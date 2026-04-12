वृश्चिक साप्ताहिक राशिभविष्य (१२ एप्रिल २०२६ ते १८ एप्रिल २०२६) : बेकायदेशीर व्यवहार टाळा; अमावस्येत सावध राहा

१२ ते १८ एप्रिलचा आठवडा वृश्चिक राशीसाठी थोडा संवेदनशील आणि सावधगिरीचा ठरणार आहे. ग्रहमान तरुण-तरुणींना भावनिकदृष्ट्या अस्थिर करू शकते. आकर्षण, मोहाच्या आहारी जाऊन चुकीचे निर्णय घेण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. त्यामुळे या काळात प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक टाकणे गरजेचे आहे..प्रेमसंबंधात असलेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी. छोट्या गैरसमजांमुळे मोठे वाद निर्माण होऊ शकतात. नात्यात पारदर्शकता आणि संयम राखल्यास परिस्थिती नियंत्रणात राहील. स्त्रीवर्गाने हट्टीपणा टाळून परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. अन्यथा घरातील वातावरण तणावपूर्ण होऊ शकते. हा काळ स्वतःला स्थिर ठेवण्याचा आहे, निर्णय घेण्याचा नाही..वृश्चिक राशीसाठी करिअर, पैसा आणि आरोग्यया आठवड्यात नोकरी आणि व्यवसायात मोठे निर्णय घेण्यापेक्षा स्थिर राहणे अधिक फायदेशीर ठरेल. विशाखा आणि अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी कामात अट्टाहास टाळावा. कोणत्याही गोष्टीत हट्टाने पुढे जाण्याऐवजी परिस्थितीचा अंदाज घेऊनच कृती करावी. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवहारात पडू नका. अल्पकालीन फायद्यासाठी घेतलेले चुकीचे निर्णय दीर्घकालीन नुकसान देऊ शकतात. जुगारसदृश व्यवहार, उधार-उसनवारी किंवा अनोळखी ठिकाणी गुंतवणूक शक्यतो टाळावी..ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येच्या प्रभावामुळे घरातील आरोग्यविषयक चिंता सतावू शकते. एखाद्या कुटुंबीयाच्या आजारपणामुळे मानसिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. गर्भवती महिलांनी या सप्ताहात विशेष काळजी घ्यावी. अमावस्येच्या आसपास शेजारीपाजारी किंवा परिसरात काही अप्रिय घटना घडू शकतात. यासाठी सतर्क राहणे आवश्यक आहे..या आठवड्यात यशस्वी राहण्यासाठी वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.- चुकीच्या मित्रपरिवारापासून दूर राहा- भावनिक निर्णय घेणे टाळा- आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता ठेवा- आरोग्य आणि कुटुंबाला प्राधान्य द्या- कायदेशीर आणि नैतिक मर्यादा पाळा.