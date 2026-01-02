Taurus Horoscope 2026 : घर-जमीन खरेदीसाठी अनुकूल काळ, शनीच्या कृपेने वृषभ राशीला लाभाचा मार्ग, पण..; या लोकांसाठी कसं असेल नवीन वर्ष?

Taurus Horoscope 2026 : वृषभ राशीसाठी हे वर्ष संमिश्र आहे. वर्षभर शनी महाराज लाभामध्ये असल्यामुळे त्याची फळे चांगली मिळतील. कोणतेही काम करताना त्यामध्ये जरी अडथळे आले तरी ते नक्की मार्गी लागणार, याबाबत विश्वास ठेवा. जमीन किंवा घर खरेदीचा विचार असल्यास त्याला मूर्त रूप मिळू शकते; मात्र कोणताही व्यवहार काळजीपूर्वकच करावयाचा हे पक्के. लक्षात असू द्या..जानेवारीवृषभ राशीच्या कर्मस्थानी मंगळ आहे. अडकलेली कामे मार्गी लागू शकतात. वर्षभर शनी महाराज लाभात असल्याने शनीची फळे चांगली मिळतील. या महिन्यात कौटुंबिक सौख्य बरे राहील. नातेवाईकांशी मतभेद संभवतात; वाद होऊ नयेत याची काळजी घ्यावी. नोकरीच्या ठिकाणी आपल्याबाबतीत राजकारण होऊ शकते, त्यामुळे हितशत्रूंपासून सावधगिरी बाळगा. व्यावसायिकांनी कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता कार्य करावे. व्यवसायात नवीन प्रयोग करता येतील. तब्येतीच्या तक्रारी जाणवू शकतात. विशेषतः जुने आजार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे; काळजी घ्यावी.महिला व विद्यार्थी : महिलांना आवडता छंद जोपासण्यासाठी वेळ मिळू शकेल. मुलांच्या तक्रारी जाणवतील. नोकरी व घर सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागेल. विद्यार्थ्यांची ग्रहणशक्ती चांगली राहील; मात्र आत्मविश्वासात चढ-उतार होतील. अभ्यासाचे नियोजन करा.या महिन्यातील अनुकूल तारखा : २, ४, ५, ८, ९, १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, ३१.फेब्रुवारीनोकरीत सुखद घटना घडतील असे दिसते. सहकाऱ्यांशी ताळमेळ ठेवून कार्य करावे. व्यावसायिकांना थोडे जास्त परिश्रम घ्यावे लागतील. दूरच्या ठिकाणाहून एखादी मोठी ऑर्डर मिळण्याचे संकेत आहेत. घर/जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये यश संभवते; मात्र कोणतीही घाई-गडबड करू नये. कुटुंबात मंगलकार्य घडण्याचे योग आहेत. इच्छुकांचे विवाहयोग सहज जुळून येतील. आर्थिक नियोजन करावे लागेल. दांपत्य जीवनात जोडीदाराच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहाल. विनाकारण होणारा खर्च टाळावा.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी आपल्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित मोठा निर्णय घेण्याचा विचार असल्यास तो सध्या न घेणे इष्ट. माहेरच्या प्रिय व्यक्तीशी अचानक भेटीचा योग आहे. विद्यार्थ्यांना नेहमीपेक्षा जास्त मेहनत घ्यावी लागेल; अभ्यासात चिकाटी आवश्यक आहे.अनुकूल तारखा : ५, ६, १४, १५, १६, १७, १८, २५, २६, २७.