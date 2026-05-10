साप्ताहिक राशिभविष्य : (१० मे २०२६ ते १६ मे २०२६)

भागीदारीचे प्रश्न सुटतीलमेष : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड कर्तृत्वाला वाव देणारेच राहील. शिस्तबद्ध वाटचालीतून फलद्रुप होणारेच ग्रहमान. सप्ताहारंभी रवी-बुध युतियोगाचे वर्चस्व राहील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्ती मोठ्या प्रकाशात येतील. ता. ११ व १२ हे दिवस झगमगाट करवतील. अगदी कडक उन्हाळ्यातही. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात घरी वा दारी क्रोध आवरावा. गैरसमज टाळावेत. बाकी अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार शुभग्रहांच्या साथसंगतीतून चमत्कार घडवतीलच. पती वा पत्नीची गुप्तचिंता जाईल. ओळखी-मध्यस्थीतून नोकरीच्या संधी टपकतील. सरकारी माध्यमांतून लाभ होतील. विशिष्ट व्यावसायिक येणे येईल. विशिष्ट भागीदारीचे प्रश्न सुटतील..जुन्या गुंतवणुकींतून लाभ होतीलवृषभ : सप्ताहातील ग्रहमान पेरलेलं उगवून देणारेच. विशिष्ट व्यावसायिक पर्याय खुले होतील. सप्ताहाचा आरंभ एकूणच उत्साह वाढवेल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना जुन्या गुंतवणुकींतून लाभ होतील. विशिष्ट कायदेशीर कटकटींतून मुक्त व्हाल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाची सुरुवात महत्त्वाच्या खरेदी-विक्रींतून साथ देईल. काहींची कर्जमंजुरी होईल. सप्ताहात काहींना पुत्रोत्कर्षातून धन्यता मिळेल. एकूणच अमावस्येचा सप्ताह शेवटी चांगलाच फलद्रुप होणारा. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना पूर्वसुकृत फळाला आणणारीच शनैश्चर जयंती. नोकरीत स्थैर्य लाभेल. बाकी अमावस्येजवळ आपल्या राशीने प्रवासात काळजी घ्यावी. प्रवासात भांडणे टाळावीत. नादुरुस्त वाहने सांभाळा. पोलिसांशी हुज्जती टाळा..वास्तुविषयक प्रश्न सुटतीलमिथुन : सप्ताहातील रवी-बुध युतियोगाची विशिष्ट स्थिती आणि अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र आहारविहारादि पथ्ये पाळण्यासच लावील. काहींना उष्णताजन्य विकार सतावतील. भाजण्या-कापण्याचे प्रसंग टाळावेत. बाकी सप्ताहातील गुरुवारी होणारे राशीतील शुक्राचे आगमन विशिष्ट नोकरी - व्यावसायिक भाग्यसंकेतच देईल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना बदलीतून लाभ. व्यावसायिक तेजीचा प्रभाव जाणवेलच. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहारंभ वास्तुविषयक प्रश्न सोडवेल. विशिष्ट कायदेशीर बाबींतून मार्ग निघेल. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुभ्रमणातून अपरा एकादशीजवळ दैवी प्रचितीतूनच लाभ होईल. नव्या जीवनतत्त्वज्ञानाचा अंगिकार कराल. सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांना अतिशय मार्गप्रेरक ठरेल. नवपरिणितांचे भाग्योदय होतील. काहींना मातृत्वाची लक्षणे जाणवतील आणि धन्यता लाभेल. व्यावसायिकांची कर्जवसुली कराल. काहींचे हरवलेलं सापडेल..नोकरीच्या मुलाखतीत यश लाभेलकर्क : सप्ताहातील ग्रहांची राश्यांतरे एक सुंदर ट्रॅक ठेवतील. नियोजित गाठीभेटी पार पाडाच. सप्ताहाचा शेवट अमावस्येचा असला तरीसुद्धा छान फलदायी होईल. ता. १३ ते १५ हे दिवस व्यावसायिक झेप गाठून देतीलच. नोकरदारांनाही वरील दिवस भाग्यबीजेच पेरतील. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट वैयक्तिक सुवार्तांतून मौजमजा करवेल. घरात भावाबहिणींचे भाग्योदय होतील. प्रवासातील कामे होतील. सप्ताहात वास्तुखरेदीचे व्यवहार होतील. आश्लेषा नक्षत्रास अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र विशिष्ट शत्रुभयापासून मुक्त करेल. पती वा पत्नीची गुप्तचिंता दूर होईल. सप्ताहाची सुरुवात तरुणांच्या नोकरीविषयक मुलाखती यशस्वी करेल. मातृपितृचिंतेतून मुक्त व्हाल. त्यांचे भाग्य उजळेल..