Daily Horoscope : राशिभविष्य - शुक्रवार ६ नोव्हेंबर २०२६

मेष : वेळ आणि पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. वृषभ : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. वैचारिक परिवर्तन होईल. मिथुन : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मन आनंदी आणि आशावादी राहील. कर्क : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. उत्साह आणि उमेद वाढेल. सिंह : कर्जप्रकरणे मंजूर होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. कन्या : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत राहाल. .तूळ : वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.वृश्चिक : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.धनू : वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.मकर : तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी आणि प्रसिद्धी लाभेल. जिद्दीने कार्यरत राहाल.कुंभ : आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. मनोबल कमी राहील.मीन : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.