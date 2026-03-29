वृश्चिक साप्ताहिक राशीभविष्य (२९ मार्च २०२६ ते ४ एप्रिल २०२६) : सकारात्मक संकेत देणारा आठवडा

२९ मार्च ते ४ एप्रिल या आठवड्यात वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे हेच त्यांचे सर्वांत मोठे शस्त्र ठरणार आहे. पौर्णिमेच्या प्रभावामुळे मनात चढ-उतार जाणवू शकतात, पण अशा वेळी संयम राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भावनोद्रेक टाळणे महत्त्वाचे आहे. कारण क्षणिक प्रतिक्रिया दीर्घकालीन परिणाम देऊ शकते. विशेषतः सार्वजनिक जीवनात किंवा कामाच्या ठिकाणी अनावश्यक वादात पडणे टाळा. प्रत्येकाशी संवाद साधताना समोरच्याची पातळी ओळखणे आणि त्याची जाणीव ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल..व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत हा आठवडा सकारात्मक संकेत देणारा आहे. जे पैसे अडकले होते किंवा येणी थकलेली होती, ती वसूल होण्याची शक्यता आहे. प्रामाणिकपणे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने केलेले प्रयत्न आता फळ देऊ लागतील. नोकरीतही तुमच्या कामगिरीला योग्य ओळख मिळेल. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये नाव कमावण्याची संधी मिळेल. तरुणांसाठी हा काळ आशादायी आहे. गेल्या काही काळापासून केलेले नोकरीसाठीचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात..मात्र, या आठवड्यात वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी काही बाबतीत सावध राहणे गरजेचे आहे. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी विशेषतः नातेसंबंधांमध्ये संयम राखावा. नवपरिणीतांनी लहानसहान गोष्टींवरून वाद टाळणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना काही अनपेक्षित भेटी किंवा संवाद मानसिक त्रास देऊ शकतात. आरोप-प्रत्यारोपांपासून दूर राहणे आणि स्वतःची शांतता जपणे हेच योग्य ठरेल..आरोग्याच्या दृष्टीनेही थोडी काळजी घ्या, विशेषतः गर्भवती महिलांनी धावपळ आणि ताण टाळावा. स्वतःच्या शरीराची आणि मनाची गरज ओळखूनच काम करा. आठवड्याच्या शेवटी, विशेषतः शुक्रवारी सूर्योदयाच्या वेळी काही चांगली बातमी किंवा वैयक्तिक आनंदाची अनुभूती मिळू शकते, जी तुम्हाला सकारात्मक ऊर्जा देईल..हा आठवडा संयम, शिस्त आणि योग्य दृष्टिकोन ठेवणाऱ्यांसाठी आर्थिक आणि व्यावसायिक प्रगतीचा मार्ग खुला करणारा आहे. या कालावधीत वृश्चिक राशीसाठी लकी क्रमांक ८ असेल.Lucky Number: ८.