नोकरीत सहकार्य मिळेलसिंह : सप्ताहातील शुभग्रहांची साथसंगत अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रातही राहील. तरुणांना सप्ताह त्यांच्या उपक्रमांतून वावच देईल. सप्ताहातील ता. १४ व १५ हे दिवस अतिशय सुसंगत आणि प्रवाही राहतीलच. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना जनसंपर्कातून मोठे लाभ होतील. मित्रमंडळींकडून उत्तम साथ मिळेल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीत विशिष्ट नव्या जडणघडणींतून उत्तम लाभ होतील. नोकरीत वरिष्ठांकडून उत्तम सहकार्य लाभेल. सप्ताहातील अमावस्या काहींना घबाडसदृश फळे देईल. व्यावसायिक नुकसानीचे प्रसंग टळतील. विशिष्ट अपघातातून वाचाल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट प्रसिद्धियोग चकित करतील. विशिष्ट ग्रासलेली पुत्रचिंता जाईल..नोकरीत प्रसन्न वातावरण राहीलकन्या : सप्ताहात बुध आणि शुक्र यांच्या राश्यांतरातून ग्रहांचे फिल्ड अमावस्येच्या प्रभावातही अनुकूल असेच राहील. सप्ताहाची सुरुवात घरात विशिष्ट कार्ये ठरवणारी. सप्ताहात नोकरीत उत्तम पर्यावरण राहील. आजचा रविवार आपल्या राशीस विशिष्ट सुवार्तांतून धन्यच करेल. सप्ताहातील शुक्रभ्रमण आणि बुधाची विशिष्ट स्थिती ता. १२ ते १४ या दिवसांत आपला प्रचंड उत्साह राहील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना नशीब उत्तम साथ देईल. विवाहेच्छूंच्या छान गाठीभेटी होतील. ता. १४ चा गुरुवार विशिष्ट दैवी प्रचितीतून थक्क करेल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे नोकरीत वरिष्ठांशी छान सुखसंवाद होतील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे अमावस्येचे शनिवारचे प्रभावक्षेत्र संमिश्र स्वरूपातून बोलेल. प्रवासात नैसर्गिक प्रकोपातून बेरंग होऊ शकतात. अवधान ठेवा आणि प्रवासाचे बेत आखा..आचारसंहितेचे पालन करावेचतूळ : सप्ताहातील ग्रहमान ग्रहयोगांतून प्रदूषितच राहील. गैरसमज करून घेऊन वागू नका. नवपरिणितांनी या अमावस्येकडे वाटचाल करणाऱ्या सप्ताहात आचारसंहिता पाळावीच. बाकी सप्ताहातील बुध, शुक्र आणि गुरू यांची साथसंगत विवेकी माणसांना छान साथ देईलच. सप्ताहाचा आरंभ याचीच अनुभूती देईल. सप्ताहाचा आरंभ व्यावसायिक धनचिंता घालवेलच. सप्ताहाचा शेवट अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रातही शुभ ग्रहांची रसद पुरवेलच. एकूणच आपल्या राशीस त्या रसदीचा पुरवठा होईल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना बुद्धिकौशल्यातून लाभ होतील. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना वैयक्तिक उपक्रमांतून साथ देणारेच ग्रहमान राहील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना एखादा नैतिक विजय संपादन करेल. जुन्या गुंतवणुकी फलद्रुप होतील..काळजीपूर्वक वागण्याचा कालखंडवृश्चिक : सप्ताहाची सुरुवात शुभ ग्रहांच्या माध्यमातूनच बोलेल. मात्र सप्ताहाच्या शेवटी अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात तानमान ओळखूनच व्यवहार किंवा क्रिया-प्रतिक्रिया करा. विशाखा आणि अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहाच्या शेवटी नैसर्गिक घडू पाहणाऱ्या प्रसंगांचे भान ठेवावेच. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमण ता. १२ ते १४ या दिवसांत वैवाहिक जीवनातून छान भावस्पंदने ठेवेल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी आजचा रविवार वैयक्तिक सुवार्तांचाच राहील. विवाहेच्छूंना गाठीभेटींतून आश्वासक ठरणाराच आजचा रविवार राहील. व्यावसायिक उत्सव प्रदर्शनांतून आजचा रविवार कायम लक्षात राहील. मात्र शनैश्चर जयंतीची अमावस्या कोणताही विचित्र गाठीभेटी घडवू शकते. यंत्रे, वाहने आणि कामगार इत्यादी त्रिघटकांतून अमावस्या विचित्र पर्यवसायी होऊ शकते..