Virgo Horoscope 2026 : यंदा 'शुभ मंगल' होणार? 'कन्या राशी'च्या मुला-मुलींसाठी प्रबळ विवाहयोग; नवीन वर्षात लग्न ठरण्याचे ठळक संकेत

Virgo Horoscope 2026 : गुरू महाराज कर्मस्थानी असल्यामुळे यंदाचे वर्ष कष्ट लागले तरी सुखावह राहील. यंदा करिअरमध्ये प्रगती साधण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम घ्यावे लागतील. त्यातून तुम्हाला यश मिळेल व स्थैर्यही लाभेल. यंदाच्या वर्षात आर्थिक नियोजनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तसेच आरोग्याकडेही कानाडोळा करून चालणार नाही. प्रत्येक गोष्टीचा अंतर्मुख होऊन विचार कराल. आत्मशोध घेण्याचा प्रयत्न कराल..जानेवारीवर्षाच्या मध्यापर्यंत गुरू महाराज कर्मस्थानी आहेत. त्यामुळे सप्तमातील शनीची चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. या महिन्यात काहींना परदेशगमनाचे योग आहेत. आरोग्याच्या कुरबुरी जाणवतील आणि त्यावर थोडा खर्चही होईल. स्थावर खरेदी-विक्रीसाठी फारसा अनुकूल काळ नाही. व्यावसायिक वाहन खरेदीचा विचार असल्यास तो तूर्तास पुढे ढकला. नोकरीत समजूतदारपणा दाखवून काम करावे लागेल. जुन्या ओळखींचा फायदा होईल. व्यवसायात मोठी गुंतवणूक करताना जाणकारांचा सल्ला घ्या. व्यापार मध्यम स्वरूपाचा होईल. कोर्ट कचेरीत काही प्रमाणात यश लाभेल. धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना छोटे प्रवास लाभदायक ठरतील. बुधाचा अस्त आहे. महत्त्वाची कागदपत्रे व्यवस्थित तपासून घ्या. विद्यार्थ्यांच्या धारणशक्तीत सुधारणा दिसते. ग्रुप स्टडीज फायदेशीर ठरतील; पण गप्पागोष्टींत वेळ घालवू नका.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ४, ११, १५, १४, १९, २०, २१, २८, २९, ३१.फेब्रुवारीदुसऱ्या पंधरवड्यात पंचमात पाच ग्रह एकत्र आहेत. याचे फळ मिश्र स्वरूपाचे असेल. आर्थिक चणचण जाणवू शकेल. त्यामुळे होणारी चिडचिड टाळा. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी राखावी लागेल. अतिरिक्त कामाची जबाबदारी पडेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. विशेषतः पोटाशी निगडित त्रास जाणवू शकतो, त्यामुळे आहारावर नियंत्रण ठेवा. व्यवसायात तुमच्या गोड वाणीने लाभ होऊ शकतो. योजना आखून मेहनत घेतल्यास महिन्याच्या उत्तरार्धात चांगला लाभ होईल. लेखन, वाचन, मनोरंजनासाठी काही प्रयत्न कराल. गोडधोड खाण्याचे योग आहेत. छोट्या प्रवासाचे योग आहेत. मौल्यवान गोष्टींची काळजी घ्या.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी कामाच्या ठिकाणी स्पष्ट संवाद ठेवणे हितकारक आहे. घरातल्या ज्येष्ठ लोकांची काळजी घ्यावी लागेल. जुन्या आप्तेष्ठांची गाठभेट होईल. जे विद्यार्थी विद्वान व तंत्रज्ञानात उच्च शिक्षण घेत आहेत, त्यांच्यासाठी चांगला काळ आहे. अभ्यासात सातत्य ठेवावे लागेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ७, ८, ११, १५, १६, १८, २४, २५, २६, २७, २८.Leo Yearly Horoscope: सिंह राशीच्या लोकांनो, 2026 मध्ये नोकरीत गोष्टी अनपेक्षितपणाने घडतील.मार्चशत्रूंवर मात कराल. कुलदैवताची उपासना करा. कोर्ट कचेरीच्या कामात खर्च व मनस्ताप होईल. षष्ठातील रवी, बुध, राहू, शुक्र, मंगळ कष्टाला यश देतील. सरकारी कामात दिरंगाई होईल. नोकरीत काही गोष्टी मनाविरुद्ध घडतील. कनिष्ठ सहकाऱ्यांकडून गोड बोलून काम करून घ्यावे. काहींना पगारवाढ किंवा प्रमोशनचे योग. व्यवसायात इतरांची मदत घ्यावी लागेल. लाभ उशिराने पदरात पडेल. नवीन ग्राहकवर्ग मिळवण्यासाठी प्रयत्न कराल. घर वा शेतजमीन, वाहन खरेदीचे योग दिसतात. कौटुंबिक सदस्यांचे सहकार्य लाभेल. वातावरण सौहार्दपूर्ण राहील. भविष्यासाठी चांगल्या ठिकाणी गुंतवणूक करा. आरोग्याची काळजी घ्या.