साप्ताहिक राशिभविष्य : (१२ एप्रिल २०२६ ते १८ एप्रिल २०२६)

खेळाडूंनी दुखापतींपासून जपावेमेष : सप्ताहातील शनी आणि मंगळ यांची स्थिती मोठी विरोधी राहू शकते. सार्वजनिक जीवनातील पथ्ये पाळाच. राजकीय व्यक्तींशी घरी आणि दारी क्रिया-प्रतिक्रिया जपा. बाकी सप्ताहातील गुरू-शुक्राची स्थिती तरुणांना साथ देईलच. मात्र खेळाडूंनी दुखापती सांभाळाव्या. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह महत्त्वाच्या गाठीभेटींतून सूर गवसून देईल. विशिष्ट वास्तुखरेदीतील अडथळे जातील. वैवाहिक जीवनातून प्रसन्नच राहाल. विशिष्ट उंची खरेदी करालच. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात वेंधळेपणा टाळावा. घरातील लहान मुलांकडे लक्ष द्यावे. वाहनांवर सावध राहावे. गर्दीच्या ठिकाणी बेरंग होऊ शकतो. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र विचित्र गाठीभेटींतून बेरंग करणारे. नातेवाइकांशी अर्थातच भावाबहिणींशी गैरसमज किंवा वाद टाळा. व्यसनी व्यक्तींनी सप्ताहात भान ठेवावेच..जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ होतीलवृषभ : सप्ताहातील ग्रहमान परिस्थितीजन्य अडथळे आणू शकते. महत्त्वाची कागदपत्रे जपा. मित्रांची कुसंगत टाळा. प्रवासात पैशाचे पाकीट सांभाळा. बाकी सप्ताहात शुभ ग्रहांचा अंडरकरंट व्यावसायिक प्राप्ती ठेवेलच. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात जुन्या गुंतवणुकींतून लाभ होतील. वादग्रस्त व्यावसायिक वसुली थक्क करेल. बाकी कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी स्त्रीवर्गाची मने सांभाळलेलीच बरी. नवपरिणितांनी घरातील वृद्धांची काळजी घ्यावी. उद्याचा सोमवार भाजण्या-कापण्यातून अस्वस्थ करू शकतो. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह संमिश्र स्वरूपात फलदायी होईल. गर्भवतींनी पथ्ये पाळावीत. बाकी सप्ताहात नोकरीत मोठे अनुकूल वातावरण राहील. काहींच्या रजा सत्कारणी लागतील. मात्र अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात घरात यंत्र, उपकरणांच्या बिघाडातून बेरंग होतील..शेजाऱ्यांशी भांडणे टाळामिथुन : सप्ताहात विचित्र मानसिक आंदोलने त्रास देऊ शकतात. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना याचा खूप त्रास होऊ शकतो. अकारण गुप्तचिंता सतावेल. सप्ताहात घरातील मौल्यवान वस्तू सांभाळाच. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट कामगारपीडेतून सतावू शकतो. विशिष्ट नोकरीत गैरसमज टाळा. अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र विशिष्ट वेदनायुक्त व्याधीतून सतावू शकते. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह अतिशय संमिश्र फलदायी होईल. विशिष्ट शत्रुत्वाच्या झळा बसू शकतात. अमावस्येजवळ शेजाऱ्यांशी भांडणे टाळा. बाकी सप्ताह विशिष्ट वैयक्तिक उत्सव-समारंभातून झगमगाट करवेल. ता. १४ चा मंगळवार मोठा प्रसन्न ठेवेल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभ ग्रहांची रसद सतत मिळत राहील. काहींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र विशिष्ट दैवी प्रचिती देईल. एखादी ग्रासलेली पुत्रचिंता जाईल. पती वा पत्नीचा विशिष्ट हृद्य समारंभ साजरा कराल. देवदर्शने होतील..वृद्ध व्यक्तींनी काळजी घ्यावीकर्क : सप्ताहात व्यावसायिक वादग्रस्त प्रकरणांतून त्रास होऊ शकतो. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना आई-वडिलांची विशिष्ट चिंता ग्रासू शकते. सप्ताहात एकूणच वृद्ध व्यक्तींनी घराबाहेर पडूच नये. राजकीय व्यक्तींनी सप्ताहात सार्वजनिक जीवनातील भावनोद्रेक टाळावाच. सप्ताहात जुगारसदृश व्यवहार नकोतच. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र जुनाट व्याधींचा उद्भव करू शकते. उष्माघातापासून सावधच राहा. