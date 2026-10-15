Shukra Asta 2026 Effects on Zodiac Signs : शुक्राचा अस्त ठरणार त्रासदायक! पुढील 14 दिवस 'या' 4 राशीच्या लोकांनी राहावे सावध; होऊ शकते मोठे आर्थिक नुकसान

Shukra Asta 2026 effects on zodiac signs : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रहाला प्रेम, वैवाहिक जीवन, ऐश्वर्य, सुख-सुविधा आणि आर्थिक समृद्धीचा कारक मानले जाते. शुक्र ग्रह सूर्याच्या अतिजवळ आल्यामुळे त्याचे तेज कमी होऊन तो आकाशात दिसेनासा होतो, या स्थितीला ‘शुक्राचा अस्त’ असे म्हटले जाते. .वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, या काळात काही राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक अडचणी, करिअरमधील आव्हाने आणि मानसिक तणावाचा सामना करावा लागू शकतो. वृषभ, मिथुन, तूळ आणि मकर या चार राशींच्या व्यक्तींनी पुढील १४ दिवस विशेष काळजी घ्यावी, असे ज्योतिषीय भाकितात सांगितले जाते..१. वृषभ (Taurus)वृषभ राशीचा स्वामी शुक्र असल्यामुळे या राशीच्या व्यक्तींवर शुक्राच्या स्थितीचा प्रभाव पडू शकतो, असे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते. या काळात आरोग्याबाबत काही अडचणी जाणवण्याची शक्यता वर्तवली जाते. कामाच्या ठिकाणीही अपेक्षित यश मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागू शकते. वैयक्तिक आयुष्यातील समाधान कमी झाल्यामुळे मानसिक अस्वस्थता जाणवू शकते. त्यामुळे आरोग्याकडे लक्ष देण्यासोबतच महत्त्वाचे निर्णय विचारपूर्वक घेणे योग्य ठरेल..Shardiya Navratri 2026 : शारदीय नवरात्रीत बनत आहेत 4 मोठे राजयोग; माता लक्ष्मीच्या कृपेने 'या' राशी होणार मालामाल, करिअरमध्येही प्रगतीचे संकेत.२. मिथुन (Gemini)मिथुन राशीच्या व्यक्तींना या काळात करिअर आणि व्यवसायाशी संबंधित चिंता जाणवू शकतात, असे ज्योतिषीय अंदाज सांगतात. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांसोबत मतभेद होण्याची किंवा कामाचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना आर्थिक व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घाईघाईने घेऊ नये. व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे आणि कामाचे नियोजन व्यवस्थित करणे फायदेशीर ठरू शकते..३. तूळ (Libra)तूळ राशीचाही स्वामी शुक्र असल्याने शुक्राच्या अस्ताच्या काळात या राशीच्या व्यक्तींनी विशेष सतर्क राहावे, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते. कामाच्या वाढत्या दबावामुळे मानसिक तणाव जाणवू शकतो. आत्मविश्वास कमी झाल्यामुळे काही निर्णय घेताना संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, सुख-सुविधांवरील खर्च वाढणे किंवा गुंतवणुकीशी संबंधित अडचणी उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली जाते. त्यामुळे खर्चाचे नियोजन करणे आणि आर्थिक व्यवहारांचा काळजीपूर्वक आढावा घेणे हिताचे ठरेल..October lucky Zodiac Signs : ऑक्टोबर महिन्यात 'या' चार राशींवर बरसणार देवी लक्ष्मीची कृपा; करिअर-व्यवसायातही प्रगतीची शक्यता.४. मकर (Capricorn)मकर राशीच्या व्यक्तींना या काळात करिअर आणि आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता वाटू शकते. उत्पन्नात अपेक्षित वाढ न होणे किंवा खर्च वाढल्यामुळे आर्थिक नियोजन बिघडण्याची शक्यता असल्याचे ज्योतिषीय भाकितात म्हटले जाते. त्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळून बचतीला प्राधान्य देणे योग्य ठरेल. विद्यार्थ्यांनाही अभ्यास आणि परीक्षेच्या निकालांबाबत तणाव जाणवू शकतो. अशा परिस्थितीत संयम राखून नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करणे महत्त्वाचे ठरेल..पुढील १४ दिवसांत काय काळजी घ्यावी?ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, शुक्राच्या अस्ताच्या काळात आर्थिक व्यवहार, गुंतवणूक, करिअर आणि वैयक्तिक संबंध याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. अनावश्यक खर्च टाळणे, महत्त्वाचे निर्णय घाईने न घेणे आणि कामाचे योग्य नियोजन करणे उपयुक्त ठरू शकते..महत्त्वाची सूचना: वरील माहिती ज्योतिषीय मान्यतांवर आधारित आहे. शुक्राच्या अस्तामुळे एखाद्या व्यक्तीचे आर्थिक नुकसान होईल किंवा आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतील, याला वैज्ञानिक पुरावा नाही. आर्थिक निर्णय घेताना प्रत्यक्ष परिस्थिती, उपलब्ध माहिती आणि तज्ज्ञांचा सल्ला यांना प्राधान्य द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.