साप्ताहिक राशिभविष्य : (११ ऑक्टोबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६)

सरकारी अनुदानातून लाभ होतीलमेष : सप्ताह शुभग्रहाच्या लॉबीतून फलद्रूप होणारा व्यावसायिक जाहिराती यशस्वी करतील. ता. १२ व १३ हे दिवस मोठी भाग्यबीजे पेरणारे, विशिष्ट व्यावसायिक भागीदारी यशस्वी ठरेल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्ती मोठ्या सुवार्तातून लक्ष वेधूनच घेतील. व्यावसायिक विशिष्ट वसुली आर्थिक कोंडी घालवेल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात कोणतेही जुगारसदृश व्यवहार टाळावेच, बाकी सप्ताह कलाकारांना मोठी ऊर्जा देईल. काहींना सरकारी अनुदानातून लाभ होतील. उद्याचा सोमवार विवाहेच्छुंच्या गाठीभेटी अंतिम टप्प्यात आणेल. कृतिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट घरातील प्रिय व्यक्तींच्या भाग्योदयातून भारावून टाकेल..मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्यावृषभ : सप्ताहात आर्थिक संमोहने किंवा जुगारसदृश व्यवहार टाळावेत. सप्ताहात तरुणांनी कोणतेही शारीरिक मस्ती सांभाळावी. सप्ताहात यंत्रे, वाहने व विद्युत उपकरणे जपून हाताळावीत. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात घरातील मौल्यवान वस्तूंची सुरक्षितता बाळगावी. उत्सव - समारंभातून बेरंग होऊ शकतात. सप्ताहात नोकरीतील विशिष्ट अस्वस्थता जाईल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना पती वा पत्नीची विशिष्ट चिंता जाऊन ललिता पंचमीचा गुरुवार देवी प्रचितीतून थक्क करेल. कृतिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी एकूणच सप्ताहात बेसावधपणा सांभाळावाच. गर्भवतींनी काळजी घ्यावी. घरातील लहान मुलांवर लक्ष ठेवावे..नोकरीतील अस्वस्थता जाईलमिथुन : सप्ताह आरंभापासून रंगत आणणाराच ठरेल. नवपरिणितांना घटस्थापनेचा हा सप्ताह दैवी प्रचितीतून भावसमृद्धच करणारा ठरेल. सप्ताह नोकरीतील अस्वस्थता घालवेल. विशिष्ट हितशत्रुपीडेचे गांभीर्य निघून जाईल. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभ ग्रहांची लांबी नक्षत्र लोकांतून विशिष्ट रसद पुरवून जीवनातील भावसौंदर्य फुलवून गदगदित करेल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताह दैवी गुणसंपन्न होतीलच. वाचासिद्धी प्राप्त होईल. नोकरीतील पगारवाढीचे संकेत धन्य करतील. व्यावसायिक उपक्रमांतून नवी उत्तेजना लाभेल..जीवनसाधनेचे फळ मिळेलकर्क : घटस्थापनेचा आजचा रविवार अतिशय भावरम्य राहील. सप्ताहाचे सुंदर बजेट घोषित होईल. सप्ताह नोकरीतील घडामोडीतून प्रसन्न ठेवणाराच. ता. १२ व १३ हे दिवस अतिशय गतिमान राहतील. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्ती जीवनातील मोठ्या अडचणींवर मात करून मार्गस्थ होतील. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजची घटस्थापनेची संध्याकाळ दैवी साक्षात्काराच घडवेल. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा घटस्थापनेतून सुरू होणारा सप्ताह जीवनात एक शांतीपूर्व सुरू करणाराच राहील. ललिता पंचमीचा गुरुवार विशिष्ट जीवनसाधनेचे फळ पदरात टाकेल. नूतन वास्तूत प्रवेश कराल. वैवाहिक जीवनातील असंतोष निघून जाईल..शत्रूंवर विजय मिळवता येईलसिंह : घटस्थापनेची आजची रविवारची संध्याकाळ दैवी प्रचितीची ठरेल. विशिष्ट ग्रासलेले नैराश्य जाईल. व्यावसायिक मोठे भाग्यसंकेत मिळतील. सप्ताह व्यावसायिक नव्या करारमदारांतून मोठी ऊर्जा देईल. ता. १२ व १३ हे दिवस गाठीभेटींतून मोठे चमत्कार घडवतील. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना जीवनातील साधनेचे फळ प्राप्त होईल. अपत्यसंभवाच्या संकेतातून धन्य व्हाल. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शत्रूंवर विजय मिळवता येईल. काहींना विशिष्ट नुकसान भरपाईतून लाभ होतील. सप्ताहातील ललिता पंचमीचा गुरुवार तरुणांचा परदेशी भाग्योदय करेल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट थोरामोठ्यांचा सहकार्यातून धन्य करेलच. जुन्या गुंतवणुकी यशस्वी होतील..भाऊबंदकीचे प्रश्न सुटतीलकन्या : नवरात्रातील चंद्रकलांचा उत्कर्ष मोठी जीवनदृष्टी देईल. ता. १२ ते १४ हे दिवस नियोजित कामांतून फलद्रूपच होणारे. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरी-व्यावसायिक उत्तम मार्ग दिसतील. उद्याचा सोमवार अचानक धनलाभांची परंपराच ठेवेल. वैवाहिक जीवनातील चिंता संपतील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींची आर्थिक कोंडीतून मुक्तता होईल. सप्ताहात एखादे वादग्रस्त प्रकरण मार्गी लागेल. सप्ताहाचा शेवट नोकरीवरील विशिष्ट सावट घालवेल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. १५ व १६ हे दिवस विशिष्ट ध्येय गाठून देतील. परदेशस्थ तरुणांचे प्रश्न सुटतील. भाऊबंदकीचे प्रश्न सुटतील..