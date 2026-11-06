Horoscope | राशी भविष्य

Daily Horoscope : राशिभविष्य - शुक्रवार ६ नोव्हेंबर २०२६

वाचा आजचे राशिभविष्य, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२६
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Today's horoscope

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मेष : वेळ आणि पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल.

वृषभ : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. वैचारिक परिवर्तन होईल.

मिथुन : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मन आनंदी आणि आशावादी राहील.

कर्क : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. उत्साह आणि उमेद वाढेल.

सिंह : कर्जप्रकरणे मंजूर होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

कन्या : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत राहाल.

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