Scorpio Horoscope : 'वृश्चिक राशी'च्या नोकरदार महिलांसाठी 2026 सुवर्णसंधीचं वर्ष? भाग्याचे दरवाजे अचानक उघडणार!

Scorpio Horoscope 2026 : वृश्चिक राशीसाठी हे वर्ष परिवर्तन आणि आव्हानांनी भरलेले असू शकते. या वर्षभरात करिअरमध्ये प्रगती साधण्यासाठी अनुकूल वातावरण आहे. त्यातून आर्थिक लाभही होणार आहेत. हे जरी खरे असले तरी आरोग्याकडे मुळीच दुर्लक्ष करून चालणार नाही. संयम, कठोर परिश्रम आणि योग्य नियोजनाने पावले टाकल्यास यश नक्की मिळणार आहे. नव्या संधींमधून प्रगतीचे योग आहेत. तसेच आध्यात्मिक प्रगतीही साधता येईल..जानेवारीदेवधर्म कराल. धाडस व पराक्रमात वाढ होईल. रागावर नियंत्रण ठेवा. ज्या खानपानापासून शरीराला त्रास होतो त्यापासून कटाक्षाने दूर राहा. घर-जमिनीसंदर्भात तूर्तास मोठे निर्णय नको. अष्टमात गुरू महाराज असल्याने वारसाहक्कातून धनलाभ होऊ शकतो. पाचव्या स्थानी असलेला शनी संततीसाठी चांगला नाही. काळजी घ्या. बुध आणि शुक्राच्या कृपेने आर्थिक घडी नीट असेल; मात्र खर्च वाढेल. कोर्ट कचेरीच्या कामात यश शक्य. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी सांभाळावी लागेल. नवीन नोकरीसाठी प्रयत्न कराल. व्यवसायात धावपळ करावी लागेल; पण आता केलेली मेहनत भविष्यात मोठा लाभ देऊ शकेल. भागीदारीत जपून व्यवहार करा.महिला व विद्यार्थी : महिलांची घर व नोकरी सांभाळताना दमछाक होईल. स्वतःसाठी वेळ द्या. ध्यानधारणा करण्याची इच्छा होईल. भावनिक चढ-उतार जाणवतील. विद्यार्थ्यांना एकाग्रतेत कमतरता जाणवेल. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संयमाची परीक्षा होईल.या महिन्यातील अनुकूल तारखा ः ४, ५, ९, १८, १९, २०, २३, २५, २६.फेब्रुवारीलहान-मोठ्या प्रवासाचे योग आहेत. प्रवास जपून करा. इतरांचे वाहन चालविण्याचा मोह टाळा. काही अडकलेली कामे अचानक पूर्ण होतील. महिन्याच्या प्रारंभी काही प्रमाणात स्थावर खरेदीचे योग आहेत; मात्र सावधगिरी बाळगूनच व्यवहार करावेत. कोणावरही चटकन विश्वास ठेवू नका. नाहक खर्च टाळा. अन्यथा, आर्थिक घडी कोलमडेल. नोकरीत जे उमेदवार सरकारी नोकरीसाठी तयारी करत आहेत त्यातील काहींना शुभवार्ता मिळू शकेल. नोकरीत वाद टाळा. कामाचा ताण वाढेल. व्यवसायात संकटांवर मात कराल. भविष्याच्यादृष्टीने योजना आखण्यासाठी चांगला काळ आहे. मंगळामुळे महत्त्वाकांक्षा वाढेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना मानसिक अस्थिरता जाणवेल. घरात कटकटी होतील. विश्वासू मैत्रीचा आधार लाभेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात सातत्य ठेवावे लागेल. अतिविचार व टाइमपास टाळण्यासाठी प्रयत्न करा.