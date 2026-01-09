Sagittarius Horoscope 2026 : विवाहाचे योग जुळणार? गुरू-शनीच्या कृपेने धनु राशीच्या व्यक्तींचे नवीन वर्ष ठरणार खास!

Sagittarius Horoscope 2026 : धनु राशीसाठी हे वर्ष क्षमता सिद्ध करण्यासाठी, मिळालेल्या संधींचा उपयोग करून घेण्यासाठी आणि प्रयत्नांतून यश मिळवण्यासाठी उत्तम आहे. यंदा करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि प्रेम जीवनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला काही आव्हाने असली तरी, संयम आणि कठोर परिश्रमाने तुम्ही त्यावर मात करण्यात यशस्वी व्हाल. वर्षाच्या उत्तरार्धात स्थिरता येईल, आरोग्य आणि कुटुंबाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. .जानेवारीअडीचकी सुरू आहे त्यामुळे कोणालाही शब्द देऊन फसू नका. आरोग्याच्या दृष्टीने ग्रहमान बरे नाही. पथ्यपाणी सांभाळा, दुखणे अंगावर काढू नका. महिन्याच्या अखेरीस जोडीदाराशी मतभेद शक्य. सप्तमातील गुरू महाराज मंगलकार्यासाठी शुभ आहेत. विवाहेच्छुकांनी प्रयत्न करावेत. वर्षाच्या प्रारंभी गुरूसोबत शनी महाराजांचीही कृपा राहील. नोकरीत वरिष्ठांचा विश्वास संपादन कराल. काहींना प्रमोशन, पगारवाढीचे योग दिसतात. नवी जबाबदारी मिळेल. व्यवसायात सुरुवातीला मंदी जाणवेल. पण, महिनाअखेरीस बॅकलॉग भरून काढाल. भागीदारास पूर्ण विश्वासात घेऊनच काम करा.महिला व विद्यार्थी : महिलांना भावनिक थकवा जाणवेल. घर व काम मॅनेज करताना तारेवरची कसरत होईल. ध्यान, प्राणायाम करा. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात उत्साह जाणवेल. वेळेचे नियोजन करा. अभ्यासाला वेळ द्या, दुर्लक्ष नको.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : १, २, ८, ९, ११, १२, १८, १९, २१, २२, २५, २६, २९.फेब्रुवारीआर्थिक प्रगतीचे दिवस आहेत. समाजात प्रतिष्ठा वाढेल. महिनाअखेरीस शुभवार्ता कानावर पडेल. कुटुंबीयांचा सहवास लाभेल. वातावरण आनंदी असेल. कोर्टकचेरीत काहीसा त्रास होऊ शकेल. जुन्या इस्टेटीचे प्रश्न मार्गी लागतील. कुटुंबात धार्मिक कार्यक्रम होण्यासाठी पुढाकार घ्याल. नोकरीत मोठी जबाबदारी स्वीकारण्यास कचरू नका, प्रगती होईल. काही कामांत वरिष्ठांकडून दबाव वाढेल. व्यापारात हिशेब ठेवा अन्यथा भविष्यात त्रास होऊ शकतो. ऑर्डर, डिलिव्हरी आदी विषयांत शब्द पाळा अन्यथा नाव खराब होऊ शकते. स्थावर खरेदीसाठी अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला हितकारक ठरेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी घरातील वयस्कर लोकांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. स्पष्टपणे न बोलल्यास गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांनी मोबाइलपासून दूर राहावे. स्पर्धा परीक्षेसाठी चिकाटीने अभ्यास करावा लागेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : ५, ६, ७, ८, १५, १८, १९, २२, २५.मार्चनव्या ओळखी होऊन भविष्यात फायदा होईल. नोकरीत आपल्याला राजकारण व मत्सराचा सामना करावा लागू शकतो. प्रामाणिकपणे व चिकाटीने काम करत राहा. व्यवसायात चढ-उतार संभवतात. मोठे कर्ज तूर्तास घेऊ नका. जुना ग्राहकवर्ग मिळवण्यासाठी प्रयत्न कराल. शनीच्या प्रभावाने जमिनीसंदर्भात जुना वाद उफाळून येऊ शकतो. काळजी घ्या. महिनाअखेरीस नवीन जमीन वा घर खरेदीचा योग दिसतो. जोडीदाराशी जुळवून घ्या, वाद वाढवू नका. उपवर वधूंचे विवाह जुळून येतील. शेतीवाडीमध्ये नवीन प्रयोग करण्यासाठी अनुकूल काळ आहे. आरोग्याच्या किरकोळ तक्रारी जाणवतील.