महिला व विद्यार्थी : महिला व्यायाम, डाएटच्या माध्यमातून जीवनशैली सुधारण्यासाठी प्रयत्न करतील. विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात ताण जाणवेल. वेळेचे नियोजन केल्यास लाभ होईल. परीक्षेच्या तोंडावर एखादा चांगला मार्गदर्शक लाभेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ७, ८, १०, १४, १५, १७, २४, २५, २७, २८, ३१.एप्रिलगुरुकृपेची आवश्यकता असून त्या दृष्टीने उपासना करा. सहाव्या स्थानी मंगळ, बुध आणि रवी कार्यसिद्धीस चांगले; मात्र सप्तमातील रवी-शनी आरोग्यास चांगले नाहीत. जुने आजारपण डोके वर काढेल. कुटुंबात वाद वाढू देऊ नका. महिन्याच्या प्रारंभी जवळच्या लोकांच्या मंगलकार्यात सहभागी व्हाल. नोकरीत हितशत्रू त्रास देतील. कामात चालढकल करू नका. सचोटीने काम करा. ऐनवेळी सहकारी अनुपलब्ध होऊन तुमच्यावर अतिरिक्त काम पडू शकेल. व्यवसायात व्यापार मंदावेल. व्यस्तता वाढेल; पण अपेक्षित लाभ होईलच असे नाही. स्थावर खरेदीसाठी चांगला काळ मात्र सावधगिरीने व्यवहार करा.महिला व विद्यार्थी : महिलांच्या आत्मविश्वासात वाढ होईल. घरी वा कार्यक्षेत्री जबाबदारी घेऊन समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न कराल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाव्यतिरिक्त विषयात आसक्ती निर्माण होईल. एकाग्रता ढळेल. जुनी निकालपत्रे व महत्त्वाचे कागद जपा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ३, ४, ६, ११, १३, १४, २०, २१, २३, २४, ३०.मेदेवधर्मात मन रमेल. एखादी जुनी वास्तू खरेदी करण्याचे योग आहेत. प्रतिष्ठित लोकांशी असलेले संबंध जपावे लागतील. जीवनसाथीच्या आरोग्याची चिंता सतावेल. नोकरीत वरिष्ठांशी जुळवून घ्या. वितंडवाद घालू नका. सहकारी आपल्याशी सल्लामसलत करतील. व्यवसायात सप्तमातील शनी, मंगळ भागीदारीस चांगले नाहीत. मोठे निर्णय तूर्तास नको. प्रवासाचे योग आहेत. महत्त्वाच्या कामांना विलंब शक्य. गृह खरेदीचे योग दिसतात. वाणीवर नियंत्रण ठेवा. कोणालाही कटू बोलू नका. मुलाबाळांचे हट्ट पुरवण्यात पैसा खर्च होईल. धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. शेजाऱ्यांशी वाद टाळा. मानसिक स्वास्थ्य जपा.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घर-नोकरी सांभाळताना श्रम होतील. लहानग्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. काहींना करिअरमध्ये मोठी संधी लाभू शकेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात सातत्य ठेवावे. कला क्षेत्राशी निगडित विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम काळ आहे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ३, ४, ९, १०, ११, १७, १८, २१, २८, २९, ३०, ३१.Leo Horoscope 2026 : नवीन वर्षात 'सिंह राशी'च्या महिलांचं नशीब फळफळणार? घर, पैसा आणि प्रतिष्ठेत होणार मोठे बदल; घरातील वादही मिटवणार महिला.जूनसरकारी कामात यश संभवते. कोर्ट-कचेरीसाठी प्रवास करावा लागेल. सध्याची नोकरी / धंदा सांभाळत जोडधंदा सुरू करण्यासाठी चांगला कालावधी. सामाजिक कार्यात रस घ्याल, त्यामुळे प्रतिष्ठा वाढेल. रवी-मंगळ अनुकूल नाहीत. तब्येतीची हेळसांड नको. वृद्ध व्यक्तींनी वैद्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करू नये, पथ्य सांभाळा. संगीत, पर्यटन, वाचन यात रस घ्याल. नोकरीत उत्तम कालावधी. काहींना प्रमोशन शक्य. नवीन नोकरीच्या ऑफर्स शक्य. व्यवसायात लाभ होईल. दूर गेलेला ग्राहक पुन्हा जोडला जाऊ शकतो. एखाद्या जुन्या गुंतवणुकीचा डिव्हिडंट किंवा तत्सम स्वरूपाचा लाभ संभवतो.