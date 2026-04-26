वृषभ साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) नोकरीच्या मुलाखतीमध्ये यश येईल

या आठवड्यात वृषभ राशीच्या व्यक्तींवर शुक्राच्या भ्रमणाचा अत्यंत सकारात्मक प्रभाव राहणार आहे. व्यक्तिमत्त्वात आकर्षण वाढेल, निर्णयक्षमता मजबूत होईल आणि आर्थिक बाबतीत स्थैर्य जाणवेल. विशेषतः व्यवसाय, नोकरी आणि वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये चांगल्या घडामोडी दिसतील. अनेक दिवसांपासून अडकलेली कामे आता मार्गी लागू लागतील. आठवड्याची सुरुवातच गाठीभेटी, नवीन करार, सरकारी कामे आणि महत्त्वाच्या चर्चांमुळे उत्साहवर्धक ठरेल..या काळात स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे. योग्य लोकांशी संपर्क वाढेल आणि त्यातून भविष्यासाठी महत्त्वाचे दरवाजे उघडतील. मात्र घरातील वाद वाढू देऊ नका. छोट्या गोष्टींवरून निर्माण होणारा तणाव शांतपणे हाताळा. कुटुंबातील वातावरण जपणे हीच खरी गुंतवणूक ठरेल..करिअर, नोकरी आणि व्यवसायातील वाढया आठवड्यात नोकरीच्या मुलाखतींमध्ये यश मिळण्याची शक्यता प्रबळ आहे. नवीन नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी हा काळ विशेष अनुकूल ठरेल. अंतिम फेरीतील चर्चा सकारात्मक होतील. काहींना अपेक्षित ठिकाणाहून कॉल किंवा ऑफर मिळू शकते. परदेशात नोकरी किंवा शिक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या तरुणांचे प्रश्न सुटतील. व्हिसा, कागदपत्रे किंवा थांबलेले निर्णय पुढे सरकतील..व्यावसायिक मार्केटिंग अत्यंत यशस्वी होईल. नवीन ग्राहक, नवीन संधी आणि जुन्या संबंधांमधून फायदा मिळेल. व्यवसायातील उद्घाटने, नवीन शाखा किंवा नवीन प्रकल्प यांना चांगला प्रतिसाद मिळेल. विशेषतः रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना रविवारीच घरगुती किंवा व्यावसायिक शुभकार्य निश्चित होण्याची शक्यता आहे.मात्र हितशत्रूंशी जपून वागा. प्रत्येकजण तुमच्या यशात आनंदी असेलच असे नाही. गोपनीय माहिती कोणासोबत शेअर करावी याचा विचार करा. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींची एखादी गुप्त चिंता दूर होईल. आरोग्याबाबत असलेले भय कमी होईल. मनावरचा ताण हलका झाल्यामुळे कामात अधिक लक्ष देता येईल..नातेसंबंध, आरोग्य आणि वैयक्तिक आनंदमृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्यात बुद्धिचातुर्यातून मोठा लाभ मिळेल. योग्य वेळी योग्य शब्द वापरण्याची कला तुम्हाला अनेक अडचणींपासून वाचवेल. चर्चेत, व्यवहारात आणि कौटुंबिक निर्णयांमध्ये तुमचा सल्ला महत्त्वाचा ठरेल. विवाहाच्या दिशेनेही सकारात्मक हालचाल होईल. अविवाहितांसाठी चांगल्या गाठीभेटी होतील आणि योग्य निर्णय घेण्याचा काळ जवळ येईल.प्रेमसंबंधात असणाऱ्यांनी स्पष्ट संवाद ठेवावा. गैरसमज टाळण्यासाठी भावनांपेक्षा विश्वासाला अधिक महत्त्व द्या. जोडीदारासोबत वेळ घालवणे नात्यातील गोडवा वाढवेल. नवपरिणितांसाठीही हा काळ आनंददायी राहील..आरोग्याच्या बाबतीत अन्नपाण्यातील संसर्गाची विशेष काळजी घ्या. बाहेरचे अन्न, अनियमित दिनचर्या किंवा दुर्लक्ष यामुळे त्रास होऊ शकतो. पचनसंस्थेशी संबंधित लहान तक्रारी वाढू शकतात. उन्हाळ्यामुळे थकवा जाणवेल, त्यामुळे पाणी आणि विश्रांती दोन्ही आवश्यक आहेत.आध्यात्मिकदृष्ट्या हा आठवडा शांतता देणारा ठरेल. मंदिरदर्शन, जप किंवा कुटुंबासोबत धार्मिक कार्यक्रम यामुळे मन प्रसन्न राहील. स्वतःला थोडा वेळ दिल्यास निर्णय अधिक स्पष्ट होतील..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस : रविवार, गुरुवार आणि शुक्रवारलकी रंग : पांढरा आणि हिरवाशुभ दिशा : दक्षिण-पूर्वशुभ अंक : ६ आणि ८या आठवड्यात नशीब तुमच्या बाजूने आहे, पण योग्य वेळ साधणे तुमच्या हातात आहे. शांत राहा, संयम ठेवा आणि संधी ओळखा.