महिला व विद्यार्थी : महिलांना मुलाबाळांकडे लक्ष द्यावे लागेल. विशेषतः प्रवासात काळजी घ्या. घरातील कामाचा ताण व मुलांची काळजी यांमुळे चिडचिड होईल. ध्यानधारणा करा. विद्यार्थ्यांच्या फिरण्याकडे कल राहील; मात्र अभ्यासाकडे दुर्लक्ष नका.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ४, ६, ७, ८, १४, १६, १७, २१, २४, ३१.Scorpio Horoscope : 'वृश्चिक राशी'च्या नोकरदार महिलांसाठी 2026 सुवर्णसंधीचं वर्ष? भाग्याचे दरवाजे अचानक उघडणार!.एप्रिलमंगल कार्याचे योग आहेत. पंचमातील चंद्र-शुक्र युती संततीच्या प्रगतीसाठी चांगली आहे. अडकलेली कामे मार्गी लागतील. नोकरीत गप्पांत वेळ घालवू नका. ज्युनिअर्स सहकार्य करतील. नव्या नोकरीची संधी मिळू शकेल. व्यावसायिकांना नवीन भागीदार मिळू शकतो; मात्र कायदेशीर बाबी तपासूनच भागीदारी अंतिम करा. स्थावर खरेदीचा व्यवहार सबुरीने करा. तृतीयस्थानी राहू आहे, स्थावर विक्री करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. फसवणुकीची शक्यता. नातेवाइकांच्या माध्यमातून व्यवहार होऊ शकतो. रागावर नियंत्रण ठेवा. आई-वडिलांच्या आरोग्याबद्दल वाटणारी चिंता कमी होईल.महिला व विद्यार्थी : महिलांची सणासमारंभात दगदग होईल. आर्थिक ताण टाळण्यासाठी खर्चावर नियंत्रण ठेवा. विद्यार्थी मित्रांना अवघड विषयांसाठी मदत घ्यावी लागेल. हट्टीपणा करू नका. मानसिक आरोग्य सांभाळा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ३, ४, १०, १३, १५, १८, २०, २१, २८, २९, ३०.मेसामाजिक प्रतिष्ठेची काळजी घ्या. भविष्यात लाभ होईल अशा चांगल्या ठिकाणी गुंतवणूक कराल. नोकरीत नव्या संधी मिळतील. वरिष्ठांची मर्जी संपादन कराल. काहींना प्रमोशन मिळू शकेल. व्यवसायात मोठी जोखीम घेण्यास अनुकूल काळ नाही. कामगारवर्गाशी मतभेद शक्य. लहान-सहान कामासाठी धावपळ होईल. कोर्ट-कचेरीच्या कामात सावधगिरी बाळगा. वकील बदल करणे वगैरे निर्णय तूर्तास पुढे ढकला. पवित्र ठिकाणची यात्रा घडेल. दानधर्म कराल. मुलाबाळांकडून काही चिंतेचे विषय समोर येऊ शकतात. स्थावर व्यवहार विवेकाने करा. जमीन वा वास्तू खरेदी करताना वास्तुतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.महिला व विद्यार्थी : महिला नातेसंबंध मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेतील. काही वेळा भावनिक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करताना घाई करू नका. विषय नीट समजून घ्या. उच्च शिक्षणात काही अडचणी येऊ शकतात.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : १, ८, ९, ११, १५, १७, १८, २५, २६, २७, २८, २९.जूनमित्रांशी संबंध सुदृढ होतील. प्रवासाचे योग आहेत. आहार व मूल्यवान वस्तूंची काळजी घ्या. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. महत्त्वाचे काम करताना वडीलधाऱ्यांचा सल्ला घ्या. कुलदैवताची उपासना करा. नोकरीत जॉब स्विच करण्यासाठी चांगली संधी मिळू शकेल. वरिष्ठांशी जुळवून घ्या. कामाच्या ठिकाणी वाद टाळा. व्यावसायिकांनी महत्त्वाच्या कामात गुप्तता बाळगावी. जुन्या ग्राहकांशी संपर्क करावा. फॉलोअप, जाहिराती या माध्यमातून व्यापाराला चालना मिळेल. स्थावर खरेदीसाठी मध्यम काळ आहे. आरोग्याची काळजी घ्या. विशेषतः हृदयरोग असणाऱ्यांना त्रास होऊ शकतो.