धनु राशी साप्ताहिक राशिभविष्य (22 मार्च 2026 ते 28 मार्च 2026) - राजकारणापासून दूर राहा, शेवटी आनंददायी परिणाम

रवी-शनी युतीचा प्रभाव; चढ-उतारांचा आठवडा पण शेवट सकारात्मक२२ ते २८ मार्च २०२६ हा आठवडा धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी काही प्रमाणात चढ-उतारांचा ठरणार आहे. गुरुची रास असल्याने परिस्थितीचे विविध पैलू अनुभवायला मिळतील. रवी-शनी युतीमुळे काही मानसिक ताण आणि घरगुती चिंता निर्माण होऊ शकते. मात्र शुक्रभ्रमणामुळे परिस्थिती हळूहळू सुरळीत होईल..कुटुंब आणि नातेसंबंध: चिंता वाढू शकते, संयम आवश्यकया आठवड्यात घरातील प्रिय व्यक्तींबाबत काही चिंता सतावू शकतात. शेजाऱ्यांशी किंवा ओळखीच्या व्यक्तींशी संवाद साधताना संयम ठेवणे गरजेचे आहे. अनावश्यक वाद किंवा गैरसमज टाळण्यासाठी विचारपूर्वक प्रतिक्रिया द्यावी..सावधगिरी आणि सल्ला: राजकारण व वाद टाळाया आठवड्यात कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणात किंवा गटबाजीमध्ये पडणे टाळावे. घरगुती किंवा सामाजिक पातळीवरही वाद टाळणे हिताचे ठरेल. जुगारसदृश व्यवहार किंवा जोखमीच्या आर्थिक निर्णयांपासून दूर राहावे. ही पथ्ये पाळल्यास परिस्थिती नियंत्रणात राहील..करिअर आणि वैयक्तिक जीवन: उत्सव आणि आनंदाचे क्षणपूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना २६ आणि २७ मार्च हे दिवस विशेष लाभदायक ठरतील. वैयक्तिक समारंभ आणि कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडतील. प्रेमसंबंधांमध्येही सकारात्मक घडामोडी होतील. श्रीरामनवमीच्या निमित्ताने आठवड्याचा शेवट आनंददायी राहील..ऊर्जा आणि प्रेरणा: नवचैतन्याची अनुभूतीउत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना जीवनात नव्या उत्साहाची अनुभूती मिळेल. जगण्याची उमेद वाढेल आणि सकारात्मक विचारसरणी विकसित होईल. या ऊर्जेचा उपयोग योग्य दिशेने केल्यास पुढील काळ अधिक यशस्वी ठरू शकतो.एकूणच, धनु राशीसाठी हा आठवडा सावधगिरी बाळगून शेवटी आनंद आणि समाधान देणारा ठरेल.