सरकारी धोरणे अनुकूल ठरतीलधनु : सप्ताहात होणारी मंगळ आणि शुक्राची राश्यंतरे छान फलद्रुप होणारीच आहेत. तरुणांचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढेल. सप्ताहाची सुरुवात चौकार-षटकारांचीच राहील. शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या त्रिघटकांतील प्रतिक्षा संपतीलच. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह विशिष्ट साधनेच फळ पदरात पाडून देतील. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहारंभी सरकारी नव्या धोरणातून अर्थातच विशिष्ट परिस्थितीजन्य लाभ होतील. ता. ११ व १२ हे दिवस एकूणच आपल्या राशीस वैयक्तिक सुवार्तांतून गतिमान राहतील. प्रेमप्रकरणे विवाहाकडे वाटचाल करतील. व्यावसायिक आडाखे यशस्वी होतील. शिवरात्रीचा शुक्रवार दैवी प्रचितीचा राहील. मानसन्मान घडतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र दानधर्म घडवेल. काहींना स्वप्नदृष्टांत होतील..थोरामोठ्यांचे सहकार्य मिळेलमकर : सप्ताहाची सुरुवात नियोजित कामांतून मोठे यश देणारीच राहील. मोठे व्यावसायिक लाभ घडतील. तरुणांना ता. १२ ते १४ हे दिवस छंद, उपक्रमांतून झगमगाट करवतील. आई-वडिलांच्या अपेक्षा पूर्ण कराल. श्रवण आणि धनिष्ठा नक्षत्रास सप्ताह नोकरीतील गुप्तचिंता घालवेलच. ता. १२ चा मंगळवार मोठे स्पर्धात्मक यश देईल. शनैश्चर जयंतीची अमावस्या विशिष्ट खंत घालवेल. विशिष्ट कोर्टप्रकरणात यश मिळेल. ता. १४ चा गुरुवार प्रदोष संतसज्जनांचा भेटी अर्थातच दर्शन घडवेल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात वास्तुयोग थक्क करतील. उद्याचा सोमवार थोरामोठ्यांच्या मदतीतून कार्यभाग साधेल. बँकेचे सहकार्य लाभेल. अमावस्येची रात्र काहींना गोंगाटातून जागरणाची..परदेशस्थ मुलांचे भाग्य उलगडेलकुंभ : सप्ताहारंभ मोठी अद्वितीय फळे देईल. शुक्रभ्रमणाची वाटचाल सप्ताहभर छान राहील. ता. ११ व १२ हे दिवस नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर अतिशय सुसंगत वाटचाल करतील. तरुणवर्ग नोकरीविषयक मुलाखतींतून प्रभाव टाकेल. नोकरीची हमी मिळेलच. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सोमवार भाग्योदयाचाच राहील. काहींचा नोकरीत विशिष्ट कौतुक सोहळा होईल. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या सप्ताहाची सुरुवात पुत्रोत्कर्षातून मोठा आनंद साजरा करेल. परदेशस्थ मुलांचे भाग्य उलगडेल. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्ती एकूणच सप्ताहात सतत सुवार्तांतून चर्चेचा विषय होतील. काहींचा मोठ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून सहभाग होईल. मात्र अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात सहवासातील वृद्धांची काळजी घ्या. रोख पैसे सांभाळा. स्त्रीवर्गाची थट्टा करू नका..नातेवाइकांशी थट्टामस्करी टाळामीन : सप्ताहात शुभग्रहांचे अधिष्ठान राहीलच. अर्थातच त्यांची वेळोवेळी मदत राहीलच. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना परिस्थितीचे चांगलेच पाठबळ राहील. ता. ११ आणि १२ हे दिवस घरी आणि दारी उत्तम भावपर्यावरण ठेवतील. आजचा रविवार मित्रमंडळींबरोबर मजा करवेल. उत्तराभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींकडून शुभग्रहांकडून जीवनात साडेसातीतही उत्तम मदत सप्ताहात मिळेल. अर्थातच शनैश्चर जयंतीच्या सप्ताहात. सप्ताहाच्या आरंभी तरुणांना नोकरीच्या उत्तम संधी येऊन अगदी पेचात पडल्यासारखे होईल. सप्ताह नवपरिणितांना चांगलीच साथ देईल. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ ‘गीत गाता चल’ असाच राहील. अमावस्येजवळ चैनीवर खर्च कराल. मात्र अमावास्येच्या प्रभावक्षेत्रात नातेवाइकांशी थट्टामस्करी टाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.