मार्चलहान-मोठ्या प्रवासाचे योग आहेत. महिन्याच्या सुरुवातीच्या दिवसांत महत्त्वाची कामे उरकून घेणे चांगले ठरेल. व्यावसायिकांसाठी हा महिना भरपूर उलाढालीचा राहील. खर्च वाढेल; मात्र आवकही चांगली असेल. औषधे किंवा प्रॉपर्टी एजंट व्यवसायात असाल तर चांगला लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. संपत्तीविषयक वाद असल्यास ते सोडवण्याचा प्रयत्न करा; यश मिळू शकते. नोकरीत मनाविरुद्ध एखादी जबाबदारी मिळू शकते. वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घेऊ नका. अतिमहत्त्वाकांक्षा टाळणे हितावह ठरेल. वैवाहिक जीवनात जोडीदाराला समजून घ्यावे लागेल. मित्रांचे सहकार्य लाभेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी शारीरिक व मानसिक आरोग्याची काळजी घ्यावी. नवीन ओळखी होऊन त्यातून फायदा संभवतो. विद्यार्थ्यांची ग्रहणशक्ती व धारणशक्ती सुधारेल. त्याला अभ्यासाची जोड द्यायला हवी.अनुकूल तारखा : १, ४, ५, ६, ७, ८, १६, १७, १९, २०, २१, २५, २६, २७, २८.एप्रिलसरकारी कामात यश मिळण्याची शक्यता आहे; त्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. महिन्याच्या सुरुवातीचे दिवस लाभाचे व उन्नतीचे ठरतील. जमीन किंवा घर खरेदीचा विचार असल्यास त्यामध्ये यश मिळू शकते. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. नोकरीत तुमच्या कामाची प्रशंसा होईल; मात्र सहकाऱ्यांशी मतभेद संभवतात. विवेकाने व्यवहार करावा. व्यवसायात सुरुवातीला आर्थिक गणित जुळले नाही तरी हळूहळू परिस्थिती सुधारेल; धैर्य ठेवा. कोणत्याही प्रकारची नवीन गुंतवणूक करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगा.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घरातील ज्येष्ठांची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. जुन्या मित्र-मैत्रिणींसोबत किंवा कुटुंबीयांसह एखादी लहान सहल होऊ शकते. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचा काळ आहे; आरोग्याची काळजी घेऊन अभ्यासाचे नियोजन करावे.अनुकूल तारखा : १, २, ४, १२, १३, १४, १५, १६, १७, २३, २४, २८, २९, ३०.Aries Horoscope : 'मेष राशी'ला साडेसाती सुरू; कसं असणार नवीन वर्ष? घाई-गडबडीत कोणतेही निर्णय घेतल्यास काय होणार?.मेगुरू महाराज प्रसन्न असल्यामुळे आर्थिक चिंता फारशा भासणार नाहीत; मात्र इतर विवंचना वाढू शकतात. भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन करण्यासाठी हा काळ चांगला आहे. तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढे जा. नोकरीच्या निमित्ताने प्रवास संभवतो; प्रवासात आरोग्याची काळजी घ्या. काहींना पदोन्नतीचे योग आहेत. जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी. व्यावसायिकांनी मोठी जोखीम टाळावी. महिन्याच्या शेवटी चांगला धनलाभ होऊ शकतो. घर/जमीन खरेदीसाठी काळ तितका अनुकूल नाही. एखाद्या मंगल कार्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी संधी मिळू शकते.महिला व विद्यार्थी : महिलांना माहेर व सासरच्या ज्येष्ठांच्या आरोग्याची चिंता वाटेल. पर्यटनाचे योग आहेत. दांपत्यसुख चांगले राहील. कुटुंबात मंगल किंवा धार्मिक कार्य होऊ शकते. विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी अनेक गोष्टी शिकण्याची इच्छा वाढेल; योग्य प्राधान्यक्रम ठरवा.अनुकूल तारखा : १, ८, ९, १०, ११, १३, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५.जूनदूरच्या प्रवासाचे योग आहेत. आरोग्याची कटाक्षाने काळजी घेणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक वातावरण चांगले राहील; पाहुण्यांची वर्दळ असेल. नोकरीत सहकारी तुमच्या योगदानाची दखल घेतील. हितशत्रूंपासून सावध राहा. व्यावसायिकांसाठी चांगला काळ असून, मध्यम ते मोठ्या ऑर्डर्स मिळू शकतात. आधुनिक माध्यमांतून जाहिरात केल्यास लाभ होईल. नवीन भागीदारी सुरू करताना खबरदारी घ्या. आरोग्याच्या किरकोळ समस्या जाणवू शकतात. जमीन-जुमल्यासाठी अजूनही अनुकूल काळ नाही. कोणत्याही पातळीवर कसलाही वाद होणार नाही याची काळजी घ्यावी.