या महिन्यातील अनुकूल तारखा ः १, ५, ७, १५, १६, २२, २८, २९.Libra Horoscope 2026 : प्रेमसंबंधांमध्ये येणार वादळ? जोडीदाराशी वाद वाढण्याचे ठळक संकेत; 'तुळ राशी'साठी कसं असेल नवीन वर्ष?.मार्चप्रवासाचे योग आहेत. नोकरीत तुमच्या कमजोरीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न तुमचे हितशत्रू करू शकतात. एखाद्या मोठ्या प्रोजेक्टचे नेतृत्व करण्यासाठी तुमच्या नावाचा विचार होऊ शकतो. काहींना बदलीचे योग आहेत. व्यावसायिकांना छोट्या बदलातून लाभ होतील. मोठी गुंतवणूक करताना विचार करा. कामगार वर्गाशी मतभेद संभवतात. स्थावर खरेदीचे योग दिसतात. विशेषतः जोडीदाराच्या ओळखीतून व्यवहार मार्गी लागतील. जुन्या संपत्तीविषयी वाद होऊ शकतात. मुलाबाळांच्या प्रगतीचे मार्ग खुले होतील. गुंतवणुकीसाठी जाणकारांचा सल्ला आवश्यक. किरकोळ वाद वगळता कुटुंबात वातावरण आनंदी राहील.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी आजारपणाच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका. नोकरीत स्वतःचे स्थान बळकट कराल. विद्यार्थ्यांना अधिक परिश्रम घ्यावे लागतील. घरात व शाळा/ महाविद्यालयांत जबाबदारीने वागा.या महिन्यातील अनुकूल तारखा : ४, ५, ६, १४, १५, १६, १९, २०, २१, २७, २८, ३१.एप्रिलकोर्टकचेरीची कामे पुढे ढकलणे इष्ट. नव्याने कोर्टात जाणाऱ्या व्यक्तींनी विचार करावा. स्थावर खरेदीसाठीचा विचार करताना, जमीन/घर पाहणी, लोकेशन निवड, बजेट फायनल करणे अशी कामे होतील. फक्त अंतिम निर्णय घेताना स्वतःला वेळ द्या. नोकरदारांना नवीन शिकण्याची संधी मिळेल. बदली किंवा नवीन नोकरीचे योग आहेत. व्यावसायिकांना अडचणी येतील, पण सोबत संधीही मिळतील. संयम ठेवून नियोजन केल्यास लाभ होईल. नव्याने भागीदारी करण्यास मात्र अनुकूल काळ नाही. भविष्याची तरतूद म्हणून विमा वगैरेमध्ये पैसे गुंतवू शकाल. घरातील वडीलधाऱ्या मंडळींच्या आरोग्याची चिंता सतावेल.महिला व विद्यार्थी: शनी पंचमात असल्याने महिलांना मुलांची काळजी वाटेल. घरकामात दगदग होणार नाही, याची काळजी घेऊनच कामे हातात घ्यावी. माहेरी जाण्याचा योग दिसतो. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास वाढवायला हवा. भावंडांविषयी एखादी चांगली बातमी समजू शकते.या महिन्यातील अनुकूल तारखा ः १, २, १०, ११, १२, १६, १७, १८, २३, २४, २८, २९, ३०.मेअडकलेले आर्थिक व्यवहार मार्गी लागतील. ग्रहस्थिती मध्यम आहे. नोकरीत वरिष्ठ कामावर खूश असतील. काहींना प्रमोशनचे योग आहेत. सहकाऱ्यांसोबत वाद वाढवू नका. व्यावसायिकांनी जुना स्टॉक व गुंतवणूक यांचा आढावा घ्यावा. कस्टमर रिलेशन्स, फॉलोअप, जाहिराती यांतून व्यापाराला चालना मिळेल. आरोग्य बरे राहील. भावंडांशी मतभेद संभवतात. समाजातील उच्च पदस्थ व प्रतिष्ठित लोकांशी ओळख होईल. घर वा जमीन विकण्याची असेल तर महिन्याच्या अखेरीस