वृश्चिक साप्ताहिक राशिभविष्य (३ मे २०२६ ते ९ मे २०२६) : आर्थिक कोंडी दूर होईल

या आठवड्यात वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. प्रत्येक चमकणारी संधी खरी नसते. ग्रहांची स्थिती थोडी 'संमोहने' निर्माण करणारी असल्याने निर्णय घेताना सावध राहणे गरजेचे आहे. कोणत्याही आकर्षक ऑफर, गुंतवणूक किंवा व्यवहारात घाई करू नका. सरकारी नियम आणि कागदोपत्री बाबींची दखल घेणे अत्यावश्यक ठरेल. नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास अडचणी वाढू शकतात..तरुणांनी विशेषतः कुसंगत टाळावी. चुकीच्या लोकांच्या प्रभावामुळे घेतलेले निर्णय भविष्यात नुकसान करू शकतात. मात्र सकारात्मक बाब म्हणजे आठवड्याची सुरुवात आणि शेवट दोन्हीही शुभग्रहांच्या प्रभावाखाली असल्याने योग्य दिशेने वाटचाल केली तर चांगले परिणाम मिळतील..करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक दिलासाया आठवड्यात व्यावसायिक आर्थिक कोंडी हळूहळू सुटण्याची चिन्हे आहेत. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. काहींना विशिष्ट वसुलीमुळे मोठा दिलासा मिळेल. व्यवसायातील रोख प्रवाह सुधारेल आणि नवीन योजना सुरू करण्याचा आत्मविश्वास वाढेल. वास्तूविषयक व्यवहार—जमीन, घर, भाडे किंवा गुंतवणूक—मार्गी लागतील.अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सोमवार विशेष शुभ ठरेल. एखादी वैयक्तिक आनंदवार्ता, नवीन संधी किंवा अपेक्षित बातमी मिळू शकते. हा दिवस महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी योग्य आहे. ता. ७ चा गुरुवार आणखी सकारात्मक ठरेल. दीर्घकाळापासून मनात असलेली एखादी गुप्त चिंता दूर होईल. वैवाहिक जीवनातील मतभेद कमी होतील आणि नात्यात पुन्हा समतोल येईल.ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आरोग्याबाबत दिलासा मिळेल. काहींना आतापर्यंत असलेली चिंता कमी होईल. तसेच समाजात किंवा कामाच्या ठिकाणी असलेले अप्रतिष्ठेचे भयही दूर होण्याची शक्यता आहे. आत्मविश्वास वाढेल आणि कामात पुन्हा लक्ष केंद्रित करता येईल..नातेसंबंध, प्रवास आणि सावधगिरीविशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी रविवारी प्रवास करताना विशेष काळजी घ्यावी. धावपळ, घाई किंवा निष्काळजीपणा टाळा. हरवाहरवीची शक्यता असल्याने मौल्यवान वस्तू जपून ठेवा. गर्दीच्या ठिकाणी अधिक सतर्क राहा.नातेसंबंधांच्या बाबतीत हा आठवडा सुधारणा करणारा आहे. वैवाहिक जीवनातील तणाव कमी होईल. जोडीदारासोबत संवाद वाढेल आणि गैरसमज दूर होतील. कुटुंबात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होईल. मात्र बोलताना संयम राखणे आवश्यक आहे. अनावश्यक प्रतिक्रिया देऊ नका..तरुणांसाठी हा काळ शिकण्याचा आहे. योग्य मित्र, योग्य मार्गदर्शन आणि सकारात्मक विचार यामुळे पुढील वाटचाल अधिक स्पष्ट होईल. स्वतःला चुकीच्या प्रभावांपासून दूर ठेवणे हेच यशाचे सूत्र ठरेल.आरोग्याच्या बाबतीत मोठी अडचण दिसत नसली तरी मानसिक थकवा जाणवू शकतो. स्वतःसाठी वेळ काढा. ध्यान, शांत संगीत किंवा निसर्गात वेळ घालवणे उपयोगी ठरेल..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस: सोमवार, गुरुवार आणि रविवारलकी रंग: लाल आणि गडद तपकिरीशुभ दिशा: दक्षिणशुभ अंक: १ आणि ९या आठवड्यात सावधगिरी आणि विवेक हेच तुमचे खरे मित्र ठरतील. योग्य निर्णय घेतला तर अडचणी संधीमध्ये बदलू शकतात..