महिला व विद्यार्थी : महिलांना स्वतःसाठी वेळ देता येईल. देव-धर्माच्या कामात वेळ जाईल. जुनी दुखणी त्रास देऊ शकतात; त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या. विद्यार्थ्यांसाठी मध्यम काळ आहे; संगत चांगली ठेवा. अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नका.अनुकूल तारखा : ४, ५, ६, ७, ८, ९, १५, १७, १८, २१, २२, २४, २५.जुलैवादाचे विषय टाळावेत; अन्यथा मनःशांती लाभणार नाही. प्रवासाचे योग या महिन्यातही आहेत. गुरू कर्केत असल्यामुळे प्रवासात किंचित त्रास संभवतो; मात्र बुध व शुक्र अनुकूल आहेत. महत्त्वाची कामे पहिल्या पंधरवड्यात पूर्ण करणे श्रेयस्कर ठरेल. खर्च वाढेल; आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे. त्यासाठी काटेकोर नियोजन आवश्यक आहे. नोकरीत ‘आपले काम आणि आपण’ हे सूत्र अवलंबा. इतर काय करतात याकडे दुर्लक्ष करा. कामावर पकड मिळवा. व्यवसायात अतिरिक्त सावधगिरी बाळगा. नवीन गुंतवणूक करताना अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला घ्या.महिला व विद्यार्थी : महिलांना धार्मिक कार्यात रस वाटेल; गुडघेदुखी संभवते. कुटुंबात धार्मिक कार्यक्रम होऊ शकतो. प्रेमविवाहाच्या विषयात यश मिळू शकते. विद्यार्थ्यांसाठी सामान्य शुभ काळ असून, स्पर्धा परीक्षेत यश संभवते.अनुकूल तारखा : १, २, ३, ४, ५, ७, ८, १४, १९, २१, २२, २९, ३१.ऑगस्टया महिन्याच्या अखेरच्या पंधरा दिवसांत कामे मार्गी लागतील. नोकरीत हितशत्रू कमजोरींचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील; मात्र, युक्तीने त्यावर मात कराल. कार्यक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करा. व्यवसायात प्रामाणिक प्रयत्न सुरू ठेवा. मंगळाच्या भ्रमणामुळे खर्च वाढू शकतो. वैवाहिक आयुष्यात वाद संभवतात; जोडीदारावर विश्वास ठेवा. गैरसमजाला थारा देऊ नका, गैरसमजामुळे संसाराच्या बसलेल्या घडीला धक्का लागू शकतो. तिसऱ्या व्यक्तीवर अतिविश्वास टाळा. त्याच्यासोबत मनातले फारसे व्यक्त होऊ नका. काहींना परदेश जाण्याची संधी मिळू शकते.महिला व विद्यार्थी : महिलांना थकवा जाणवेल; सणावारामध्ये प्रकृतीकडे दुर्लक्ष नको. धावपळ टाळा, शांततेने मार्गक्रमणा करा. विद्यार्थ्यांनी मेहनत केल्यास कठीण विषय समजतील; आधीच्या परिश्रमांचे फळ मिळेल.अनुकूल तारखा : १, २, ४, ९, ११, १५, १६, १७, १८, २५, २८, ३०, ३१.सप्टेंबरमहत्त्वाचे निर्णय सध्या पुढे ढकललेले बरे. नियमित व्यायाम करा. प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करू नका. प्रवासाचे योग अधिक असल्याने सर्व बाबतीत सावधगिरी बाळगा. प्रवासामध्ये सजग राहा. घर किंवा जमीन खरेदीचे योग आहेत. नोकरीत वरिष्ठांशी जुळवून घ्यावे लागेल; अहंकार टाळा. उलट उत्तर देणे टाळा. व्यवसायात जास्त परिश्रम करावे लागतील. भागीदारीविषयक निर्णय घाईने घेऊ नका. त्यातून संबंधांना तडा जाणार नाही, याची काळजी घ्या. संततीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना शुभ वार्ता मिळू शकते. धार्मिक स्थळी जाण्याचा योग आहे. मन अध्यात्माकडे झुकू लागेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना सामाजिक कार्यात सहभाग घेता येईल. त्यांच्यामधील कलागुणांना सादर करण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी चांगला काळ आहे; एकाग्रता वाढवण्यासाठी अध्यात्मिक उपाय उपयोगी ठरतील.