वास्तुविषयक प्रश्न मार्गी लागतीलतूळ : आजची रविवारची घटस्थापना मोठे भाग्यसंकेत देणारीच. उद्याचा सोमवार नोकरीतील घडामोडींतून अस्वस्थता घालवेलच. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींची आर्थिक कोंडी जाईल. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना घटस्थापनेचा सप्ताह मुलाखती, गाठीभेटी आणि विशिष्ट करारमदारातून मार्गस्थ करणारा. विशिष्ट मानसन्मानांतून चकित व्हाल. ता. १५ व १६ हे दिवस खऱ्या अर्थाने शुभवार ठरतील. सप्ताहाचा शेवट विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सरकारी कामांतून साथ देईल. विशिष्ट वास्तुविषयक प्रश्न मार्गी लागतील. वादग्रस्त येणी वसूल कराल..विवाहातील समस्या दूर होतीलवृश्चिक : सप्ताहाची सुरुवात मोठी नावीन्यपूर्ण फळे देईल. व्यावसायिकांना उत्सव-प्रदर्शनांतून लाभ होतील. सप्ताहाचा शेवट तरुणांचे नैराश्य घालवेलच. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ललिता पंचमीची संध्याकाळ वैवाहिक जीवनात भावरम्य राहील. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह एकूणच गुरुभ्रमणाच्या स्थितीतून गुरुप्रचितीचाच ठरेल. विशिष्ट व्याधीचिंतेचा भर कमी होईल. विशिष्ट कायदेशीर प्रश्न मार्गी लागतील. विशिष्ट गोष्टीतील मातृपितृविरोध निघून जाईल. शुक्रवारची सकाळ मोठ्या विजयोत्सवाची राहील. तरुणांचे विवाहप्रश्न मार्गी लागतील..व्यवसायातील संकट टळेलधनु : सप्ताह मोठ्या अडचणींवर मात करणाराच ठरेल. सप्ताहाची सुरुवात वैयक्तिक भाग्यसंकेत देणारी, तरुणांचे शैक्षणिक अडथळे दूर होतील. तरुणांना कॅम्पसमधून नोकरी मिळेल. ता. १२ ते १४ हे दिवस शुभग्रहांच्या पाठबळातून बोलणारेच. मूळ नक्षत्राची मातृपितृ चिंता जाईल. पती व पत्नीला उत्तम नोकरीचा लाभ घडेल. विशिष्ट शस्त्रक्रियेचे भय निघून जाईल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्ती विशिष्ट अपयश धुवून काढतील. विशिष्ट व्यावसायिक संकट टळेल. उत्तराषाढा नक्षत्रास व्यावसायिक वसुलीतून लाभ..परदेशात विशिष्ट संधींचा लाभ मिळेलमकर : घटस्थापनेचा सप्ताह वैयक्तिक सुवार्तांचाच भर ठेवेल. शिक्षण, विवाह आणि नोकरी या घटकांतून जीवनात घटस्थापना करणाराच सप्ताह. पती वा पत्नीच्या उत्कर्षातून ता. १५ व १६ हे दिवस नटूनथटून साजरे करालच. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट स्पर्धात्मक यश मार्गस्थ करेल. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना परदेशात विशिष्ट संधींचा लाभ मिळेल. व्यावसायिक वसुलीचा भर राहील. राजकीय व्यक्तींकडून लाभ व सहकार्य होईल. धनिष्ठा नक्षत्रास सप्ताह बुद्धिचातुर्यातून लाभ देणारा ठरेल. शत्रू मित्र बनतील. विशिष्ट नुकसान भरून काढाल. पुत्रोत्कर्ष होईल..आर्थिक कोंडी जाईलकुंभ : घटस्थापनेतून सुरू होणारा सप्ताह चंद्रकलांच्या प्रभावात कलागुणांचा उत्कर्ष करणारा. तरुणांना मार्गस्थ करणाराच सप्ताह राहील. मात्र जीवनातील ध्येयांवर लक्ष ठेवूनच वाटचाल करा. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजची घटस्थापना विशिष्ट भाग्यसंकेतच देईल. त्यामुळेच उद्याचा सोमवार जल्लोषाचाच राहील. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. १५ व १६ हे दिवस ललिता पंचमीच्या प्रभावात पूर्वसुकृत फळाला आणतील. मुलाबाळांचे भाग्योदय करतील. व्यावसायिक कर्जफेड होईल आणि आर्थिक कोंडी जाईल. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट व्याधी चिंतेचा भर ओसरेल..शत्रुत्वाच्या झळा कमी होतीलमीन : घटस्थापनेच्या सप्ताहात गुरुभ्रमणाच्या प्रभावातून गुरुप्रचिती येईलच. घरातील औदासीन्य जाईल. विशिष्ट शत्रुत्वाच्या झळा कमी होतील किंवा जातीलच. आजची संध्याकाळ प्रियजनांच्या सान्निध्यातून आनंद देणारी. सप्तहाची सुरुवात आणि शेवट व्यावसायिक तेजीच ठेवेल. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शैक्षणिक मार्ग दाखवणारा सप्ताह. ता. १५ व १६ हे दिवस मोठी भाग्यलक्षणे दाखवतील. काहींना नोकरीतील बढतीचे संकेत सुखावतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट मोठी ऊर्जा देणाराच ठरेल. नोकरी व्यवसायात मानवी उपसर्ग दूर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and 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