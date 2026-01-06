Horoscope | राशी भविष्य

Virgo Horoscope 2026 : यंदा 'शुभ मंगल' होणार? 'कन्या राशी'च्या मुला-मुलींसाठी प्रबळ विवाहयोग; नवीन वर्षात लग्न ठरण्याचे ठळक संकेत

Virgo Horoscope 2026 Overview : कन्या राशीसाठी हे वर्ष कष्टाचे असले तरी यशदायी ठरेल. करिअर प्रगती, आर्थिक नियोजन, आरोग्य काळजी आणि आत्मचिंतन यावर भर राहील.
Virgo Horoscope 2026 : गुरू महाराज कर्मस्थानी असल्यामुळे यंदाचे वर्ष कष्ट लागले तरी सुखावह राहील. यंदा करिअरमध्ये प्रगती साधण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम घ्यावे लागतील. त्यातून तुम्हाला यश मिळेल व स्थैर्यही लाभेल. यंदाच्या वर्षात आर्थिक नियोजनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तसेच आरोग्याकडेही कानाडोळा करून चालणार नाही. प्रत्येक गोष्टीचा अंतर्मुख होऊन विचार कराल. आत्मशोध घेण्याचा प्रयत्न कराल.