अनुकूल तारखा : ७, ८, १२, १५, २१, २२, २४, २५, २६, २८.ऑक्टोबरमहत्त्वाच्या कामांबाबत गुप्तता पाळा; अन्यथा अडथळे येऊन काम बिघडू शकते. न्यायालयीन व सरकारी कामात त्रास होईल; मात्र तरीही यश संभवते. शत्रू सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का देण्याचा प्रयत्न करतील; कोणत्याही मोहास बळी पडू नका. प्रत्येक पावलावर काळजी घ्यावी. नोकरीमध्ये कामाचा ताण वाढेल; त्यामुळे डोके शांत ठेवून पाऊल टाका, वरिष्ठांची मर्जी संपादन कराल. बदलीचे योग संभवतात. आरोग्याच्या किरकोळ तक्रारी जाणवू शकतात; आहारावर नियंत्रण ठेवा. व्यावसायिकांना परगावातील मोठा ग्राहक मिळू शकतो.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी मुलांच्या आरोग्य व अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे. कौटुंबिक वातावरण छान राहील. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळू शकतात. त्या दिशेने प्रयत्न करत राहणे आवश्यक आहे.अनुकूल तारखा : २, ४, ५, ९, १०, १२, १५, १९, २०, २१, २२, २५, ३१.नोव्हेंबरसामाजिक कार्यात रस वाढेल. मानसिक आरोग्याची काळजी घ्या. नोकरीत वरिष्ठांकडून दबाव वाढेल; शांतपणे काम करावे लागेल. चुका होणार नाहीत, याची काळजी घ्या. सहकाऱ्यांसोबत वाद होणार नाहीत, याची आवर्जून काळजी घ्यावी. गुरू चतुर्थात असून, रवि-बुधाची साथ लाभेल. सरकारी कामात युक्तीने यश मिळेल. व्यवसायात विशेषतः तांत्रिक क्षेत्रातील लोकांना चांगला लाभ होईल. पर्यटन व चैनीच्या वस्तूंची खरेदी संभवते. स्थावर मालमत्तेची खरेदी करताना कागदपत्रांची काळजीपूर्वक तपासणी करा. फसवणूक होण्याची शक्यता आहे.महिला व विद्यार्थी : महिलांसाठी नवीन नोकरी किंवा व्यवसायासाठी अनुकूल काळ आहे. प्रयत्न करण्यास हरकत नाही. विद्यार्थ्यांचे कौतुक होईल; करिअरविषयक निर्णय घाईने घेऊ नका. डोळसपणे प्रत्येक गोष्टीकडे पहा.अनुकूल तारखा : १, ५, ८, १५, १६, १७, १८, २१, २८, २९.डिसेंबरजुनी येणी वसूल होण्याची शक्यता आहे. बाहेर खाणे शक्यतो टाळा. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. नोकरीत अधिक दक्षतेने काम करावे लागेल; अतिरिक्त जबाबदारी मिळू शकते. त्यातून तुमचा कस लागेल. कौशल्यवृद्धीसाठी प्रयत्न करा. काही कामांत अडथळे येऊ शकतात; मात्र महिन्याच्या शेवटी दिलासा मिळेल. व्यावसायिकांनी कर्ज किंवा उधारीचे व्यवहार अत्यंत काळजीपूर्वक करावेत. घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण होण्याचे योग आहेत. कंबरदुखी, सांधेदुखी व डोळ्यांचे जुने आजार त्रास देऊ शकतात; काळजी घ्या.महिला व विद्यार्थी : महिलांना मानसिक बळ मिळेल. त्या बळावर तुम्ही संसार, नोकरी, कुटुंब, मुले-बाळे यांच्यासोबत उत्तम व्यवहार करू शकाल. विद्यार्थ्यांना महिन्याच्या शेवटी अभ्यासात मन न लागण्याची चिन्हे आहेत; योग व व्यायाम उपयुक्त ठरतील.अनुकूल तारखा : २, ५, ६, १४, १५, १९, २१, २२, २३, २५, ३०-निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.