चांगला काळ आहे. आरोग्याची काळजी घ्या. गुडघे वा कंबरदुखीचा त्रास असणाऱ्यांना समस्या जाणवतील. धार्मिक कार्यात मन लागेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना खर्च नियंत्रणात ठेवावा लागेल. अतिविचार नको. आपल्या बोलण्याने कोणी दुखावणार नाही याची काळजी घ्या. कुटुंबात भावनिक गुंतवणूक वाढेल. परीक्षेचे दिवस आहेत. शेवटच्या क्षणांत ढिलाई नको. चांगला मार्गदर्शक भेटू शकेल.या महिन्यातील अनुकूल तारखा ः ७, ८, ९, १०, १३, १४, १५, २१, २५, २६, २७.Virgo Horoscope 2026 : यंदा 'शुभ मंगल' होणार? 'कन्या राशी'च्या मुला-मुलींसाठी प्रबळ विवाहयोग; नवीन वर्षात लग्न ठरण्याचे ठळक संकेत.जूनकौटुंबिक वातावरण आल्हाददायक असेल. घरात धार्मिक अनुष्ठान घडेल. जपजाप्य, होमहवन यांत मन रमेल. नोकरीत काहींना प्रमोशन किंवा नोकरी बदलाची संधी शक्य. मोठी शाखा किंवा प्रोजेक्ट हातात येईल. संधीचे सोने करा. व्यवसायात ओळखी वाढतील. आर्थिक स्थैर्य लाभेल. व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी अनुकूल काळ. कामानिमित्त प्रवास घडेल. गुरू महाराज भाग्यात उच्च आहेत. चांगली, सुखी व धार्मिक अधिष्ठान असलेली जमीन मिळू शकते. शक्य तितकी गुरुसेवा, यतीसेवा करणे मंगलप्रद ठरेल. गायन, नृत्य, वाद्य या माध्यमांतून मनोरंजन होईल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. वैवाहिक सुखात वाढ होईल.महिला व विद्यार्थी : महिला पाककलेत वेगवेगळे प्रयोग करतील. नोकरदार स्त्रियांसाठी भाग्याचे दरवाजे उघडतील. विशेषतः शिक्षण, रिसर्च क्षेत्रात महिलांची प्रगती होईल. उच्च शिक्षण व परदेशी शिक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अपेक्षित संधी शक्य.या महिन्यातील अनुकूल तारखा : ४, ५, ६, ९, १०, ११, १७, १८, २१, २२, २३.जुलैभाग्यस्थानी असलेल्या बुध-शुक्राची साथ लाभेल. कुटुंबात मंगलकार्ये घडतील. धार्मिक कार्यक्रमात सहभाग घ्याल. यात्रा घडेल. नोकरीतील कटकटी कमी होतील. काहींना प्रमोशनचे योग आहेत. क्रिएटिव्ह व तांत्रिक क्षेत्रातील व्यक्तींना विशेष लाभ होईल. व्यवसायातही यश संभवते. व्यवसाय विस्तारासाठी प्रयत्न कराल. गुंतवणुकीसाठी अनुकूल काळ आहे; मात्र कोणाकडून उसने पैसे घेऊन गुंतवणूक करू नका. रागावर नियंत्रण ठेवा. लहान-सहान कारणांसाठी जुने व चांगले संबंध बिघडू देऊ नका. स्थावर खरेदी करताना दीर्घकालीन विचार करा. बँक कर्ज, डॉक्युमेंटेशन, नावनोंदणी या प्रक्रियेत सुलभता जाणवेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना आध्यात्मिकतेत रस निर्माण होईल. मानसिक स्थैर्य लाभेल. नोकरदार महिलांना सेमिनार वगैरे माध्यमातून चांगले मार्गदर्शन लाभेल. विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप व फेलोशिपच्या संधी वाढतील. काहींना पटकन नोकरी मिळेल.