धनु साप्ताहिक राशिभविष्य (३ मे २०२६ ते ९ मे २०२६) : रोगनिदान होऊन चिंता जाईल

येत्या आठवड्यात धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची स्थिती काहीशी आव्हानात्मक असली, तरी यशाची दोरी तुमच्याच हातात असणार आहे. ३ मे ते ९ मे २०२६ या काळात परस्परविरोधी ग्रहमान असल्याने तुम्हाला सावध आणि सतर्क राहून निर्णय घ्यावे लागतील. मात्र, गुरु ग्रहाची अनुकूलता तुम्हाला प्रत्येक संकटातून बाहेर काढण्यास समर्थ आहे..धनु साप्ताहिक राशिभविष्य: रोगनिदान होऊन चिंता जाईलधनु राशीसाठी या आठवड्याचे ग्रहमान परस्परविरोधी परिणाम देणारे आहे. एका बाजूला तुम्हाला प्रगतीच्या संधी मिळतील, तर दुसऱ्या बाजूला काही प्रलोभने तुमची वाट चुकवण्याचा प्रयत्न करतील. या काळात कोणत्याही प्रकारची 'संमोहने' किंवा झटपट श्रीमंत होण्याच्या योजनांपासून दूर राहा. विशेषतः शेअर बाजार किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा जुगार या आठवड्यात पूर्णपणे टाळणे हिताचे ठरेल. चुकीच्या आर्थिक निर्णयामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते, त्यामुळे कष्टाच्या कमाईवरच विश्वास ठेवावा..दुसरीकडे, गुरुभ्रमणाची कनेक्टिव्हिटी तुमच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. विशेषतः बुद्धीजीवी मंडळींना, म्हणजे शिक्षक, लेखक, सल्लागार आणि संशोधकांना या आठवड्यात आपल्या कलेला आणि बुद्धीला वाव देण्यासाठी उत्तम व्यासपीठ मिळेल. आठवड्याचा शेवट, विशेषतः ७ ते ९ मे हे दिवस तुमच्यासाठी अत्यंत प्रवाही आणि सुसंगत राहतील. या दिवसांत तुम्ही हाती घेतलेली कामे वेळेत पूर्ण होतील. तसेच, वास्तू खरेदीचे किंवा घराशी संबंधित रखडलेले प्रश्न या आठवड्यात मार्गी लागल्याने कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल..नक्षत्रांचे शुभ फलित आणि आरोग्य सुधारणानक्षत्रांच्या हालचाली धनु राशीसाठी या आठवड्यात विशेष महत्त्वाच्या आहेत. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना या सप्ताहात उत्तम नोकरी मिळण्याचे प्रबळ योग आहेत. जर तुम्ही मुलाखतीच्या प्रतीक्षेत असाल, तर या आठवड्यात सकारात्मक निकाल लागण्याची शक्यता आहे. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी ७ मे रोजी येणारा पंचमीचा गुरुवार मोठी प्रसिद्धी आणि मानसन्मान घेऊन येईल. समाजात किंवा तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमच्या कामाचे कौतुक होऊन तुमचे नाव उंचावेल. तरुणांना या आठवड्याच्या शेवटी आपला शैक्षणिक 'सूर' गवसेल, ज्यामुळे अभ्यासातील एकाग्रता वाढेल..परदेशात राहणाऱ्या धनु राशीच्या तरुणांसाठी हा आठवडा मार्ग दाखवणारा ठरेल; व्हिसा किंवा नागरिकत्वाच्या संदर्भात काही चांगली बातमी मिळू शकते. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या वृद्ध व्यक्तींसाठी हा काळ अत्यंत दिलासादायक आहे. अनेक दिवसांपासून सतावणाऱ्या व्याधींचे योग्य 'रोगनिदान' झाल्यामुळे चिंता दूर होईल आणि प्रकृतीत वेगाने सुधारणा होईल. राजकीय क्षेत्रात रस असणाऱ्या तरुणांना या आठवड्यात एखाद्या बड्या राजकीय व्यक्तीकडून मोठे लाभ किंवा सहकार्य मिळण्याची चिन्हे आहेत. व्यावसायिक क्षेत्रातही आठवड्याच्या शेवटी मोठी तेजी पाहायला मिळेल..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायनोकरी: मुलाखतीसाठी ७ आणि ८ मे हे दिवस सर्वोत्तम आहेत. नवीन संधींकडे दुर्लक्ष करू नका.व्यावसाय: आर्थिक तेजी राहील, पण नवीन गुंतवणूक करताना जोखीम तपासा.शिक्षण: विद्यार्थ्यांसाठी प्रगतीचा काळ. उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाण्याचे मार्ग मोकळे होतील.शुभ वार: गुरुवार (७ मे) आणि शनिवार (९ मे).विशेष उपाय: दर गुरुवारी भगवान विष्णूची उपासना करा आणि शक्य असल्यास पिवळ्या वस्तूंचे दान करा. 'ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:' या मंत्राचा जप केल्याने गुरुची कृपा अधिक प्रबळ होईल.थोडक्यात सांगायचे तर, धनु राशीसाठी हा आठवडा प्रलोभनांपासून वाचून बुद्धीच्या जोरावर यश मिळवण्याचा आहे. ७ तारखेनंतरची ग्रहांची स्थिती तुम्हाला प्रगतीच्या नव्या शिखरावर घेऊन जाईल.