महिला व विद्यार्थी : महिला आर्थिक नियोजन चांगले करतील. कर्ज घेण्याचा निर्णय खूप विचारपूर्वक घ्या. विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त घेतलेल्या कोचिंगचा फायदा होईल. संगत चांगली ठेवा. काहींना कार्यक्षेत्र निवडताना संभ्रम होऊ शकतो. विवेकाने निर्णय घ्यावा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ४, ५, ७, ८, १४, १६, १७, १८, २४, २५, २७.जुलैहा महिना सामान्य स्वरूपाचा असेल. महिन्याच्या शेवटी अनेक गोष्टींत दिलासा मिळेल. लांबच्या प्रवासाचे योग दिसतात. नोकरीत प्रगती कराल. वरिष्ठांचा विश्वास संपादन करण्यात यशस्वी व्हाल. काहींना अचानक मोठी जबाबदारी मिळेल. व्यवसायात वातावरण बरे राहील. एखादी मोठी ऑर्डर हातातून गेली तरी निराश होऊ नका. सातत्य ठेवल्यास महिन्याच्या उत्तरार्धात व्यापार चांगला होईल. जोडीदाराशी मतभेद शक्य. आरोग्यासाठी आहारावर नियंत्रण आवश्यक. मुलांच्या शिक्षणासाठी वा घर घेऊन देण्यासाठी पैसा खर्च होईल. घर वा जमीन खरेदी करताना घाई नको. मध्यस्थ्यावर खात्री करून विश्वास ठेवा.महिला व विद्यार्थी : महिलांची घरकामात दमछाक होईल. विश्रांतीची गरज भासेल. धार्मिक कार्यात रस घ्याल. देवदर्शन घडेल. विद्यार्थ्यांनी गेमिंग वगैरेपासून स्वतःला दूर ठेवावे. परिश्रम घेणे आवश्यक आहे. चैनीच्या गोष्टी करताना वेळेकडे लक्ष द्या.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ४, ५, ११, १२, १४, १५, २१, १४, ३०, ३१.ऑगस्टसमाधानी वृत्ती ठेवाल. मनापासून देवधर्म कराल. लांबचे प्रवास करताना काळजी घ्या. रवी-गुरूचे पाठबळ आहे. कोर्टकचेरीची कामे मार्गी लागतील. प्रलंबित सरकारी कामे सहज मार्गी लागतील. विवाहेच्छुकांचे विवाह जुळून येतील. ज्योतिष, न्यायशास्त्र यांसारख्या विषयांत आसक्ती निर्माण होईल. नातेवाइकांच्या विषयात हस्तक्षेप न केलेला बरा. कोणाकडूनही उसने पैसे घेऊ नका. मोठी गुंतवणूक करण्याचा विचारही तूर्तास पुढे ढकला. नोकरीत सहकाऱ्यांसमवेत ताळमेळ ठेवा. वरिष्ठांशी मतभेद शक्य. व्यवसायात भागीदाराला विश्वासात घेऊनच काम करा. पुढील काळासाठी योजना आखाल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना गुरू महाराज करिअरमध्ये स्थैर्य देतील. सृजनशील कामात यश मिळेल. नोकरीत नवी जबाबदारी मिळू शकेल. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्तम यश मिळेल. चांगल्या पगाराची नोकरीही काहींना मिळू शकेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ८, १०, ११, १७, १८, २०, २१, २५, २७, २८.Cancer Horoscope 2026 : स्वतःकडं लक्ष देण्याचा निर्णायक काळ, आरोग्याबाबत कोणतंही दुखणं अंगावर काढू नका, अन्यथा..; 'कर्क राशी'साठी कसं असेल नवीन वर्ष?.सप्टेंबरपरोपकारी वृत्ती राहील. कोर्ट कचेरीच्या कामात अडथळे येऊ शकतात. कुटुंबीयांसमवेत लहान-मोठी यात्रा घडेल. त्यातून मानसिक सौख्य लाभेल. प्रवासात काळजी घ्या. नोकरीत युक्तीने काम कराल. योग्यवेळी योग्य निर्णय घेऊन काम केल्याने वरिष्ठ व सहकारी आपल्या कामावर खूश होतील. दुसऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप टाळा. व्यवसायात काही दिवस मंदी जाणवेल; पण जुने येणे वसूल होईल. महिन्याच्या उत्तरार्धात लाभाचे व्यवहार होतील. वाहने जपून चालवा. अतिआत्मविश्वास नको. व्यसनांपासून स्वतःला दूर ठेवा. तब्येतीच्या किरकोळ तक्रारी जाणवतील. विशेषतः लहानग्यांची काळजी घ्या.