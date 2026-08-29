Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २९ ऑगस्ट २०२६ ते ४ सप्टेंबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य

मेष -कामाच्या ठिकाणी तुमची मेहनत आणि आत्मविश्वास वरिष्ठांच्या नजरेस पडेल. त्यामुळे त्यांच्याकडून कौतुक होण्याची शक्यता आहे. पण सहकाऱ्यांशी संयमाने वागा. उतावळेपणाने निर्णय घेऊ नका. व्यावसायिकांना आठवड्याच्या मध्यात नवीन संधी मिळू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा स्थिर राहील. तरीही सणासुदीमुळे काही अनपेक्षित खर्च संभवतात. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील..वृषभ -कामाच्या ठिकाणी केलेली स्थिर मेहनत योग्य फळ देईल. नवीन प्रोजेक्ट्स मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांनादेखील योग्य संधी मिळू शकते, तरीही नवीन भागीदारी कताना काळजी घ्यावी. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा चांगला राहील. उत्पन्नाचे स्रोत वाढू शकतात. मात्र सणासुदीमुळे खर्चही वाढेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. घरात एखाद्या शुभ कार्याची योजना होऊ शकते..मिथुन -कामाच्या ठिकाणी नवीन कल्पना मांडण्याची संधी मिळेल. काहींसाठी प्रवासाचे योग आहेत, त्यातून फायदेशीर संधी मिळू शकतात. व्यावसायिकांसाठी मार्केटिंग आणि नेटवर्किंग फायदेशीर ठरेल. आर्थिक बाबतीत मिश्र परिणाम दिसतील. खर्च आणि बचत यामध्ये संतुलन राखा. नातेसंबंधांत संवाद महत्त्वाचा ठरेल. जोडीदाराशी खुलेपणाने बोलल्यास गैरसमज दूर होतील. कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल..कर्क -कामाच्या ठिकाणी थोडी सावधगिरी बाळगावी लागेल. तुमच्या मेहनतीचे फळ अपेक्षेपेक्षा उशिरा मिळू शकते. सहकाऱ्यांशी स्पष्ट संवाद ठेवा. व्यावसायिकांनी नवीन निर्णय घेताना अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा मध्यम राहील. अनावश्यक खर्च टाळा आणि बचतीवर भर द्या. नात्यांमध्ये भावनिक जवळीक वाढेल. शांतपणे संवाद साधा. घरात आनंददायी वातावरण राहील..सिंह -हा आठवडा करिअरसाठी उत्तम ठरेल. तुमच्या नेतृत्वगुणांमुळे तुम्ही इतरांपेक्षा वेगळे दिसाल. व्यावसायिकांसाठी विस्ताराच्या दृष्टीने हा काळ अनुकूल आहे. आर्थिक बाबतीत प्रगती दिसेल. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे, पण योग्य नियोजन केल्यास बचत शक्य आहे. नात्यांमध्ये आनंद आणि रोमँटिक वातावरण राहील. अविवाहितांसाठी आकर्षक प्रस्ताव येऊ शकतात..कन्या -कामाच्या ठिकाणी काही महत्त्वाच्या प्रोजेक्ट्सवर काम करण्याची संधी मिळेल. व्यावसायिकांसाठी नवीन योजना आखण्याचा हा योग्य काळ आहे. आर्थिकदृष्ट्या उत्पन्न नियमित राहील, पण खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. नात्यांमध्ये थोडी सावधगिरी बाळगावी लागेल. जास्त टीका करण्याची प्रवृत्ती टाळा. घरात शांत आणि धार्मिक वातावरण राहील. आरोग्याच्या बाबतीत पचनसंस्थेची काळजी घ्या..तूळ -कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांसोबत चांगले संबंध ठेवले तर कामात यश मिळेल. नवीन प्रोजेक्ट्स मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांसाठी भागीदारीतून लाभ होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा चांगला राहील. उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे, पण बजेट सांभाळणे आवश्यक आहे. नातेसंबंधात समतोल राखणे गरजेचे आहे. अविवाहितांच्या नवीन ओळखी होण्याची शक्यता आहे. घरात आनंददायी आणि उत्साही वातावरण राहील..वृश्चिक -कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढतील, पण तुम्ही त्या यशस्वीपणे पार पाडाल. मात्र आक्रमकता आणि उतावळेपणा टाळा. व्यावसायिकांना व्यवसाय विस्ताराच्या संधी मिळू शकतात. आर्थिक बाबतीत प्रगती दिसेल. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे, पण गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. नातेसंबंधांत भावनिक तीव्रता वाढेल. जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक गहिरे होतील. अविवाहितांचे आकर्षण वाढण्याची शक्यता आहे..धनू -कामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल आणि नवीन संधीही मिळतील. प्रवासाशी संबंधित काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ फायदेशीर ठरेल. व्यावसायिकांसाठी विस्ताराच्या योजना यशस्वी होऊ शकतात. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा चांगला राहील. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांत सकारात्मकता राहील. जोडीदारासोबत आनंददायी वेळ घालवाल. घरात आनंदाचे वातावरण राहील. आरोग्य चांगले राहील, पण प्रवासामुळे थकवा जाणवू शकतो..मकर -कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल. व्यावसायिकांसाठी नवीन करार किंवा दीर्घकालीन योजना आखण्याचा हा चांगला काळ आहे. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा सावधगिरीचा आहे. उत्पन्न स्थिर राहील. कर्ज किंवा गुंतवणुकीसंबंधी निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले उचला. नात्यांमध्ये थोडा दुरावा जाणवू शकतो, त्यामुळे संवाद वाढवणे गरजेचे आहे. आरोग्याच्या बाबतीत थकवा, पाठदुखी किंवा सांधेदुखी जाणवू शकते..कुंभ -कामाच्या ठिकाणी सहकार्य आणि टीमवर्क महत्त्वाचे ठरेल. भागीदारीतून काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ फायदेशीर आहे. व्यावसायिकांना सहकार्याच्या संधी मिळू शकतात. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा स्थिर राहील. उत्पन्न नियमित राहील, पण खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. नातेसंबंधात समतोल आणि समजूतदारपणा महत्त्वाचा ठरेल. घरात आनंददायी वातावरण राहील. कुटुंबासोबत वेळ घालवणे मनःशांती देईल. आरोग्य सामान्यतः चांगले राहील..मीन -कार्यक्षेत्रात जबाबदाऱ्या वाढतील, पण तुम्ही त्या समर्पितपणे पार पाडाल. तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. काही नवीन संधी मिळू शकतात. व्यावसायिकांच्या कामात स्थैर्य राहील. आर्थिकदृष्ट्या हा आठवडा मध्यम राहील. अनावश्यक खर्च टाळण्याचा प्रयत्न करा. नातेसंबंधांत भावनिक जवळीक वाढेल. जोडीदारासोबत गोड क्षण अनुभवायला मिळतील. घरात धार्मिक वातावरण राहील. सण साजरा करण्याचा आनंद मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.