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घर व काम सांभाळणे कठीण जाईल. जोडीदाराला समजून घ्या. काही मोठ्या प्रश्नांवर उत्तर शोधण्यात यशस्वी व्हाल. विद्यार्थ्यांना यशाचे दिवस आहेत. शिष्यवृत्ती वा एखादा पुरस्कार मिळू शकेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : ४, ५, ७, ८, ११, १४, १५, २१, २२, २४, २५.जुलैदेवधर्म मनापासून कराल. तीर्थयात्रेचे योग दिसतात. भावनेच्या भरात कोणतेही निर्णय नको. जोडीदाराशी वाद शक्य. नोकरीत संयम बाळगा. वरिष्ठांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रयत्न करा. जबाबदारी वाढेल. व्यवसायात चतुराई दाखवाल, त्यामुळे लाभ वाढेल. शेतीत नवीन प्रयोग कराल. भागीदारीत कटकटी जाणवतील. जोडधंदा सुरू करण्यास अनुकूल काळ नाही. कोर्टाच्या कामात दिलासा मिळेल. मुलाबाळांना समजून घ्या. वाणीवर नियंत्रण ठेवा. आरोग्याची चिंता सतावेल. विशेषतः रक्तदाब, पित्ताचे विकार वाढू शकतात. सोबत मानसिक आरोग्याची काळजी घ्या. योग, प्राणायाम करा.महिला व विद्यार्थी : महिलांना माहेरून एखादी शुभवार्ता कानावर पडू शकते. घर-नोकरीत संतुलन साधाल. आर्थिक निर्णय हुशारीने घ्या. विद्यार्थ्यांना चांगला काळ. कायदा, तत्त्वज्ञान विषयातील विद्यार्थ्यांची प्रगती होईल. परदेशगमनाची संधी शक्य.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ३, ४, ५, ९, ११, १२, १९, २०, २२, २९, ३०, ३१.ऑगस्टगुरुसेवा करण्याचे भाग्य लाभेल. त्यांची कृपा होईल. प्रवासाचे योग दिसतात. चांगल्या गोष्टीत पैसा खर्च होईल. शेतीकडे बारकाईने लक्ष द्या, अन्यथा नुकसान होण्याचा धोका. स्थावर खरेदीसाठी महिन्याचा प्रारंभी चांगला कालावधी. आई-वडिलांची काळजी घ्या. त्यांनी दिलेल्या सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. कोर्ट कचेरीच्या प्रकरणात खर्च वाढेल. धार्मिक कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी पुढाकार घ्याल. नोकरीत वरिष्ठांशी मतभेद शक्य. कामाकडे दुर्लक्ष नको. व्यवसायात मोठे निर्णय घेणे पुढे ढकला. कामानिमित्त प्रवास होईल. कामगारवर्गाला सांभाळून घ्यावे लागेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घर-नोकरी दोन्ही सांभाळताना थकवा जाणवेल. जवळच्या नात्यात तणाव येईल. मुलांच्या संगतीकडे लक्ष ठेवा. विद्यार्थी मित्रांचे मन अभ्यासात गुंतवावे. अधिक परिश्रम घ्यावे लागतील.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : १, ५, ८, १५, १६, १७, २५, २६, २७, २८.Libra Horoscope 2026 : प्रेमसंबंधांमध्ये येणार वादळ? जोडीदाराशी वाद वाढण्याचे ठळक संकेत; 'तुळ राशी'साठी कसं असेल नवीन वर्ष?.सप्टेंबरगुरू आणि रवी, शनी आरोग्याच्या दृष्टीने चांगले नाहीत. दुखणे अंगावर काढू नका. वयस्कर लोकांनी काळजी घ्या. मोठ्या रकमेच्या गुंतवणुकीचा विचार तूर्तास पुढे ढकला. कौटुंबिक कलह वाढू देऊ नये. धार्मिक कार्यात रस घ्याल. मोठ्या तीर्थक्षेत्री देवदर्शन घडेल. स्थावर खरेदीसाठी प्रबळ योग दिसत नाही. पण, विक्रीसाठी चांगला काळ आहे. अपेक्षित किंमत मिळू शकेल. नोकरीत स्थैर्य प्राप्त होईल. वरिष्ठांशी संबंध सुधारतील. महत्त्वाची जबाबदारी मिळेल. व्यवसायात जुने संबंध फायदेशीर ठरतील. भागीदारीत विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नका. आवश्यकता असेल तरच कर्ज घ्या. मेहनत वाढेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना थकवा जाणवेल. दगदग होईल. जोडीदाराशी वाद संभवतात. नोकरीत मताला किंमत असेल. विद्यार्थ्यांसाठी मध्यम काळ आहे. चिकाटीने अभ्यास करावा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ४, ५, ११, १३, १४, १५, २१, २२, २३, २४, २५, २८, २९.