या महिन्यातील अनुकूल तारखा : १, २, ३, ७, ८, ९, १५, १९, २०, २८, ३०.ऑगस्टभाग्यातील उच्च राशीतील गुरू महाराजांची कृपा राहील. अनावश्यक बाबींवर खर्च होऊ शकतो, सावधगिरी बाळगा. छोट्या प्रवासाचे योग आहेत. आर्थिक प्रगतीसाठी श्रीगणेश व कुलदैवत यांची उपासना करा. आरोग्याच्या तक्रारी काही प्रमाणात जाणवू शकतात. वयस्कर लोकांनी विशेषत्वाने काळजी घ्यावी. नोकरीत सौहार्दाचे वातावरण असेल. कामाच्या ठिकाणी सकारात्मकता जाणवेल. वरिष्ठांचे सर्वतोपरी सहकार्य लाभेल. प्रमोशनचे योग आहेत. व्यावसायिकांना धावपळ करावी लागेल. अचानक धनलाभाचे योग आहेत. नवीन ग्राहक लाभतील. भागीदारीत यश मिळेल. स्थावर खरेदी करताना कागदपत्रे तपासून घ्या.महिला व विद्यार्थी : स्त्रियांना कौटुंबिक सुख चांगले. माहेरून शुभवार्ता कानावर येईल. घर, करिअरमध्ये समतोल साधाल. कामाचे नियोजन करताना विश्रांतीला महत्त्व द्या. विद्यार्थ्यांचा परफॉर्मन्स सुधारेल. काहींना मोठ्या परीक्षेत यश मिळेल. संगत चांगली ठेवा.या महिन्यातील अनुकूल तारखा ः ३, ५, ११, १५, १६, १७, २५, २६, २७, ३०, ३१.सप्टेंबरमहिन्याच्या प्रारंभी शुभ कामासाठी पैसा खर्च होईल. अतिविचार नको. संयमित जीवनशैली ठेवा. गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक व तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच करा. नोकरीत शत्रूवर मात कराल. आळस झटकून काम करा. नोकरी बदलण्याचा विचार तूर्तास पुढे ढकला. व्यावसायिकांना अपेक्षित कामगिरी करता येईलच असे नाही. कामगारवर्गाशी किरकोळ मतभेद संभवतात. पुढील काळासाठी चांगल्या योजना आखा. स्थावर खरेदीसाठी मध्यम काळ. तुम्ही भाड्याने राहत अथवा व्यवसाय करत असाल तर जागा बदलावी लागू शकते. साथीच्या रोगांची लागण होऊ शकते, काळजी घ्या. लहान मुलांनी व वयस्कर लोकांनी पथ्यपाणी सांभाळावे.महिला व विद्यार्थी : महिलांची चिंता कमी होईल. मुलांवर खर्च होईल. जोडीदाराशी किरकोळ वाद संभवतात. शनीच्या प्रभावामुळे विद्यार्थ्यांना जास्त मेहनत घ्यावी लागेल.या महिन्यातील अनुकूल तारखा ः १, ७, ८, ११, १२, १३, २१, २३, २६, २७, २८, २९.Leo Horoscope 2026 : नवीन वर्षात 'सिंह राशी'च्या महिलांचं नशीब फळफळणार? घर, पैसा आणि प्रतिष्ठेत होणार मोठे बदल; घरातील वादही मिटवणार महिला.ऑक्टोबरकौटुंबिक चिंता सतावेल. चैनीवर पैसा खर्च होईल. नोकरदारांना प्रमोशन किंवा बोनस मिळू शकतो. काहींना उच्चपदासाठी शॉर्टलिस्ट होण्याची शक्यता. व्यापारात लाभ होईल. जुना ग्राहक वर्ग पुनः आपल्याकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करा. समाजातील प्रतिष्ठित लोकांसोबत ऊठबस वाढेल. मुलांची चिंता मात्र सतावेल. धार्मिक ठिकाणी जाण्याचा योग दिसतो. गुरू महाराज दहाव्या भावाकडे सरकल्याने ऑफिस/दुकान खरेदीसाठी काळ चांगला. घरातून एखादा व्यवसाय सुरू करू शकता. पोटाच्या तक्रारी जाणवतील. आहारावर नियंत्रण ठेवा. आई-वडिलांसोबत छान वेळ घालवता येईल. जोडीदाराशी ताळमेळ राहील.