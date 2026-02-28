Horoscope | राशी भविष्य
Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २८ फेब्रुवारी २०२६ ते ६ मार्च २०२६ - मराठी राशी भविष्य
व्यवसायात कार्यतत्पर राहावे. महत्त्वपूर्ण घटना घडतील. खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता भासेल.
- अनिता केळकर
मेष -
व्यवसायात कार्यतत्पर राहावे. महत्त्वपूर्ण घटना घडतील. खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता भासेल. नवीन कामे दृष्टिक्षेपात येतील. जुनी येणी वसूल होतील. नोकरीत पूर्वी केलेल्या कामाचे फळ मिळेल. बदल किंवा बदलीसाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश येईल. बरोजगार व्यक्तींना कामधंदा मिळेल. महिलांना मनाजोगता खर्च करता येईल.