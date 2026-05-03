कन्या साप्ताहिक राशिभविष्य (३ मे २०२६ ते ९ मे २०२६) : परदेशी जाण्याचा योग

या आठवड्यात कन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी शुभग्रहांची साथ स्पष्टपणे जाणवेल. सुरुवातीलाच घरात आनंदाची बातमी—लग्नकार्ये ठरणे, गाठीभेटी वाढणे किंवा कुटुंबात उत्सवाचे वातावरण तयार होईल. घरातील तरुणवर्ग विशेष आनंदात राहील. अनेक दिवसांपासून वाट पाहत असलेली एखादी गोष्ट आता प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. आठवडाभर उत्सव, समारंभ आणि सामाजिक कार्यक्रमांत तुमची उपस्थिती राहील..हस्त नक्षत्राच्या व्यक्ती या काळात अक्षरशः सेलिब्रेटीसारख्या झळकतील. लोकांमध्ये उठून दिसाल, कौतुक मिळेल आणि तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले जाईल. या आठवड्यात तुमचा आत्मविश्वास आणि संवादकौशल्य तुम्हाला वेगळं स्थान मिळवून देईल..करिअर, नोकरी आणि आर्थिक संधीउत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा करिअरच्या दृष्टीने मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. नोकरीतून परदेशी संधी मिळण्याची शक्यता आहे. काहींना ऑनसाइट प्रोजेक्ट, ट्रान्सफर किंवा नवीन ऑफर मिळू शकते. या संधीचा योग्य उपयोग केला तर भविष्यासाठी मजबूत पायाभरणी होईल.कर्जमंजुरी, आर्थिक मदत किंवा गुंतवणुकीच्या बाबतीतही सकारात्मक घडामोडी होतील. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन पर्याय खुले होतील. काहींना नवीन नोकरीचे पर्यायही मिळू शकतात. त्यामुळे बदलाचा विचार करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल आहे..चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा आठवडा शुभग्रहांचे संपूर्ण पॅकेज देणारा ठरेल. कामात यश, आर्थिक लाभ आणि प्रतिष्ठा वाढ—हे तिन्ही एकत्र अनुभवायला मिळतील. मात्र सार्वजनिक जीवनात वावरताना क्रिया-प्रतिक्रिया जपून करा. तुमच्या बोलण्याचा किंवा वागण्याचा चुकीचा अर्थ घेतला जाऊ शकतो..नातेसंबंध, आरोग्य आणि सावधगिरीया आठवड्यात आनंद जितका आहे, तितकीच सावधगिरीही आवश्यक आहे. घरातील स्त्रीवर्गाशी संवाद साधताना संयम ठेवा. राग किंवा अहंकारामुळे छोट्या गोष्टी मोठ्या वादात बदलू शकतात. उत्सवाच्या वातावरणात अनावश्यक तणाव निर्माण होऊ देऊ नका. नातेसंबंध जपणे हेच या काळात सर्वात महत्त्वाचे आहे.खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात विशेष सतर्कता ठेवा. संमोहने, चुकीची माहिती किंवा फसवणूक यापासून दूर राहा. कोणताही मोठा व्यवहार करण्यापूर्वी सर्व तपशील तपासा. ऑनलाइन व्यवहार करतानाही जागरूक राहणे गरजेचे आहे..आरोग्याच्या बाबतीत उष्माघातापासून जपणे अत्यंत आवश्यक आहे. उन्हाळ्यामुळे थकवा, डोकेदुखी किंवा शरीरात अशक्तपणा जाणवू शकतो. पुरेसे पाणी प्या आणि स्वतःची काळजी घ्या. तसेच हातापायांच्या दुखापतींपासूनही सावध राहा. घाईत किंवा निष्काळजीपणे वागल्यास इजा होऊ शकते.घरातील लहान मुलांकडे विशेष लक्ष द्या. त्यांच्या सुरक्षिततेची आणि आरोग्याची काळजी घ्या. त्यांच्यासोबत वेळ घालवणे तुमच्यासाठीही आनंददायी ठरेल..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस: सोमवार, गुरुवार आणि शनिवारलकी रंग: हिरवा आणि पिवळाशुभ दिशा: पूर्वशुभ अंक: ५ आणि ९या आठवड्यात नशीब तुमच्या बाजूने आहे, पण संयम आणि जागरूकता राखली तरच त्याचा पूर्ण फायदा मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.