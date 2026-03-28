Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २८ मार्च २०२६ ते ३ एप्रिल २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -तुमच्यातील रसिकता व कल्पकता दाखवण्याची संधी मिळेल. व्यवसायात लवचिक धोरण ठेवून कामे मार्गी लावाल. नवीन कामे मिळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न कराल. आर्थिक स्थिती नाजूक राहील. नोकरीत कमी श्रमात जास्त यश मिळवण्याकडे कल राहील. महिलांनी आवडत्या छंदात मन रमवावे. कामे वेळेत संपवावी..वृषभ -व्यवसायात नजरेच्या टप्प्यात कामे असतील. ती वेळेत पूर्ण करणे हेच उद्दिष्ट राहील. कर्तव्यपूर्तीकडे विशेष लक्ष द्याल. पैशाची आवक सुधारेल. नोकरीत कर्तृत्व दाखवण्याची संधी मिळेल. कामे बिनचूक व वेळेत पूर्ण करा. बेरोजगारांना नोकरी मिळेल. महिलांनी कौटुंबिक प्रश्नांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करावे..मिथुन -व्यवसायात विस्तार करून उलाढाल व फायद्याचे प्रमाण वाढवाल. खेळते भांडवल उभे करताना बँका व हितचिंतकांची मदत होईल. व्यवहारी दृष्टिकोन ठेवून कामे हातावेगळी कराल. नोकरीत केलेल्या कामाचा आनंद मिळेल. वरिष्ठ व सहकारी कौतुक करतील. अंगी असलेल्या गुणांचा उपयोग करून यश संपादन कराल..कर्क -नोकरी, व्यवसायात स्वतःची क्षमता ओळखून पुढे जा. कुणावरही अवलंबून राहू नका. आर्थिक गुंतवणूक करण्याआधी सखोलतेने विचार करा. पैशाची थोडी तंगी जाणवेल. परदेश व्यवहाराच्या कामांना गती देण्यासाठी प्रयत्नशील राहाल. महिलांनी ऐकीव बातमीवर विश्वास न ठेवता त्याची शहानिशा करावी..सिंह -नोकरी व व्यवसायात आर्थिक बाबतीत फारशी हालचाल नको. कुठलीही गोष्ट करताना विचारपूर्वक करा. राग आला तरी प्रकट करू नका, शांत राहा. कामानिमित्ताने नवीन हितसंबंध जोडले जातील. महिलांनी तात्त्विक मुद्द्यांवरून इतरांशी होणारे वादविवाद टाळावेत. मुलांकडून चांगली बातमी कळेल. तरुणांना मनपसंत जीवनसाथी भेटेल..कन्या -तुमच्या मुत्सद्दीपणाला वाव मिळेल, प्रश्नांवर मार्ग निघेल. कामे मनासारखी झाल्याने कामाचा उत्साह तुमच्यामध्ये सळसळेल. व्यवसायात वेळ मारून नेण्यासाठी पैशाची तरतूद आधीच करून ठेवावी. कामाकरिता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा म्हणजे नवीन कामे मिळतील. नोकरीत वेळेत कामे संपवण्यासाठी शॉर्टकट शोधून काढाल..तूळ -ग्रहांची उत्तम साथ लाभल्याने पैशांमुळे थांबलेल्या कामांना वेग येईल. आर्थिक स्थिती सुधारल्याने तुमच्यातील आत्मविश्वास वाढेल. व्यवसायात हितचिंतकांच्या मदतीने नवीन कामे मिळवू शकाल. जागा बदल किंवा नवीन वास्तू खरेदीचे बेत मनात येतील, परंतु थोडा धीर धरा. वरिष्ठांची मर्जी राहील. जोडधंद्यातून फायदा होईल..वृश्चिक -मनातील सुप्त इच्छा पूर्ण होतील. 'रात्र थोडी सोंगे फार' अशी स्थिती होईल. व्यवसायात नवीन कामे मिळतील. दगदग, धावपळ वाढेल. नवीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. नोकरीत तुमचे अंदाज अचूक ठरतील. वरिष्ठांची शाबासकी मिळेल. तुमच्या हातून योग्य कृती घडेल. महिलांना खर्चांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. कार्यतत्पर राहून कामे करावी लागतील..धनू -नशीब साथ देईल. व्यवसायात नवीन संकल्प हाती घ्याल. कामात बदल करून उलाढाल वाढवाल. पैशाची तजवीज होईल. नोकरीत वरिष्ठ नवीन कामाची जबाबदारी तुमच्यावर सोपवतील. स्वतःचे काम संपवून इतरांनाही कामात मदत कराल. घरात नवीन खरेदीचे मनसुबे आखाल. कुटुंबासमवेत छोटीशी सहल काढाल. चांगली बातमी कळेल..मकर -व्यवसायात उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल कराल. अवघड कामे स्वतः हाती घेऊन पूर्ण कराल. सभोवतालच्या लोकांना बरोबर घेऊन इतर कामे कराल. नोकरीत वरिष्ठांच्या वाढत्या अपेक्षांना तोंड देताना फार कष्ट पडतील. पैशाची तजवीज करून ठेवावी लागेल. कामाच्यावेळी घरातील व्यक्तींची मदत होईल ही अपेक्षा नको..कुंभ -ग्रहांची साथ लाभेल, त्याचा लाभ घ्या. व्यवासायात ज्या कामात दिरंगाई झाली होती, ती कामे झपाट्याने पूर्ण होतील. व्यवहारात तुमच्या कामात अनुकूल घटना घडतील. पैशाची चणचण कमी होईल. नोकरीत अनपेक्षितपणे घडलेल्या चांगल्या घटनेमुळे तुमचा उत्साह द्विगुणीत होईल. जोडधंद्यातून विशेष लाभ होईल. घरात चांगली बातमी कळेल..मीन -कामाचे व वेळेचे नियोजन करून, घर आणि नोकरीमध्ये आघाड्या सांभाळाव्या लागतील. केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळेलच. व्यवसायात फायदा मिळवून देणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्या. मनाप्रमाणे कामे होतील. समाधान मिळेल, पैशाची चिंता मिटेल. नोकरीत वरिष्ठ आवळा देऊन कोहळा काढीत नाहीत ना, याकडे मात्र लक्ष ठेवा.