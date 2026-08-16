Horoscope | राशी भविष्य

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशीचे विरोधक आता शांत होणार! अडकलेली कामे सुटतील, विवाह आणि करिअरमध्ये मिळणार मोठी संधी

कधी कधी आयुष्यात असा काळ येतो, जेव्हा गोष्टींशी झगडण्यापेक्षा त्या आपोआप आपल्या बाजूने वळू लागतात.
Scorpio zodiac sign August 16 to 22

Scorpio zodiac sign August 16 to 22

sakal

Published on

कधी कधी आयुष्यात असा काळ येतो, जेव्हा गोष्टींशी झगडण्यापेक्षा त्या आपोआप आपल्या बाजूने वळू लागतात. वृश्चिक राशीसाठी १६ ते २२ ऑगस्ट २०२६ हा तसाच आठवडा ठरण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या काही काळात मनावर असलेला ताण, काही लोकांशी असलेले मतभेद किंवा एखाद्या कामातील अडथळे आता कमी होताना दिसतील. या आठवड्याची खास गोष्ट म्हणजे तुमच्या विचारांमध्ये येणारी स्पष्टता. काय करायचे, कुठे थांबायचे आणि कोणत्या संधीला होकार द्यायचा याबद्दल मन अधिक ठाम होईल. श्रावणातील आध्यात्मिक वातावरण आणि ग्रहांची सकारात्मक साथ यामुळे मनात एक वेगळी शांतता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे निर्णय अधिक परिपक्व आणि परिणामकारक ठरतील.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
marathi
Weekly Rashi Bhavishya
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com