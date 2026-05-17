वृषभ साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : होणार मोठा भाग्योदय! 'या'३ दिवसांत नोकरीत मिळणार मोठी लॉटरी आणि कर्जमुक्ती!

येत्या आठवड्यात वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची स्थिती अत्यंत वेगाने फिरत असून, ती आयुष्याला एक नवी आणि सकारात्मक दिशा देणारी ठरेल. १७ मे ते २३ मे २०२६ या काळात तुमच्या राशीत होणाऱ्या ग्रहांच्या हालचालींमुळे काही मोठे फेरबदल पाहायला मिळतील. एका बाजूला नोकरीत मोठे यश आणि कर्जमुक्तीचे आनंदाचे योग असताना, दुसऱ्या बाजूला आरोग्याबाबत एक छोटीशी चूक महागात पडू शकते. मे महिन्याचा हा आठवडा तुमच्यासाठी नेमके काय घेऊन आला आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..हर्षलचा प्रभाव आणि नोकरीत वरिष्ठांचे सहकार्यवृषभ राशीत असलेल्या हर्षलचे इतर ग्रहांशी होणारे सहयोग या आठवड्यात संमिश्र परिणाम देणारे ठरतील. या काळात तुमच्या अंगी कमालीची ऊर्जा राहील, परंतु कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक किंवा 'अंगमस्ती' (अवाजवी धाडस) करणे टाळावे; अन्यथा शारीरिक दुखापत होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक पातळीवर विचार करता, वैवाहिक जीवनात जोडीदारासोबत किरकोळ कारणावरून खटके उडू शकतात, त्यामुळे वादाचे मुद्दे जाणीवपूर्वक टाळलेले बरे. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या 'बुद्धीचातुर्यातून' आणि चौकस बुद्धीच्या जोरावर कठीण प्रसंगांवर मात करून आर्थिक लाभ उठवाल..नोकरी करणाऱ्या वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा अत्यंत सुवर्णकाळ ठरणार आहे. कार्यालयात तुम्हाला वरिष्ठांचे उत्तम सहकार्य लाभेल, ज्यामुळे तुमचे कठीण प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील. जर तुमची मनाविरुद्ध बदली होणार असेल, तर ती या आठवड्यात टळण्याची दाट शक्यता आहे. विशेषतः रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीत वरिष्ठांच्या सहकार्यातून मोठा आर्थिक किंवा पदोन्नतीचा लाभ मिळू शकतो. तसेच, कार्यक्षेत्रात स्त्रीवर्गाकडून मिळणारे सहकार्य तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. घरातील भाऊ-बहिणींच्या करिअर किंवा विवाहाचे प्रश्न सुटल्यामुळे कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील..कर्जमुक्तीचा आनंद आणि परदेशात भाग्योदयया आठवड्यातील १९ मे ते २१ मे हे तीन दिवस तुमच्यासाठी अत्यंत शुभ आणि सुवार्तांनी भरलेले असणार आहेत. या दिवसांत तुम्हाला एकापाठोपाठ एक चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळतील, ज्यामुळे तुमचे मन प्रफुल्लित राहील. २१ मे रोजी येणारा गुरुपुष्यामृत योग तुमच्यासाठी वरदान ठरेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना या सप्ताहात त्यांनी भूतकाळात केलेल्या कष्टाचे आणि साधनेचे योग्य फळ पदरात पडेल..सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, बऱ्याच दिवसांपासून डोक्यावर असलेले कर्जाचे ओझे कमी होईल आणि काहींना पूर्णपणे 'कर्जमुक्तीचा' अभूतपूर्व आनंद मिळेल. परदेशात शिक्षण किंवा नोकरीसाठी गेलेल्या वृषभ राशीच्या तरुणांचा या आठवड्यात मोठा भाग्योदय होईल; त्यांना नवीन संधी किंवा ग्रीन कार्ड/व्हिसा संदर्भात मोठी यशस्विता मिळेल. जुनी चालत आलेली शत्रुपीडा किंवा कोर्ट-कचेरीचे त्रास आता संपुष्टात येतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मात्र या आठवड्यात उष्णताजन्य आजारांपासून स्वतःला जपावे; उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे ज्वरपीडा (ताप) किंवा डिहायड्रेशनचा त्रास संभवतो..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायकरिअर आणि व्यवसाय : नोकरीत स्थान बळकट होईल. व्यावसायिक नवीन करारांसाठी २० आणि २१ मे हे दिवस सर्वोत्तम आहेत.आर्थिक : जुनी देणी संपतील आणि बचतीचे नवीन मार्ग सापडतील.आरोग्य: उन्हात फिरणे टाळा आणि शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ देऊ नका.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे).विशेष उपाय : या आठवड्यात दररोज 'श्री सूक्त' किंवा 'महालक्ष्मी अष्टक' पठण करावे. गुरुवारी पांढऱ्या वस्तूंचे (उदा. साखर किंवा तांदूळ) गरजू व्यक्तीला दान केल्यास हर्षलचे दोष कमी होऊन सुख-समृद्धी लाभेल.थोडक्यात सांगायचे तर, हा आठवडा किरकोळ घरगुती वाद आणि आरोग्याची काळजी घेतल्यास, नोकरीत मोठी प्रगती आणि मानसिक शांतता देऊन जाणारा ठरेल!