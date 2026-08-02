वृषभ साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : सर्वार्थानं असणार सकारात्मक घडामोडींचा आठवडा

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशीसाठी २ ते ८ ऑगस्ट २०२६ हा आठवडा सकारात्मक घडामोडी, व्यावसायिक यश आणि वैयक्तिक आयुष्यातील समाधानाचा ठरणार आहे. शुभग्रहांचे पाठबळ असल्याने अनेक अडकलेली कामे मार्गी लागतील. विशेषतः व्यवसाय, मार्केटिंग, सामाजिक संबंध आणि विवाहविषयक प्रयत्नांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला संकष्टी चतुर्थीचा शुभ प्रभाव मानसिक शांतता देईल, तर शेवटचा टप्पा यशाची नोंद करणारा ठरेल.या आठवड्यात नकारात्मक विचारांपेक्षा कृतीवर भर दिल्यास अपेक्षेपेक्षा अधिक लाभ मिळू शकतो. जुने वाद किंवा विरोधकांचा प्रभाव कमी होईल आणि स्वतःचे स्थान अधिक मजबूत करण्याची संधी मिळेल. .नोकरदार अन् व्यावसायिकांना होणार असा लाभया आठवड्यात व्यावसायिक क्षेत्रात वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी विशेष सकारात्मक वातावरण राहील. मार्केटिंग, विक्री, व्यापार, डिजिटल व्यवसाय, सेवा क्षेत्र आणि स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना अपेक्षित प्रतिसाद मिळेल. नवीन ग्राहक, करार किंवा व्यावसायिक संपर्क लाभदायी ठरू शकतात. ज्या कामांसाठी अनेक दिवस प्रयत्न सुरू होते, त्यांना आता गती मिळण्याची शक्यता आहे.मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशेष लाभदायक काळ आहे. महत्त्वाच्या कामांत सतत ग्रीन सिग्नल मिळाल्याने आत्मविश्वास वाढेल. वरिष्ठांचा विश्वास संपादन कराल आणि टीममधील तुमचे महत्त्वही वाढेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याची संधी मिळू शकते.रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना नव्या ओळखी भविष्यात मोठा फायदा करून देऊ शकतात. एखादी व्यावसायिक भेट, सामाजिक कार्यक्रम किंवा ऑनलाईन नेटवर्किंगमधून निर्माण झालेला संपर्क पुढे करिअरमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. विवाहेच्छुकांसाठी आठवड्याची सुरुवात अनुकूल आहे. योग्य स्थळे, सकारात्मक चर्चा आणि पुढील वाटचालीसाठी आशादायक वातावरण निर्माण होईल. .वृषभ राशीसाठी घरगुती वातावरण कसे असेल?या आठवड्यात घरातील वातावरण आनंदी आणि सुसंवादी राहण्याची शक्यता आहे. गृहिणींच्या कर्तृत्वाचा सन्मान होईल. त्यांच्या निर्णयांना घरातील सदस्यांचा पाठिंबा मिळेल. कुटुंबातील एखाद्या शुभकार्याची चर्चा सुरू होऊ शकते किंवा एखादी आनंदाची बातमी घरात उत्साह निर्माण करेल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा काळ विशेष प्रेरणादायी आहे. कलाकार, खेळाडू, सर्जनशील क्षेत्रात काम करणारे आणि स्पर्धात्मक क्षेत्रातील व्यक्तींना नव्या उत्साहाने काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. गेल्या काही दिवसांतील नैराश्य किंवा निरुत्साह दूर होऊन आत्मविश्वास पुन्हा वाढेल. .७ ऑगस्टचा शुक्रवार हा या आठवड्यातील सर्वांत शुभ दिवस ठरण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे निर्णय, करार, आर्थिक व्यवहार, मुलाखती किंवा नवीन प्रकल्पाची सुरुवात या दिवशी केल्यास चांगले परिणाम मिळू शकतात. आरोग्याच्या बाबतीत फारशी चिंता नसली तरी कामाचा अतिरेक टाळा. पुरेशी विश्रांती, संतुलित आहार आणि नियमित दिनचर्या पाळल्यास ऊर्जा टिकून राहील. आठवड्याच्या शेवटी कुटुंबासोबत वेळ घालवणे मानसिक समाधान देईल.वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी ऑगस्टचा पहिला आठवडा प्रगती, आत्मविश्वास आणि यशाची नवी दिशा दाखवणारा आहे. योग्य संधी ओळखून धाडसी निर्णय घेतल्यास दीर्घकालीन लाभ मिळू शकतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.