्यातल्या गुणांची कदर होईल, त्यामुळे मूठभर मांस चढेल..मकर -चित्त स्थिर नसल्याने तळ्यात-मळ्यात राहाल. व्यवसायात महत्त्वाचे निर्णय घेताना योग्य व्यक्तींचा सल्ला घ्या. कर्तव्यपूर्तीला महत्त्व द्या. नोकरीत मिळालेल्या संधीचे सोने करा. वरिष्ठांच्या मर्जीत राहून सवलती मिळवा. कुटुंबासमवेत दूरच्या प्रवासाचे बेत ठरतील. महिलांना नवीन वस्तू, दागिने खरेदीचा मोह होईल..कुंभ -कामाचा मनस्वी कंटाळा असेल, त्यामुळे विश्रांती घ्याल. पैसे वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित कराल. नोकरीत, कामात चालढकल कराल. सहकाऱ्यांवर बरीचशी मदार राहील. गैरसमजुतीने वादविवाद होणार नाहीत याकडे लक्ष द्या. महिलांना घरात मनाविरुद्ध वागावे लागले, तरी चिडू नका. तब्येतीला जपा..मीन -व्यवसायात उलाढाल वाढेल. महत्त्वाची कामे गती घेतील. आर्थिक लाभ होईल. हितचिंतकांची मदत होऊन नवीन कामे मिळतील. नोकरीत कामाचे बेत गुप्त ठेवा. सहकाऱ्यांकडून कुठलीही अपेक्षा करू नका. कामानिमित्ताने प्रवास घडेल. नवीन हितसंबंध जोडले जातील. कलाकार, खेळाडू, राजकारणी व्यक्तींना उत्तम यश मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.