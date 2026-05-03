वृषभ साप्ताहिक राशिभविष्य (३ मे २०२६ ते ९ मे २०२६) : नोकरीतील संकट जाईल

या आठवड्यात वृषभ राशीच्या व्यक्तींवर शुक्राचे प्रभावी भ्रमण अष्टमीपर्यंत सुंदररीत्या फुलत राहणार आहे. त्यामुळे मन, नातेसंबंध आणि आर्थिक घडामोडी यामध्ये एक सकारात्मक लय जाणवेल. जीवनात "ग्रीन सिग्नल" मिळत असल्याची भावना सतत राहील. आठवड्याची सुरुवात आणि शेवट दोन्हीही सुसंगत आणि प्रवाही राहतील, त्यामुळे घेतलेले निर्णय योग्य दिशेने जातील..नवपरिणितांसाठी हा काळ विशेष आनंददायी आहे. नात्यातील भावस्पंदने अधिक गहिरी होतील. एकमेकांबद्दलची समज आणि जिव्हाळा वाढेल. काहींना एकत्र प्रवास, खरेदी किंवा छोट्या सेलिब्रेशनचा आनंद मिळेल. नवीन ओळखी, नवीन संपर्क आणि योग्य व्यक्तींशी झालेली भेट तुमच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते..करिअर, नोकरी आणि आर्थिक प्रवाहया आठवड्यात नोकरीतील काही महत्त्वाचे अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळापासून सुरू असलेले संकट किंवा तणाव आता कमी होईल. काहींना बदलीतून लाभ होऊ शकतो—नवीन ठिकाण, नवीन टीम किंवा नवीन जबाबदारी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. कामात स्थिरता आणि प्रगतीची चिन्हे स्पष्ट दिसतील.रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा काळ विशेष यशदायी आहे. मोठ्या सुवार्ता, कौतुक किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या यशामुळे तुम्ही चर्चेत राहू शकता. तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल. वरिष्ठांचा विश्वास वाढेल आणि नवीन संधी मिळतील. मित्रवर्गाकडूनही सहकार्य आणि लाभ मिळेल..मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी आठवड्याचा शेवट खऱ्या अर्थाने पर्वणीसारखा ठरेल. अनेक दिवसांपासून जपलेले एखादे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. पती किंवा पत्नीचा भाग्योदय तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल. आर्थिक स्थैर्य वाढेल आणि घरात आनंदाचे वातावरण तयार होईल.मात्र या आठवड्यात शेअर बाजारातील अट्टाहास टाळणे गरजेचे आहे. जोखीम घेण्याची इच्छा होईल, पण विवेकाने निर्णय घ्या. कोणतीही मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी नीट विचार करा..नातेसंबंध, प्रवास आणि सावधगिरीया आठवड्यात प्रवासाचे सुंदर योग आहेत. कामानिमित्त किंवा वैयक्तिक कारणाने केलेले प्रवास लाभदायक ठरतील. नवीन लोकांशी ओळख होईल आणि त्यातून भविष्यातील संधी निर्माण होतील. मात्र कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी वाहन चालवताना विशेष काळजी घ्यावी. घाई, निष्काळजीपणा किंवा नियमांकडे दुर्लक्ष टाळा.खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सावध राहणे अत्यावश्यक आहे. फसवणुकीची शक्यता असल्यामुळे कागदपत्रे तपासूनच निर्णय घ्या. मोठ्या खरेदीत घाई करू नका. ऑनलाइन व्यवहार करतानाही सतर्क राहा..नातेसंबंधांच्या बाबतीत हा काळ सकारात्मक आहे. मित्र, कुटुंब आणि जोडीदार यांच्याशी संवाद सुधारेल. गैरसमज दूर होतील आणि विश्वास वाढेल. काहींना जुन्या मित्रांची भेट किंवा आठवणी ताज्या करण्याची संधी मिळेल.आरोग्याच्या बाबतीत फार मोठे त्रास दिसत नाहीत, पण थकवा आणि झोपेची कमतरता जाणवू शकते. स्वतःसाठी वेळ काढा. मन शांत ठेवण्यासाठी संगीत, वाचन किंवा थोडा प्रवास उपयोगी ठरेल..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस: सोमवार, गुरुवार आणि रविवारलकी रंग: पांढरा आणि आकाशी निळाशुभ दिशा: दक्षिण-पूर्वशुभ अंक: ६ आणि ८या आठवड्यात नशिबाची साथ स्पष्टपणे जाणवेल. फक्त संयम आणि जागरूकता ठेवली, तर प्रत्येक संधी तुमच्यासाठी यशाची दारं उघडू शकते.