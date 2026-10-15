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Shukra Asta 2026 Effects on Zodiac Signs : शुक्राचा अस्त ठरणार त्रासदायक! पुढील 14 दिवस 'या' 4 राशीच्या लोकांनी राहावे सावध; होऊ शकते मोठे आर्थिक नुकसान

Shukra Asta 2026 : Which Zodiac Signs May Face Challenges? ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, शुक्राच्या अस्ताच्या काळात आर्थिक व्यवहार, गुंतवणूक, करिअर आणि वैयक्तिक संबंध याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो.
Shukra Asta next 14 days predictions

Shukra Asta next 14 days predictions

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Shukra Asta 2026 effects on zodiac signs : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रहाला प्रेम, वैवाहिक जीवन, ऐश्वर्य, सुख-सुविधा आणि आर्थिक समृद्धीचा कारक मानले जाते. शुक्र ग्रह सूर्याच्या अतिजवळ आल्यामुळे त्याचे तेज कमी होऊन तो आकाशात दिसेनासा होतो, या स्थितीला ‘शुक्राचा अस्त’ असे म्हटले जाते.

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