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घर-करिअर सांभाळताना वेळेचे नियोजन करावे लागेल. कामाच्या ठिकाणी काही घटना मनाविरुद्ध घडतील. विद्यार्थ्यांनी या काळात सरावावर भर दिल्यास मोठा लाभ होईल. धारणशक्ती चांगली राहण्यासाठी प्रयत्न करावे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ४, ५, ७, ८, १४, १५, १७, २१, २२, २३, २५, २८.ऑक्टोबरविवाहेच्छुक मुलामुलींचे विवाह ठरण्यासाठी प्रबल योग. जवळच्या मित्राकडून शुभवार्ता कानावर येईल. स्थावर खरेदीसाठी चांगला काळ. स्थावर विक्री करताना मात्र काही प्रमाणात विलंब होऊ शकतो. नोकरीत इतरांच्या भानगडीत पडू नका. सहकारी विचारतील तेवढेच मार्गदर्शन करा. वरिष्ठांसोबत व्यवहार करताना थोडी काळजी घ्या. व्यवसायात काळजीपूर्वक व्यवहार करा. फसवणूक वगैरे प्रकार होऊ शकतो. अचानक धनलाभ योग आहे. अडकलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी धाडसाने काम कराल. जुन्या ओळखींचा फायदा होईल. कौटुंबिक वातावरण बरे राहील. घरात एखादी महागडी वस्तू खरेदी कराल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना भागीदारीतून लाभ होऊ शकेल. फक्त कागदपत्रांची खातरजमा करूनच काम करा. विद्यार्थ्यांना मध्यम काळ आहे. करिअर काऊन्सलिंग घेण्यासाठी ही वेळ योग्य. त्यातून चांगले मार्गदर्शन मिळेल. अतिविचार टाळा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ५, ११, १२, १४, १९, २०, २१, २२, २८, २९, ३०, ३१.नोव्हेंबरअध्यात्माकडे मन वळेल. मित्रपरिवारासोबत एखाद्या धार्मिकस्थळी भेट द्याल. कुळाचार कराल. सध्याचे काम सांभाळत जोडधंद्याची सुरुवात करण्यासाठी अनुकूल काळ आहे. मुलाबाळांकडून आनंदाची वार्ता समजेल. नोकरीत सावधानता बाळगून काम करावे. अनौपचारिक गप्पांमध्ये एखाद्याबद्दल व्यक्त केलेले मत महागात पडू शकते. व्यवसायात नियोजन करून व आधुनिक माध्यमांचा वापर करत जाहिरात केल्यास लाभ संभवतो. भागीदारीबद्दल काही निर्णय घेणे तूर्तास पुढे ढकला. कोर्ट कचेरी कामात संयम ठेवा. शत्रूपक्ष जोरात युक्तिवाद करू शकतो. घरात समाधानाचे वातावरण राहील. वडीलधाऱ्यांचे प्रेम लाभेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना शारीरिक व मानसिक थकवा जाणवेल. अतिउत्साह नको. स्वतःला वेळ द्या. योग-व्यायाम फायदेशीर ठरेल. विद्यार्थ्यांसाठी चांगला काळ. चुका सुधारण्याची संधी मिळेल. अभ्यास करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होईल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ७, ८, ११, १६, १७, १८, २५, २७, २८, २९.डिसेंबरधावपळ होईल; पण त्या तुलनेत लाभ होईलच असे नाही. घरातील लहानग्यांची काळजी घ्या. नोकरीत वरिष्ठ आपल्या कामावर खूश होतील. हितशत्रूंवर मात कराल. नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांना चांगल्या ऑफर्स मिळतील. व्यवसाय मध्यम स्वरूपाचा असेल. आधी विचारपूस करून गेलेल्या ग्राहकांकडे पाठपुरावा करा, त्यातून नवीन काम मिळू शकेल. या महिन्यात जास्त मेहनत घ्यावी लागणार आहे. घर वा शेतजमीन घेण्यासाठी तसा अनुकूल काळ आहे. काही जुन्या विषयांचा मानसिक त्रास होईल. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. विशेषतः हाडाशी निगडित जुने दुखणे डोके वर काढेल. जोडीदाराशी मधुर संबंध राहतील.महिला व विद्यार्थी : महिलांची दगदग होईल. दूरचे नातेवाईक घरी येऊ शकतात. माहेरातून शुभवार्ता कानावर पडेल. करिअरशी निगडित काही महत्त्वाच्या विषयांचा अभ्यास कराल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात सातत्य ठेवावे. आळस टाळावा. उपासना करा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ५, ६, ७, ८, १२, १४, १६, २२, २३, २५, २६-निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 