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना संमिश्र स्वरूपात फळे देईल. स्वतंत्र व्यावसायिकांना सप्ताह प्रेरकच राहील. व्यावसायिक वास्तुखरेदी होईल. सप्ताहात शुभ ग्रहांची उत्तम रसद पुरविली जाईलच. काहींना अमावस्येचा शुक्रवार सूर्योदयी विशिष्ट भाग्यसंकेतच देईल. आजचा रविवार छान गाठीभेटी घडवून आणेल. विशिष्ट उत्सव-समारंभातून लक्ष वेधून घ्याल. सप्ताहात व्यावसायिक कामगार प्रश्न सुटेल..ओळखीचा लाभ होईलसिंह : सप्ताहात शनी आणि मंगळ यांच्या स्थितीतून ग्रहांचा पट आपल्या राशीस फलंदाजीस योग्य नाही. परिस्थितीचे भान ठेवूनच मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. मात्र सप्ताहात स्वतंत्र व्यावसायिकांना छान प्राप्ती होईल. भागीदारीच्या संदर्भातून काहींना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कायदेशीर व्यवहारात दक्षता बाळगा. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी विशेष दक्षता बाळगावी. बाकी सप्ताहात पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी थोरामोठ्यांच्या ओळखीचा ऐनवेळी लाभ होईल. सप्ताहाची सुरुवात तरुणांच्या शैक्षणिक अडचणी घालवेल. नोकरी मिळवून देईल. सप्ताह परदेशस्थ तरुणांना चांगलाच फलदायी होईल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र चोरी-नुकसानीतून व्यथित करू शकते. खरेदीत फसू नका. रोख पैसे सांभाळाच..भांडवलाचा पुरवठा होईलकन्या : शनी आणि मंगळ यांच्या विशिष्ट स्थितीतून टार्गेट होऊ शकणारी रास वाटते. सप्ताहाच्या शेवटच्या अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात मानसिक आणि शारीरिक पथ्ये किंवा आचारसंहिता पाळाच. व्यसनी आणि जुगारी माणसांचा सहवास टाळाच. बाकी सप्ताहात नोकरीतील पर्यावरण चांगले राहील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्ती त्याचा चांगला लाभ करून घेतील. सतत गोड बोलून कामे करून घ्या. कामगारवर्गास खूश ठेवाच. आजचा रविवार विशिष्ट व्यावसायिक भाग्यसंकेत देईलच. सप्ताहात व्यावसायिक भांडवल पुरवठा होईलच. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाची सुरुवात मोठ्या उलाढालींची. आई-वडिलांच्या चिंता जातील. जुन्या गुंतवणुकींतून संकटनिवारण होईल. भावाबहिणींचे उत्कर्ष होतील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र विचित्र चोरी, नुकसानीतून अस्वस्थ करू शकते. भाजण्या-कापण्यापासून जपाच. द्वाड मित्रांशी वाद टाळा..हितशत्रूंचा त्रास होईलतूळ : सप्ताहातील अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रातील ग्रहमान अपवादात्मकच राहील. मानसिक आणि शारीरिक संदर्भातील पथ्ये पाळणे आवश्यकच राहील. वादग्रस्त बाबींत सांभाळाच. बाकी सप्ताहातील गुरू आणि शुक्र यांची भ्रमणे नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवरील पर्यावरण अबाधित ठेवू शकतात. स्वाती नक्षत्राने त्याचा अवश्य लाभ घ्यावा. आजचा रविवार त्या दृष्टीनेच संकेत देणारा. मंगळवारी मोठ्या गाठीभेटी फलद्रूप होतील. तरुणांची मुलाखतींतून नोकरीकडे वाटचाल होईल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाची सुरुवात घरातील सुवार्तांतून धन्य करेलच. नवपरिणितांच्या विशिष्ट गुप्तचिंता निघून जातील. बाकी सप्ताहातील अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना हितशत्रूंच्या प्रभावातून झळा पोहोचवणारे. प्रवासात गुंडांशी वाद टाळा. अनोळखी व्यक्तींशी व्यवहार करताना दक्षता बाळगा. नवपरिणितांनी थट्टामस्करी टाळावी, अर्थातच पती वा पत्नीशी..