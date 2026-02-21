Rashi Bhavishya horoscope in marathi of this week 2st february 2026 to 27th february 2026 all rashi

Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २१ फेब्रुवारी २०२६ ते २७ फेब्रुवारी २०२६ - मराठी राशी भविष्य

पैशाच्या व्यवहारात गाफील राहू नका. नोकरी-व्यवसायात तडजोडीचे धोरण ठेवलेत तर फायदा होईल. कामातील अडचणी दूर होतील.
- अनिता केळकर

मेष -

पैशाच्या व्यवहारात गाफील राहू नका. नोकरी-व्यवसायात तडजोडीचे धोरण ठेवलेत तर फायदा होईल. कामातील अडचणी दूर होतील. यशप्राप्ती होईल. नोकरीत नको त्या कामात बराच वेळ जाईल. जोडधंद्यातून कमाई होईल. महिलांना विश्रांतीची गरज भासेल. मुलांकडून चांगली बातमी कळेल. जुने स्नेहसंबंध पुन्हा निर्माण होतील. करावी. अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करू नये.

