कन्या साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : 'या' आठवड्यात मिळणार मोठे सन्माननीय पद; घरात येणार आनंदाची 'फ्लॅश न्यूज'!

येत्या आठवड्यात कन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांचे फील्ड कमालीचे पॉवरफुल आणि सकारात्मक ऊर्जा देणारे ठरणार आहे. १७ मे ते २३ मे २०२६ या कालावधीत तुमच्या कुंडलीत आदराचे आणि प्रगतीचे उत्तम योग जुळून येत आहेत. मे महिन्याचा हा तिसरा आठवडा विशेषतः तरुण, व्यावसायिक आणि कलाकारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरेल. ग्रहांची स्थिती तुमच्या राशीबद्दल नेमके काय संकेत देत आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..तरुणांना नवी प्रेरणा आणि विवाहाचे उत्तम योगकन्या राशीच्या तरुणांसाठी हा आठवडा कमालीचा प्रेरणादायी असणार आहे. विद्यार्थ्यांसमोर उच्च शिक्षणाचे अत्यंत उत्तम आणि करिअरला नवी दिशा देणारे पर्याय समोर येतील. विशेषतः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या तीनही आघाड्यांवर अत्यंत अनुकूल परिस्थिती राहील. जर तुमचे लग्न जुळण्यात काही अडचणी येत असतील, तर या आठवड्यात त्या दूर होतील. परदेशात शिक्षण किंवा नोकरी करत असलेल्या तरुणांना या काळात मानसिक आणि आर्थिक स्थैर्य लाभेल..या आठवड्याची सुरुवातच कन्या राशीच्या लोकांसाठी एखाद्या मोठ्या सुवार्तेची 'फ्लॅश न्यूज' घेऊन येईल, ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा आर्थिक सुबत्ता आणणारा आहे. नवीन व्यावसायिक करारमदार (Business Contracts) पूर्ण झाल्यामुळे पैशांचा ओघ निरंतर सुरू राहील. घरातील वृद्ध व्यक्तींना त्यांच्या मुला-बाळांच्या आणि नातवंडांच्या (पुत्रपौत्र) भाग्योदयाच्या बातम्या ऐकायला मिळतील, ज्यामुळे त्यांना आपले जीवन कृतार्थ झाल्यासारखे वाटेल..व्यावसायिक तेजी आणि सन्माननीय पदाचा लाभनक्षत्रांचा शुभ प्रभाव या आठवड्यात कन्या राशीला समाजात एक वेगळी ओळख मिळवून देणार आहे. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना या सप्ताहात व्यवसायात जबरदस्त तेजी पाहायला मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे मन अत्यंत प्रसन्न राहील. विशेषतः परदेशी व्यापाराशी किंवा आयात-निर्यातीशी संबंधित काम करणाऱ्यांना मोठा धनलाभ होईल. सरकारी यंत्रणा आणि मंत्रालयाशी संबंधित कामांमध्ये तुम्हाला शासकीय माध्यमांची उत्तम साथ लाभेल. या काळात तुम्ही तुमच्या घरासाठी किंवा स्वतःसाठी एखादी 'विशिष्ट उंची खरेदी' (महागडी वस्तू किंवा वाहन) करण्याची दाट शक्यता आहे..चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा एखाद्या मोठ्या पर्वणीसारखाच सिद्ध होईल. समाजातील मोठ्या आणि प्रतिष्ठित उत्सव-समारंभांमध्ये तुम्हाला मानाचे आमंत्रण मिळेल. सर्वात मोठी आनंदाची गोष्ट म्हणजे, सार्वजनिक किंवा राजकीय जीवनात वावरणाऱ्या व्यक्तींना एखाद्या विशिष्ट आणि 'सन्माननीय पदाचा' लाभ होईल, ज्यामुळे समाजात तुमचा दबदबा वाढेल.सावधानतेचा इशारा: एकीकडे सर्व आघाड्यांवर यश मिळत असताना, प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करू नका. ग्रहमान सुचवत आहे की, या आठवड्यात घरातील वृद्धांनी आणि तरुणांनीही 'डोक्याच्या दुखापतीपासून' विशेष सावध राहावे. वाहने चालवताना किंवा घाईगडबडीत काम करताना डोक्याला मार लागणार नाही याची काळजी घ्या..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायकरिअर आणि व्यवसाय : स्वतंत्र व्यावसायिकांना नवीन करारांमधून मोठा आर्थिक फायदा होईल. नोकरीत अनुकूल बदल होतील.कौटुंबिक : नात्यांमधील गोडवा वाढेल आणि घरात मांगलिक कार्ये ठरतील.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे - गुरुपुष्यामृत योग).विशेष उपाय : या आठवड्यात दररोज 'गणपती अथर्वशीर्ष' पठण करावे आणि बुधवारी गणेशाला २१ दुर्वांची जुडी अर्पण करावी. यामुळे प्रकृतीचे रक्षण होईल आणि प्रगतीचा मार्ग अधिक सुकर होईल.थोडक्यात सांगायचे तर, डोक्याच्या दुखापतीपासून स्वतःला जपल्यास, हा आठवडा कन्या राशीच्या व्यक्तींना प्रचंड प्रतिष्ठा, व्यावसायिक यश आणि कौटुंबिक आनंद देऊन जाणारा ठरेल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.