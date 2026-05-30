Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ३० मे २०२६ ते ५ जून २०२६ - मराठी राशी भविष्य

- अनिता केळकरमेष -व्यवसाय किंवा नोकरीत मनातील इच्छा पूर्ण होतील. महत्त्वाची कामे पूर्ण कराल. आर्थिक लाभ होतील. नोकरीत नवीन कामाची संधी मिळेल. मिळालेल्या संधीचे सोने कराल. कामात कल्पकता दाखवाल. घरात उत्साहाने व आत्मविश्वासाने केलेली कृती कौतुकास पात्र ठरेल. वरिष्ठांची मर्जी प्राप्त कराल..वृषभ -काहीतरी मिळवण्यासाठी काहीतरी सोडावे लागते, याची प्रचिती येईल. व्यवसायात योग्य निर्णय घेऊन कृती करावी लागेल. कामात कर्तव्यदक्ष राहणे आवश्यक ठरेल. नोकरीत प्रलोभनांपासून स्वतःला दूर ठेवणे फायद्याचे राहील. कामानिमित्ताने प्रवास घडेल. नवीन ओळखी होतील. महिलांना मनाची एकाग्रता साधता येईल..मिथुन -कर्तृत्वाला यशाची झालर मिळेल, त्यामुळे आनंद द्विगुणीत होईल. व्यवसायात कामाचा व्याप वाढेल. दगदग, धावपळ वाढेल. खेळत्या भांडवलाची तरतूद करावी लागेल. महिलांना त्यांचे कार्यक्षेत्र व घर या दोन्हीकडे लक्ष देणे जड जाईल, पण वेळेचे व कामाचे योग्य नियोजन केल्यास यश नक्की मिळेल..कर्क -व्यवसायात आश्वासने देताना आपली क्षमता ओळखून सावधगिरीने आश्वासन द्या व ते पाळा. आर्थिक स्थिती समाधानकारक राहील, त्यामुळे कामाचा उत्साह वाढेल. नोकरीत कोणावरही विसंबून राहू नका. नवीन हितसंबंध जोडताना त्या व्यक्तीची विश्वासार्हता पडताळून बघा. घरात अतिविचार न करता कृतीवर भर राहील..सिंह -व्यवसायात पूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ होईल. आर्थिक व इतर बाबतीत झालेली कुचंबणा कमी होईल. तुमचे सुप्त कलागुण दाखवण्याची संधी मिळेल. नवीन कामे मिळाल्याने उमेद वाढेल. नोकरीत नवीन आव्हाने पेलावी लागतील. पैशाची स्थिती थोडी नाजूकच राहील. बदल किंवा बदलीसाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळेल..कन्या -व्यवसायात महत्त्वाची कामे मार्गी लागल्याने मनावरचा ताण दूर होईल. हाती घेतलेल्या कामात यश मिळेल. प्रगतीचा आलेख चढता राहील. आर्थिक स्थिती समाधानकारक राहील. नोकरीत वरिष्ठ नवीन प्रशिक्षणाची संधी देतील. सुसंवाद साधून कामे करण्यावर भर राहील. गृहसजावटीत मजेत वेळ जाईल. खेळाडू, कलाकरांना प्रसिद्धी मिळेल..तूळ -आनंद द्विगुणीत करणारी बातमी कळेल. व्यवसायात मनाप्रमाणे कामे होतील. अचानक धनलाभाची शक्यता. नोकरदारांना वरिष्ठांकडून व सहकाऱ्यांकडून मदत मिळेल. केलेल्या कामाचे कौतुक होईल. परदेशगमनाची उत्तम संधी चालून येईल. खरेदीत महिलांचा वेळ जाईल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल..वृश्चिक -व्यवसायात महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य द्याल. बदल करण्याचे बेत मनात घोळतील. नवीन कामे दृष्टिक्षेपात येतील. मात्र हे करताना स्वतःची क्षमता ओळखा. नोकरीत वरिष्ठांचा मूड बघून मागण्या मान्य करून घ्या. पुढेपुढे करून नवीन जबाबदारी ओढवून घेऊ नका. महिलांनी दगदग, धावपळ कमी करावी. नको त्या कामात वेळ बराच जाईल..धनू -मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. व्यवसायात ओळखीचा उपयोग होऊन रखडलेली कामे मार्गी लागतील. कामात उलाढाल वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्नशील राहाल. नोकरीत अपेक्षित पत्रव्यवहार होतील. वरिष्ठ व सहकारी कामात मदत करतील. तुमचे व तुमच्या कामाचे महत्त्व इतरांना कळून येईल. महिलांना वैवाहिक सौख्य उत्तम लाभेल..मकर -योग्य वेळी घेतलेले निर्णय व्यवसायात फायदा मिळवून देतील. नवीन कामे मिळतील. स्वतःची क्षमता ओळखून पुढे जा. नोकरीत कामाचा मनस्वी कंटाळा आला असेल, तर छोटीशी सहल काढा. आवडत्या छंदात वेळ रमवाल. महिलांनी अनावश्यक खर्च करू नये. नव्या जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागतील. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाचा ताण घेऊ नये..कुंभ -'जो दुसऱ्यावर विसंबला, त्याचा कार्यभार बुडाला' ही म्हण आठवेल. तरी कामात हलगर्जीपणा न करता स्वतःची कामे स्वतः करा. व्यवसायात पैशाचे ठोकताळे चुकल्याने कामांना विलंब होईल. काही बेत पुढे ढकलावे लागतील. व्यवसायात योग्य वेळी योग्य कृती करून प्रगती साधा. वरिष्ठांच्या हेकेखोर स्वभावामुळे त्रास होईल..मीन -आर्थिक बाबतीत तुम्ही अत्यंत दक्ष असता, तेव्हा कामाचे योग्य नियोजन करून उलाढाल वाढवाल. व्यवसायात जुनी येणी वसूल करण्याकडे लक्ष केंद्रित कराल. फायदा मिळवून देणारी कामे प्रामुख्याने हाती घ्याल. नोकरीत कामानिमित्ताने प्रवास घडेल. नवीन हितसंबंध प्रस्थापित होतील. महिलांच्या मनाप्रमाणे कामे होतील.