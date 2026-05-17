वृश्चिक साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : 'या' आठवड्यात सुटणार मोठी आर्थिक कोंडी; कर्जमंजुरीसह वास्तू व्यवहारांना मिळणार प्रचंड गती!

येत्या आठवड्यात वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांचे फील्ड कमालीचे प्रभावी आणि 'उच्च दाबाचे' राहणार आहे. १७ मे ते २३ मे २०२६ या कालावधीत तुमच्या कुंडलीत काही महत्त्वाचे आर्थिक आणि व्यावसायिक योग जुळून येत आहेत, जे तुमच्या आयुष्याला एक नवी दिशा देतील. मे महिन्याचा हा तिसरा आठवडा वृश्चिक राशीसाठी एका बाजूला सावधगिरीचा, तर दुसऱ्या बाजूला मोठ्या फायद्यांचा ठरणार आहे. ग्रहांची ही चक्राकार चाल तुमच्या राशीबद्दल नेमके काय संकेत देत आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..उच्च दाबाचे ग्रहमान आणि कौटुंबिक सावधगिरीवृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी या आठवड्यातील ग्रहांचे फील्ड काहीसे कठीण आणि मानसिक दडपण आणणारे ठरू शकते. त्यामुळे या काळात सार्वजनिक गोष्टी किंवा इतरांच्या वादात पडणे पूर्णपणे टाळावे; अन्यथा विनाकारण बदनाम होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी कार्यालयात वरिष्ठांशी बोलताना आपल्या वाणीवर ताबा ठेवावा आणि अतिशय जपून संवाद साधावा. कुटुंबातील गर्भवती महिलांनी या आठवड्यात आपल्या आरोग्याची आणि आहाराची विशेष दक्षता घेणे गरजेचे आहे..व्यावसायिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना भागीदारीच्या (Partnership) व्यवसायात काही गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा सामना करावा लागू शकतो. भागीदाराशी पारदर्शकता ठेवणे हिताचे ठरेल. सर्वात महत्त्वाचा सल्ला म्हणजे, या आठवड्यात कोणत्याही व्यसनी किंवा जुगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींशी आर्थिक व्यवहार करू नका; अन्यथा तुमचे पैसे कायमचे अडकू शकतात. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या सप्ताहात एखाद्या व्यक्तीसाठी केलेली मध्यस्थी किंवा जामीन राहणे त्रासाचे ठरू शकते, त्यामुळे कोणत्याही वादात मध्यस्थी करू नका..कर्जमंजुरीचा आनंद आणि वास्तू व्यवहारांची पूर्तताएकीकडे आव्हाने असतानाच, दुसरीकडे हा आठवडा आर्थिक बाबतीत मोठी सुवर्णसंधी घेऊन आला आहे. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या सप्ताहात त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळून बँकेकडून विशिष्ट 'कर्जमंजुरीचा' मोठा लाभ होईल. या कर्जमंजुरीमुळे तुमच्या व्यवसायातील अनेक दिवसांपासून चालत आलेली आर्थिक कोंडी कायमची दूर होईल आणि व्यापाराला नवीन गती मिळेल..सर्वात मोठी आनंदाची गोष्ट म्हणजे, बऱ्याच काळापासून लांबलेले किंवा रखडलेले 'वास्तूविषयक विक्रीचे व्यवहार' या आठवड्यात यशस्वीपणे पूर्ण होतील. जुनी मालमत्ता किंवा घर विकून मोठा धनलाभ होण्याचे प्रबळ संकेत आहेत. घरातील तरुण मुला-मुलींच्या नोकरीविषयक अडचणी आणि बेरोजगारीचे प्रश्न या आठवड्यात सुटल्यामुळे पालकांचा मानसिक ताण कमी होईल. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मात्र जुन्या आणि दुर्लक्षित व्याधींच्या बाबतीत निष्काळजीपणा करू नये; उष्णतेमुळे आजार बळावू शकतात, त्यामुळे डॉक्टरांनी दिलेली पथ्ये अवश्य पाळावीत..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायकरिअर आणि व्यवसाय : स्वतंत्र व्यावसायिकांना आर्थिक तेजीचा अनुभव येईल. वास्तू व्यवहारांसाठी १९ आणि २१ मे हे दिवस सर्वोत्तम आहेत.तरुण वर्ग : नोकरीच्या नवीन संधी चालून येतील; मुलाखतींमध्ये यश मिळेल.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे - गुरुपुष्यामृत योग).विशेष उपाय : या आठवड्यात दररोज 'हनुमान अष्टक' किंवा 'बजरंग बाण' पठण करावे. शनिवारी शनी मंदिरात जाऊन काळे तीळ अर्पण केल्यास त्रिग्रहयोगाचे दोष कमी होऊन कामातील सर्व अडथळे दूर होतील.थोडक्यात सांगायचे तर, जुगारी प्रवृत्तीच्या लोकांपासून लांब राहून आणि प्रकृतीची काळजी घेतल्यास, हा आठवडा वृश्चिक राशीला कर्जमुक्ती, वास्तूचा लाभ आणि मुलांच्या प्रगतीचा अभूतपूर्व आनंद देऊन जाणारा ठरेल!