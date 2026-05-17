धनु साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : होणार मोठ्या संधींचा वर्षाव! 'या' गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास वाढेल मानसिक ताण!

येत्या आठवड्यात धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची नक्षत्रांमधील स्थिती अत्यंत रंजक आणि वैविध्यपूर्ण परिणाम देणारी ठरणार आहे. १७ मे ते २३ मे २०२६ या कालावधीत तुमच्या कुंडलीत भाग्य आणि कर्माची उत्तम सांगड जुळून येत आहे, ज्यामुळे अनेक दिवसांपासून रखडलेले तुमचे प्रश्न सुटू लागतील. मे महिन्याचा हा तिसरा आठवडा विशेषतः हरहुन्नरी तरुणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरेल. ग्रहांची ही वाटचाल तुमच्या राशीबद्दल नेमके काय संकेत देत आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..संधींचा वर्षाव आणि नोकरीतील सुवर्णकाळधनु राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा करिअरच्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक असणार आहे. विशेषतः काहीतरी नवीन करू पाहणाऱ्या हरहुन्नरी आणि कल्पक तरुणांवर या आठवड्यात मोठ्या आणि नवीन संधींचा वर्षाव होईल, जो तुम्हाला थक्क करून सोडेल. गेल्या काही दिवसांपासून मनात असलेले करिअरविषयीचे नैराश्य किंवा नकारात्मकता या आठवड्यात कायमची दूर होईल. तुम्ही एका नव्या आत्मविश्वासाने आणि 'बुद्धिकौशल्याने' आपल्या कार्यक्षेत्रावर स्वतःचा प्रभाव पाडण्यात यशस्वी व्हाल..नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा परिस्थितीशी जुळवून घेत पुढे जाण्याचा आहे. कार्यालयातील काही अनपेक्षित बदलांमुळे सुरुवातीला अडचण वाटू शकते, मात्र हुशारीने काम केल्यास ती परिस्थिती तुमच्याच फायद्याची ठरेल. कामाच्या ठिकाणी आपल्या हाताखालील नोकरचाकर किंवा कर्मचाऱ्यांशी वागताना संयम ठेवा आणि त्यांना विश्वासात घेऊन काम करा. स्वतंत्र व्यावसायिकांना या आठवड्यात नवीन ग्राहकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाल्यामुळे आर्थिक ओघ निरंतर सुरू राहील..नक्षत्रांचे शुभ फलित आणि कौटुंबिक आनंदया आठवड्यात गुरू, शुक्र आणि मंगळ या तीनही महत्त्वाच्या ग्रहांच्या भ्रमणाची सांगड धनु राशीसाठी अत्यंत अनुकूल अशी जुळून आली आहे. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या सप्ताहात घरातील मोठे उत्सव-समारंभ किंवा कौटुंबिक सोहळ्यांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल. नातेवाईक आणि मित्रमंडळी एकत्र आल्यामुळे घरात मोठा आनंद साजरा केला जाईल.उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना परदेशात राहणाऱ्या आपल्या मुलाबाळांकडून (परदेशस्थ पुत्र) अत्यंत शुभ आणि आनंदाच्या बातम्या ऐकायला मिळतील, ज्यामुळे पालकांचे मन कृतार्थ होईल. विवाहासाठी इच्छुक असलेल्या तरुणांचे प्रश्न सुटतील. मात्र, प्रेमसंबंधात किंवा वैवाहिक आयुष्यात नवपरिणितांनी कोणत्याही प्रकारचा 'हट्टीपणा' किंवा अहंकार बाळगणे टाळावे; अन्यथा नात्यात विनाकारण दुरावा येऊ शकतो. एकमेकांच्या मतांचा आदर केल्यास वैवाहिक जीवन रसिकतेने भरलेले राहील..सावधानतेचा इशारा आणि आरोग्याची पथ्ये: एकीकडे सर्व आघाड्यांवर यश मिळत असताना, प्रकृतीकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका. ग्रहमान सुचवत आहे की, या आठवड्यात धनु राशीच्या लोकांनी 'खाण्यापिण्यातील पथ्ये' कटाक्षाने पाळावीत. उन्हाळ्याचा कडाका आणि बाहेरील खाद्यपदार्थ खाल्ल्यामुळे पोटाचे विकार किंवा 'प्रवासातील संसर्ग' (Infections) होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवासात बाहेरचे पाणी किंवा उघड्यावरील अन्नपदार्थ खाणे टाळावे. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींनी या सप्ताहात आपल्या 'रागावर' पूर्ण नियंत्रण ठेवावे; रागाच्या भरात घेतलेला निर्णय मानसिक ताण वाढवू शकतो..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायकरिअर आणि व्यवसाय : बुद्धीच्या जोरावर नवीन करारांमधून मोठा आर्थिक फायदा होईल. नोकरीत अनुकूल परिस्थिती राहील.तरुण वर्ग : मूर्ख मित्रांची संगत किंवा चुकीची सोबत पूर्णपणे टाळा; वाचन, चिंतन आणि मननात वेळ घालवणे अधिक आनंद देईल.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे - गुरुपुष्यामृत योग).विशेष उपाय : दर गुरुवारी भगवान विष्णूची किंवा दत्तगुरूंची उपासना करावी. गुरुवारी पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करणे किंवा केळीच्या झाडाची पूजा करणे तुमच्यासाठी अत्यंत भाग्यकारक ठरेल.थोडक्यात सांगायचे तर, चुकीच्या मित्रांची संगत टाळून आणि खाण्यापिण्यातील पथ्ये पाळल्यास, हा आठवडा धनु राशीच्या व्यक्तींना प्रचंड प्रगती, कौटुंबिक सुख आणि मानसिक समाधान देऊन जाणारा ठरेल!