महिला व विद्यार्थी : महिलांना करिअरमध्ये सकारात्मक बदल दिसेल. घरकामात दगदग होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाव्यतिरिक्त गोष्टीत रस वाढेल. खेळ, नाटक आदी गोष्टींत एखादा पुरस्कारही मिळू शकेल.या महिन्यातील अनुकूल तारखा : ५, ९, १०, ११, १८, १९, २३, २४, २५, २६.नोव्हेंबरआरोग्याकडे लक्ष द्या. जुने दुखणे डोके वर काढेल. विशेषतः जोडीदाराची काळजी घ्या. कुटुंबीयांसमवेत एखाद्या पर्यटनस्थळी किवा देवदर्शनासाठी जाऊ शकाल. नोकरीत भूमिका किंवा डिपार्टमेंट बदलाची शक्यता आहे. सेल्समध्ये असणाऱ्यांना धनलाभ होऊ शकेल. व्यवसायात नवीन संधी निर्माण होतील. जुन्या भागीदारीत सावधानता बाळगून निर्णय घ्या. नव्याने भागीदारी करणार असाल तर भावंडांसमवेत भागीदारी करण्याचा विचार करू शकता. आध्यात्मिक साधनेत प्रगती होईल. परोपकार कराल. राहू बदलत आहे. स्थावर खरेदी-विक्रीत अतिआत्मविश्वास टाळा. जाणकारांचा व घरातील थोरामोठ्यांचा सल्ला अवश्य घ्या.महिला व विद्यार्थी : महिलांना मनाजोगी विश्रांती घेता येईल. मुले प्रगती करतील. बोलण्याच्या क्षेत्रात असणाऱ्यांना प्रगतीची जास्त संधी आहे. विद्यार्थ्यांनी चिडचिड टाळावी. काहींना शिक्षणात आमूलाग्र बदल करावा असे वाटेल. घाई करू नका, विवेकाने निर्णय घ्या.या महिन्यातील अनुकूल तारखा ः १, ५, ७, १५, १६, २०, २१, २२, २८, २९.डिसेंबरअनेक दिवसांपासून अडकलेले महत्त्वाचे काम मार्गी लागेल. प्रवासाचे योग दिसतात; पण काळजी घ्यावी लागेल. मित्रांचे चांगले सहकार्य लाभेल. जुन्या संपत्तीवरून कुटुंबात तंटा होऊ शकतो. स्थावर खरेदी-विक्रीसाठी चांगला काळ. गुंतवणूक म्हणून अगदी लांब जमीन घेऊ शकाल. जुने कर्ज फेडाल. नोकरीत वरिष्ठांशी जुळवून घ्या. हितशत्रूंना कामातून उत्तर द्या. एखादी मोठी जबाबदारी अंगावर पडेल. पण, त्यातही यश लाभेल. व्यापारात चांगले नाव होईल. हुशारीने काम केल्यास मोठ्या ऑर्डर्स मिळू शकतात. जोडीदाराशी मधुर संबंध राहतील. धार्मिक साधनेत प्रगती होईल. एखाद्या धर्मगुरूंचे दर्शन होईल. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.महिला व विद्यार्थी : महिलांना करिअरची दिशा स्पष्ट होईल. आत्मविश्वास वाढेल. घरकामात मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांचे मन अभ्यासात लागेल, असे दिसत नाही.या महिन्यातील अनुकूल तारखा : २, ३, ४, १२, १३, १७, १८, २०, २५, २६, २९, ३०, ३१निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.