Horoscope | राशी भविष्य

वृषभ साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : सर्वार्थानं असणार सकारात्मक घडामोडींचा आठवडा

Vrishabha Rashi Bhavishya: या आठवड्यात प्रत्येक क्षेत्रात प्रगतीचे संकेत; जाणून घ्या नोकरी, व्यवसाय, प्रेम, आरोग्य आणि आर्थिक स्थितीचा सविस्तर अंदाज.
Taurus Weekly Horoscope

vrishabha rashi bhavishya

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशीसाठी २ ते ८ ऑगस्ट २०२६ हा आठवडा सकारात्मक घडामोडी, व्यावसायिक यश आणि वैयक्तिक आयुष्यातील समाधानाचा ठरणार आहे. शुभग्रहांचे पाठबळ असल्याने अनेक अडकलेली कामे मार्गी लागतील. विशेषतः व्यवसाय, मार्केटिंग, सामाजिक संबंध आणि विवाहविषयक प्रयत्नांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला संकष्टी चतुर्थीचा शुभ प्रभाव मानसिक शांतता देईल, तर शेवटचा टप्पा यशाची नोंद करणारा ठरेल.

या आठवड्यात नकारात्मक विचारांपेक्षा कृतीवर भर दिल्यास अपेक्षेपेक्षा अधिक लाभ मिळू शकतो. जुने वाद किंवा विरोधकांचा प्रभाव कमी होईल आणि स्वतःचे स्थान अधिक मजबूत करण्याची संधी मिळेल.

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