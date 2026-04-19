धनू साप्ताहिक राशिभविष्य : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६) योग्य वेळेवर घेतलेला निर्णय भाग्य बदलणार

अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ प्रारंभासह हा आठवडा धनू राशीच्या व्यक्तींसाठी थोडा अस्थिर पण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. काही गोष्टी अचानक घडतील, काही निर्णय झोप उडवतील आणि काही प्रसंग तुमची सहनशक्ती तपासतील. विशेषतः आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबतीत सावध राहण्याची गरज आहे. एखाद्या विशिष्ट नुकसानीची भीती मनात अस्वस्थता निर्माण करू शकते. त्यामुळे कोणताही व्यवहार घाईत करू नका..या काळात पैशाचे पाकीट, आर्थिक कागदपत्रे आणि मौल्यवान वस्तू यांची विशेष काळजी घ्या. खर्चाचे प्रमाण वाढू शकते, तसेच अनपेक्षित खर्चही समोर येऊ शकतात. प्रवासात किंवा गर्दीच्या ठिकाणी अधिक सतर्क राहा. विश्वास ठेवताना विचार करा. प्रत्येक चमकणारी गोष्ट सोने नसते, हे लक्षात ठेवा..करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक मदतगुरूचे भ्रमण या आठवड्यात आतून सकारात्मक आधार देणारे ठरेल. विशेषतः गुरुवारच्या गुरुपुष्यामृत योगाचा प्रभाव अनेक चांगल्या घडामोडी घडवू शकतो. नवीन कामाची सुरुवात, भागीदारी, गुंतवणूक किंवा शुभकार्ये ठरवण्यासाठी हा काळ अनुकूल राहील. नोकरी करणाऱ्यांना वरिष्ठांकडून पाठबळ मिळेल. काहींना बढती किंवा जबाबदारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे..व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी बँकांचे साह्य लाभदायक ठरेल. कर्जमंजुरी, आर्थिक सहाय्य किंवा थांबलेले व्यवहार मार्गी लागतील. विशेषतः स्वतंत्र व्यावसायिक आणि उद्योजकांना नवीन संधी मिळतील. सरकारी कामे, परवानग्या किंवा अधिकृत मंजुरी यामध्येही सकारात्मक हालचाली दिसतील.पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठ्या मान-सन्मानासह एखादी खास भेट मिळू शकते. समाजात किंवा कार्यक्षेत्रात तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. वरिष्ठ किंवा प्रभावशाली व्यक्तींकडून सहकार्य मिळेल. एखाद्या सरकारी कामातून लाभ होण्याची शक्यता प्रबळ आहे..नातेसंबंध, आरोग्य आणि शुभ संधीमूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींनी या आठवड्यात रागावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. चिडचिड वाढू शकते आणि त्याचा परिणाम नातेसंबंधांवर होऊ शकतो. उष्माघात, थकवा किंवा डोकेदुखी यांसारख्या तक्रारी त्रास देऊ शकतात. पाणी भरपूर प्या, उन्हात कमी वेळ राहा आणि आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका.नवपरिणितांसाठी हा काळ आनंददायी ठरेल. घरासाठी किंवा वैवाहिक जीवनासाठी उत्तम खरेदी होईल. एकत्रित निर्णयांमुळे नात्यात अधिक गोडवा येईल. जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. लहान सहली किंवा कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण तयार होतील..उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अक्षय्य तृतीया विशेष लाभदायक ठरेल. कला, छंद, लेखन, संगीत किंवा सर्जनशील उपक्रमांतून तुम्हाला प्रकाशझोतात येण्याची संधी मिळेल. तुमच्या कौशल्याची दखल घेतली जाईल. विवाहेच्छूंसाठी हा काळ अत्यंत शुभ आहे. उत्तम गाठीभेटी होतील आणि योग्य निर्णयाच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल.घरातील वातावरण सकारात्मक राहील. कुटुंबीयांचे सहकार्य आणि आशीर्वाद या आठवड्यात मोठा आधार ठरेल. गुरूंचे मार्गदर्शन आणि आध्यात्मिक ओढ मनाला स्थैर्य देईल..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस: गुरुवार आणि रविवारलकी रंग: पिवळा आणि नारिंगीशुभ दिशा: पूर्वशुभ अंक: ३ आणि ९या आठवड्यात संयम, जागरूकता आणि योग्य वेळेवर घेतलेला निर्णय तुमचे भाग्य बदलू शकतो. सावध राहा, पण संधी गमावू नका.