ऑक्टोबरग्रहमान संमिश्र आहे. आर्थिक प्राप्ती बरी दिसते. पण खर्चाचे प्रमाण वाढेल. आरोग्याची काळजी घ्या. विशेषतः पोटदुखी, मूतखडा आदीचा त्रास शक्य. मित्रांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत महिनाअखेरीस कटकटी होतील. ऑफिसात अपेक्षित सहकार्य मिळणार नाही; पण महिन्याच्या मध्यापर्यंत फारशा समस्या जाणवणार नाहीत. व्यावसायिकांना नवीन कल्पना सुचतील. काही नवीन प्रयोग यशस्वी होतील. दुरून काही ऑर्डर्स मिळू शकतात. स्थावर खरेदीसाठी चांगला काळ. घर खरेदी / विक्री दोन्ही मनाजोगे होईल. भागीदाराशी समन्वय साधणे हितकारक. मुले त्यांच्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करतील. दांपत्य जीवन चांगले राहील.महिला व विद्यार्थी : महिला धार्मिक कार्यात भाग घेतील. स्वतःसाठी वेळ काढाल. घरातील वयस्कर लोकांची काळजी घ्या. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात स्पष्टता येईल. चांगले मार्गदर्शन लाभेल. आवडत्या कलाकाराची वा खेळाडूची भेट शक्य.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ९, ११, १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २६, २८, २९.Virgo Horoscope 2026 : यंदा 'शुभ मंगल' होणार? नोव्हेंबरआध्यात्मिक उन्नतीचे दिवस आहेत. जप-तप, ध्यान-धारणा कराल. इष्टदैवताची आराधना विशेष फळ देईल. घरी नवीन वस्तूचे आगमन शक्य. जोडीदाराला समजून घ्या. आरोग्याच्या कुरबुरी जाणवतील. डोळे वा डोकेदुखीचा त्रास होईल. धार्मिक वा पर्यटनस्थळी यात्रा घडेल. स्थावर खरेदीसाठी अनुकूल काळ. घराचे स्वप्न साकार होईल. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जमीन घेता येईल. नोकरीत स्थैर्य लाभेल. काहींना प्रमोशनचे योग आहेत. नव्या नोकरीसाठीही अनुकूल काळ आहे. व्यवसायात आर्थिक स्थिती सुधारेल. व्यवसायाचा विस्तार करू शकाल. जोडधंदा सुरू करण्यासाठीही चांगला काळ आहे.महिला व विद्यार्थी : महिलांची निर्णयक्षमता सुधारेल. घरकामात दगदग होईल. आरोग्याची हेळसांड करू नका. विद्यार्थ्यांना मेहनतीचे फळ मिळेल. काहींना नैराश्य, आळस जाणवेल. उपासना करावी.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ५, ६, ७, ८, १५, १७, १८, २२, २५.डिसेंबरदूरच्या प्रवासाचे योग दिसतात. प्रवासात कटकटी होतील, काळजी घ्यावी. आपल्या विवेकबुद्धीने जुन्या समस्या सोडवण्यात यशस्वी व्हाल. महिन्याच्या शेवटी आर्थिक विवंचना जाणवू शकतात, त्यामुळे आधीच योग्य ते नियोजन करा. भावंडांशी किरकोळ मतभेद संभवतात, टोकाचे वाद टाळा. मुलाबाळांची चिंता सतावेल. प्रतिष्ठित लोकांची गाठभेट होईल. देवधर्म मनापासून कराल. नोकरीत कामाचा ताण कमी होईल. भविष्याचे नियोजन करण्यासाठी चांगला काळ. वरिष्ठ लोकांचा विश्वास जिंकण्यात यशस्वी ठराल. व्यवसायात नफा स्थिर राहील. चांगले कामगार मिळू शकतात. फॉलोअप, ग्राहकांशी चांगले संबंध या माध्यमातून व्यवसाय वाढेल. मोठी जोखीम घेणे टाळा.महिला व विद्यार्थी : महिलांना कौटुंबिक समाधान देणारा कालावधी. कार्यक्षेत्रात स्वत:ची ओळख मिळवाल. विद्यार्थी मित्रांचे अभ्यासात मन कमी लागेल. चिकाटी ठेवा. रागावर नियंत्रण ठेवा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः २, ३, ६, १२, १३, १४, १६, १९, २०, २२, २३, २९, ३०, ३१-निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद). 