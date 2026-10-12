Shardiya Navratri 2026 : शारदीय नवरात्रीत बनत आहेत 4 मोठे राजयोग; माता लक्ष्मीच्या कृपेने 'या' राशी होणार मालामाल, करिअरमध्येही प्रगतीचे संकेत

Shardiya Navratri 2026 Lucky Zodiac Signs : हिंदू धर्मात शारदीय नवरात्रीला विशेष महत्त्व आहे. या नऊ दिवसांच्या उत्सवात दुर्गा देवीच्या नऊ स्वरूपांची विधिवत पूजा केली जाते. यंदा नवरात्रीच्या काळात देवीचे आगमन हत्तीवरून होणार असल्याचे धार्मिक मान्यतेनुसार सांगितले जात आहे. हत्तीवरून देवीचे आगमन होणे शुभ मानले जाते..ज्योतिषशास्त्रानुसार, नवरात्रीच्या काळात ग्रहांच्या स्थितीत होणाऱ्या बदलांमुळे काही शुभ योग निर्माण होणार आहेत. या योगांचा काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक स्थितीत सुधारणा, करिअरमध्ये प्रगती आणि रखडलेली कामे पूर्ण होण्याचे संकेत काही राशींच्या व्यक्तींना मिळू शकतात. जाणून घेऊया, या काळात कोणत्या राशींना लाभ होण्याची शक्यता आहे..नवरात्रीत जुळून येणार शुभ योगपंचांगानुसार, १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सूर्य कन्या राशीतून तूळ राशीत प्रवेश करणार असल्याचे दिलेल्या ज्योतिषीय माहितीत नमूद आहे. या काळात तूळ राशीत सूर्य, बुध आणि शुक्र या ग्रहांची स्थिती असल्याने शुक्रादित्य, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण आणि त्रिग्रही योग निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या योगांचा काही राशींच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक जीवनावर अनुकूल परिणाम होऊ शकतो..October lucky Zodiac Signs : ऑक्टोबर महिन्यात 'या' चार राशींवर बरसणार देवी लक्ष्मीची कृपा; करिअर-व्यवसायातही प्रगतीची शक्यता.१. मेष राशी (Aries Horoscope)मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी नवरात्रीचा काळ आर्थिक दृष्टीने अनुकूल ठरू शकतो. अनेक दिवसांपासून अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक व्यवहारांमधील अडचणी कमी होऊन अचानक धनलाभाचे संकेत मिळू शकतात. नोकरी आणि व्यवसायात केलेल्या प्रयत्नांना चांगले फळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, समाजातील मान-सन्मान वाढण्यासोबतच कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते..२. तूळ राशी (Libra Horoscope)तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी नवरात्रीचा काळ सुखकारक ठरण्याची शक्यता आहे. आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत मिळू शकते. करिअरमध्ये नवीन संधी उपलब्ध होण्याचे संकेत असून, कामाच्या ठिकाणी प्रगतीची दारे खुली होऊ शकतात. बराच काळ अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. अविवाहित व्यक्तींना विवाहासंदर्भात आनंदाची बातमी मिळू शकते. एकूणच, आर्थिक आणि वैयक्तिक आयुष्यात सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात..Shani Nakshatra Parivartan 2026 : 9 ऑक्टोबरपासून 'या' 5 राशींचे बदलणार नशीब; शनिच्या नक्षत्र बदलाने मिळणार बक्कळ पैसा आणि पदोन्नती!.३. मिथुन राशी (Gemini Horoscope)मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी नवरात्रीचा काळ लाभदायक ठरू शकतो. नोकरी आणि व्यवसायात आखलेल्या योजना यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कार्यक्षमतेची दखल घेतली जाऊ शकते. उत्पन्नाच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्यासोबतच आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत. धार्मिक मान्यतेनुसार, या काळात देवी लक्ष्मीची विशेष कृपा राहू शकते. त्यामुळे आर्थिक नियोजन आणि महत्त्वाचे निर्णय घेताना योग्य विचार केल्यास फायदा होऊ शकतो..४. सिंह राशी (Leo Horoscope)सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी नवरात्रीचा काळ प्रगतीकारक ठरू शकतो. या काळात आत्मविश्वास वाढण्यासोबतच समाजात मान-सन्मान मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या ठिकाणी तुमची वेगळी ओळख निर्माण होऊ शकते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळाल्याने कामातील अडथळे दूर होण्यास मदत होऊ शकते. व्यावसायिकांना व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे..महत्त्वाची टीप : वरील माहिती ज्योतिषशास्त्रातील पारंपरिक मान्यतांवर आधारित आहे. राशिभविष्य हे निश्चित भविष्य नसून, कोणतेही आर्थिक किंवा वैयक्तिक निर्णय केवळ त्यावर अवलंबून घेऊ नयेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.