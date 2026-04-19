कन्या साप्ताहिक राशिभविष्य : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६) विवाहात अडथळे येत असतील तर ते दूर होण्याची शक्यता

अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ पर्वात सुरू होणारा हा आठवडा कन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी सावधगिरी आणि संधी यांचा सुंदर संगम ठरणार आहे. शनी, मंगळ आणि बुध यांचा त्रिग्रहयोग काही ठिकाणी अचानक तणाव निर्माण करू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा लागेल. आजूबाजूच्या घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरेल. विशेषतः कामाच्या ठिकाणी, प्रवासात आणि आर्थिक व्यवहारात निष्काळजीपणा टाळा..नवपरिणितांनी वैवाहिक जीवनातील सूर जपणे गरजेचे आहे. छोट्या गैरसमजांमुळे नात्यात तणाव येऊ शकतो. संवाद शांत आणि स्पष्ट ठेवा. जोडीदाराच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. घरातील ज्येष्ठांचा सल्ला या काळात खूप उपयोगी ठरेल. कोणत्याही वादात अहंकार आड येऊ देऊ नका..करिअर, नोकरी आणि आर्थिक संकेतउत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी शुक्रभ्रमण विशेष भाग्यकारक ठरेल. नोकरी आणि व्यवसाय या दोन्ही क्षेत्रांत सकारात्मक बदल दिसतील. नवीन संधी, बढती किंवा अपेक्षित ठिकाणाहून आलेली ऑफर आनंद देईल. पती किंवा पत्नीच्या करिअरशी संबंधित एखादी चांगली बातमी घरातील वातावरण प्रसन्न ठेवेल. संयुक्त निर्णयांमधून आर्थिक स्थैर्य वाढेल..हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींनी कागदोपत्री व्यवहार अत्यंत जपून करावेत. कोणताही करार, मालमत्ता व्यवहार किंवा सरकारी कागदपत्रे तपासल्याशिवाय पुढे जाऊ नका. कायदेशीर नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक ठरेल. ता. २३ आणि २४ एप्रिल हे दिवस विशेष शुभ राहतील. वैयक्तिक छंद, कला, लेखन, स्पर्धा किंवा स्वतंत्र उपक्रमांतून यश मिळेल. नोकरीच्या अंतिम मुलाखती यशस्वी पार पडू शकतात.स्वतंत्र व्यावसायिकांना सरकारी माध्यमातून मदत मिळण्याची शक्यता आहे. एखादी मंजुरी, परवानगी किंवा थांबलेले काम गती घेईल. मात्र राजकीय व्यक्तींशी वाद घालणे टाळा. तुमच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ घेतला जाऊ शकतो. शांत राहून कामावर लक्ष केंद्रित करणेच अधिक फायद्याचे ठरेल..प्रतिष्ठा, नातेसंबंध आणि शुभ घडामोडीचित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी गुरुपुष्यामृत योग अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. पतप्रतिष्ठा वाढण्याची चिन्हे आहेत. समाजात तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल. वरिष्ठ, कुटुंबीय किंवा समाजातील मान्यवर व्यक्तींकडून कौतुक मिळेल. काही जणांना नवीन जबाबदारी किंवा सन्मान मिळू शकतो.विवाहात अडथळे येत असतील तर ते दूर होण्याची शक्यता आहे. योग्य स्थळ मिळेल किंवा आधीपासून सुरू असलेल्या चर्चांना गती मिळेल. प्रेमसंबंधात असणाऱ्यांनी स्पष्टता ठेवावी. नातेसंबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी विश्वास महत्त्वाचा ठरेल..नोकरीतील बिघडलेले वातावरण सुधारेल. सहकाऱ्यांशी संबंध पुन्हा चांगले होतील. तणाव कमी होईल आणि कामात पुन्हा गती येईल. मात्र मौल्यवान वस्तूंची विशेष काळजी घ्या. दागिने, कागदपत्रे, मोबाईल किंवा आर्थिक साधनांबाबत निष्काळजीपणा नुकसान करू शकतो.आरोग्याच्या बाबतीत थकवा, झोपेचा अभाव किंवा मानसिक ताण जाणवू शकतो. स्वतःला थोडा वेळ द्या. योग, ध्यान किंवा सकाळची शांत वेळ तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस: गुरुवार आणि शुक्रवारलकी रंग: हिरवा आणि क्रीमशुभ दिशा: पूर्वशुभ अंक: ५ आणि ८या आठवड्यात संयम आणि सावधगिरी तुमचे सर्वात मोठे संरक्षण ठरेल. योग्य वेळ साधली तर यश तुमच्याकडे स्वतःहून चालत येईल.