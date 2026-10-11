Daily Horoscope: आजचे राशिभविष्य : मेषसह या राशींना व्यवसायात यश; काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता

मेष : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.वृषभ : वेळ आणि पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...मिथुन : बौद्धिक क्षेत्रातप्रगती होईल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.कर्क : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.सिंह : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल.कन्या : जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.तूळ : आपल्या मतांविषय.आग्रही राहाल. मन आनंदीआणि आशावादी राहील.वृश्चिक : कोणालाही जामीन राहू नका. मनोबल कमी राहील. आध्यात्मिक प्रगती होईल.धनू : तुमच्या कार्यक्षेत्रातसुसंवाद साधाल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मकर : मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा लाभेल. उत्साह आणि उमेद वाढेल.कुंभ : गुरुकृपा लाभेल.शासकीय कामे मार्गी लागतील.मीन : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.