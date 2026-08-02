वृश्चिक साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट): ग्रहांची अनुकूल साथ मिळणार; आठवडा असेल आनंददायी

Vrushchik Rashi Weekly Horoscope: वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी ऑगस्टचा पहिला आठवडा आत्मविश्वास, योग्य संधी आणि लोकांच्या सहकार्यामुळे पुढे जाण्याचा आहे. ग्रहांची अनुकूल साथ असल्याने अनेक अडथळे सहज दूर होतील. आठवड्याची सुरुवात आणि शेवट दोन्हीही आशादायी राहणार असल्याने महत्त्वाची कामे पुढे ढकलण्यापेक्षा त्यावर लगेच काम सुरू करणे फायदेशीर ठरेल. विशेष म्हणजे या आठवड्यात तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट एकट्याने करण्याची गरज भासणार नाही. योग्य वेळी योग्य व्यक्तींची मदत मिळेल. त्यामुळे नोकरी, व्यवसाय किंवा वैयक्तिक आयुष्यातील निर्णय अधिक आत्मविश्वासाने घेता येतील. काही दिवसांपासून मनात असलेला संभ्रमही कमी होईल. .करिअरमध्ये विश्वास कमवा अन् संधी ओळखानोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा आशादायी आहे. कार्यालयातील वातावरण अधिक सहकार्यपूर्ण राहील. वरिष्ठ आणि सहकारी तुमच्या कामाची दखल घेतील. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. कुणाच्याही हेतूंबद्दल अनावश्यक संशय किंवा नकारात्मक विचार करण्याऐवजी त्यांच्याशी खुल्या मनानं संवाद साधण्यास सुरुवात करा. ही सकारात्मक वृत्तीच खरी ताकद ठरू शकेल.सोमवार हा दिवस विशेष शुभ संकेत देणारा आहे. नवीन कामाची सुरुवात, वरिष्ठांशी चर्चा, मुलाखत किंवा महत्त्वाची बैठक यासाठी हा दिवस लाभदायक ठरू शकतो. अनेकांना करिअरमध्ये पुढील टप्प्याकडे जाण्याची संधी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही आठवडा समाधानकारक आहे. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशेषतः व्यावसायिक उलाढालीत यश मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन ग्राहक, नवीन ऑर्डर किंवा प्रलंबित व्यवहार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक नियोजनात संयम ठेवल्यास पुढील काळात अधिक लाभ मिळू शकतो. .नातेसंबंधांमध्ये उबदारपणा आणि घरात आनंदाचे वातावरणया आठवड्यात कुटुंब आणि जवळच्या नात्यांना अधिक वेळ देण्याची संधी मिळेल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी सोमवार भावनिकदृष्ट्या अत्यंत सुंदर ठरू शकतो. प्रिय व्यक्तींसोबत घालवलेले क्षण दीर्घकाळ स्मरणात राहतील. एखादी कौटुंबिक भेट, छोटेखानी समारंभ किंवा एकत्र प्रवासाचा योग येऊ शकतो. जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. काही दिवसांपासून राहिलेला दुरावा कमी होईल. संवादातून अनेक गैरसमज दूर होतील. अविवाहित व्यक्तींना एखादी अर्थपूर्ण ओळख होण्याची शक्यता आहे.अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी समोर येणाऱ्या प्रत्येक संधीकडे लक्ष ठेवावे. योग्य वेळी घेतलेला निर्णय पुढील काही महिन्यांत मोठा लाभ देऊ शकतो. सामाजिक क्षेत्रात तुमची प्रतिमा उंचावेल आणि नवीन ओळखी भविष्यात उपयोगी पडतील. .तूळ राशीसाठी भाग्यवान दिवस, शुभ रंगया आठवड्यात सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार विशेष शुभ राहतील. विशेषतः सोमवार हा नवीन सुरुवातीसाठी आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी उत्तम दिवस आहे. आठवड्याच्या शेवटी मनोरंजन, सहल किंवा कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याचा योग आहे. त्यामुळे मानसिक ताजेपणा मिळेल. गडद लाल, मरून आणि तांबूस तपकिरी हे रंग आत्मविश्वास वाढवतील आणि निर्णयक्षमता अधिक भक्कम करतील.ध्यान, प्रार्थना किंवा सकाळी काही मिनिटे शांत बसून दिवसाची सुरुवात केल्यास मन अधिक स्थिर राहील. खर्च करताना आनंद घ्या, पण नियोजन विसरू नका. आठवड्याच्या शेवटी चैनीच्या वस्तूंवर खर्च होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे गरज आणि इच्छा यांचा समतोल राखा. वृश्चिक राशीसाठी हा आठवडा संधी, सहकार्य आणि समाधान यांचा सुंदर मिलाफ ठरणार आहे. स्वतःवर विश्वास ठेवा, सकारात्मक राहा आणि समोर येणाऱ्या प्रत्येक संधीचे स्वागत करा. ग्रहांची साथ तुमच्या प्रयत्नांना योग्य दिशा देण्यास सज्ज आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.