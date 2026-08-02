धनु साप्ताहिक राशीभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट): नोकरीत होणार सकारात्मक बदल; कठीण प्रश्न सुटणार

Dhanu Rashibhavishya: धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी २ ते ८ ऑगस्ट २०२६ हा आठवडा संयम आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याचा ठरणार आहे. ग्रहमान तुमची परीक्षा घेईल; पण त्याच वेळी मेहनतीचे योग्य फळही मिळवून देईल. आठवड्याच्या सुरुवातीला शुभ ग्रहांची साथ असल्यामुळे अनेक रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात. घाईगडबड न करता नियोजनबद्ध पद्धतीने काम केल्यास अपेक्षेपेक्षा मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे.स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ आशादायक आहे. नव्या ग्राहकांशी संपर्क, जुन्या व्यवहारांची पूर्तता आणि प्रभावी संवादामुळे आर्थिक स्थिती सुधारू शकते. काहींना प्रभावशाली किंवा राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींचे सहकार्य मिळेल. त्यामुळे अनेक कठीण वाटणारे प्रश्न सहज सुटतील. ५ ते ७ ऑगस्ट या कालावधीत महत्त्वाचे निर्णय, मुलाखती, करार किंवा आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी अनुकूल वातावरण राहील. .करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक प्रगतीची नवी दिशानोकरी करणाऱ्या धनु राशीच्या व्यक्तींना आठवडाभर वरिष्ठांशी सुसंवाद साधण्याची संधी मिळेल. कार्यालयातील गैरसमज दूर होतील आणि हितशत्रूंचा प्रभाव कमी होईल. तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते. नवीन जबाबदारी किंवा नेतृत्वाची संधी मिळाल्यास ती आत्मविश्वासाने स्वीकारा. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींनी आपल्या बुद्धिमत्तेचा आणि चातुर्याचा योग्य वापर केल्यास अपेक्षेपेक्षा अधिक लाभ मिळू शकतो. स्वतंत्र व्यावसायिकांसाठी नवीन भागीदारी, विस्तार किंवा मोठा ग्राहक मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत संयम ठेवा. अनावश्यक खर्च टाळल्यास बचतीत वाढ होईल.पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना संकष्टीच्या चंद्रोदयाचा सकारात्मक प्रभाव जाणवेल. विवाहेच्छूंना आशादायक स्थळे मिळू शकतात किंवा महत्त्वाच्या गाठीभेटी यशस्वी होतील. वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक प्रश्न सकारात्मक दिशेने सरकतील. .नातेसंबंध, आरोग्य आणि वैयक्तिक आयुष्यया आठवड्यात कुटुंबीयांसोबत संवाद वाढवणे आवश्यक ठरेल. लहान गैरसमज मोठे होण्याआधी शांतपणे चर्चा करा. जोडीदाराशी विश्वासाचे नाते अधिक दृढ होईल. अविवाहितांसाठी विवाह किंवा नातेसंबंधाच्या दृष्टीने आशादायक घडामोडी घडू शकतात. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच नोकरी आणि व्यवसायातील घुसमट कमी झाल्याचे जाणवेल. वरिष्ठांशी असलेला तणाव दूर होईल आणि कामाचा वेग वाढेल. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेले एखादे काम पूर्ण झाल्याने मानसिक समाधान मिळेल.आरोग्याच्या बाबतीत मोठी चिंता दिसत नाही; मात्र थकवा, झोपेची कमतरता आणि अनियमित दिनचर्या टाळा. सकाळी चालणे, योग किंवा ध्यान यामुळे मानसिक स्थैर्य वाढेल. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक कार्यात सहभाग घेतल्यास मन प्रसन्न राहील. या आठवड्याचा महत्त्वाचा संदेश म्हणजे संयम आणि सातत्य. प्रत्येक संधीचा विचारपूर्वक स्वीकार करा. भावनेपेक्षा विवेकाला प्राधान्य दिल्यास यश तुमच्या बाजूने राहील. छोट्या यशांचा आनंद घेत पुढे वाटचाल केल्यास मोठ्या ध्येयांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.