बेकायदा व्यवहारात पडू नकावृश्चिक : तारुण्याच्या उंबरठ्यावरील तरुण-तरुणींना बहकवणारे ग्रहमान राहील. प्रेमिकांनी सावधच राहावे. सप्ताहात कोणताही व्यावसायिक जुगार टाळाच. उधार-उसनवारी जपावी. स्त्रीवर्गाने सप्ताहात हट्टीपणाला आवरच घालावा. सप्ताहात विशाखा आणि अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवरील अट्टाहास टाळावाच. कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहारात पडू नका. मित्रांची कुसंगत टाळाच. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र घरातील कोणाच्या आजार किंवा शस्त्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर छायाग्रस्त करणारे. अमावस्येजवळ गर्भवतींनी अतिशय जपावं. अमावस्येच्या आसपास शेजारीपाजारी दुर्घटना घडू शकते. भान ठेवावे..नोकरीत काळजी घ्याधनु : अपवादात्मक अशा ग्रहमानातून सप्ताह मार्गक्रमण करणार आहे. वृद्धांनी अपवादात्मक परिस्थितीचे भान ठेवावेच. रहदारीच्या ठिकाणी सावध राहाच. पदपथावरील दुर्घटनांपासून सावध राहा. मूळ नक्षत्रास सप्ताहात घरी आणि दारी क्रिया-प्रतिक्रियांतून बिघडवणारेच वातावरण राहू शकते. स्त्रीवर्गाने संयम ठेवावाच. बाकी सप्ताहात शुभ ग्रहांची स्पंदने खेचून घेण्यासाठी सज्जच राहावे लागेल. तरुणांनी सज्जन मित्रांची संगत ठेवत मार्गक्रमणा करावीच. ता. १४ व १५ हे दिवस त्यातूनच मोठे लाभ घडवून देतील. सप्ताहाचा आरंभ पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुप्रचिती देईलच. मंगळवार रात्री छान सुखनिद्रा देईल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र मातृपितृ चिंतेने ग्रासू शकते. त्यांची काळजी घ्याच. नोकरीत वरिष्ठांचा मान ठेवाच..देवाचे नामस्मरण सुरू ठेवामकर : सप्ताहातील शनी आणि मंगळाचे मार्गक्रमण विशेष असा प्रभाव टाकेल. शांत माणसे क्रोधाने उसळी मारतील किंवा ती इतरांना चांगल्याच झळा पोहोचवतील. म्हणूनच सप्ताहात नवपरिणितांनी सांभाळूनच क्रिया-प्रतिक्रिया कराव्यात. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्ती वरील ग्रहयोगांतून टार्गेट होऊ शकतात. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमणाची स्पंदने श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्ती खेचून घेण्यात यशस्वी होतीलच. आजचा रविवार त्याचीच प्रचिती देईल. नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर अमावस्येचा हा सप्ताह चांगलाच राहील. मात्र शेजारीपाजारी संशयास्पद क्रिया-प्रतिक्रिया टाळा. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह अतिशय संमिश्र स्वरूपाची फळे देऊ शकतो. सप्ताहाच्या शेवटी कोणताही अतिरेक टाळा. घरात संताप टाळा. व्यसनांपासून दूर राहा. एकूणच सप्ताहात संध्याकाळी मन शांत ठेवा. देवाचे नामस्मरण चालू ठेवा. निरांजन लावा..भाऊबंदकीचे प्रश्न सतावू शकतातकुंभ : सप्ताहातील ग्रहमान काहींचे भावनोद्रेक करू शकते. प्रिय व्यक्तींची मने जपा. बाकी सप्ताहातील शुभ ग्रहांचे अधिष्ठान चांगलेच राहील. सप्ताहात कोणताही व्यावसायिक जुगार टाळावा. धनिष्ठा नक्षत्राने सप्ताहात भाजण्या-कापण्याचे प्रसंग होऊ देऊ नयेत. ता. १४ व १५ हे दिवस एकूणच आपल्या राशीस छान फलदायी होतील. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना कौटुंबिक उत्सवकार्यातून छान आनंद मिळेल. तरुणांना ध्येय पथावर मार्गस्थ करणारेच वरील दिवस राहतील. मात्र सप्ताहात घरगुती भाऊबंदकीचे प्रश्न सतावू शकतात. वाद वाढवू नकाच. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र संमिश्र स्वरूपात फलदायी होऊ शकते. विशिष्ट नुकसानीचे भय सतावेल. स्त्रीवर्गाने आपले आरोग्य जपावे. काहींना उष्माघातापासून त्रास संभवतो. सप्ताहात एकूणच संध्याकाळी शांत ध्यान करावे..नोकरीवरील संकट जाईलमीन : राशीतील शनी आणि मंगळ यांचा सहयोग मोठा उपद्रवमूल्य असलेला राहील. मानसिक, शारीरिक आणि व्यावहारिक आचारसंहिता पाळायलाच लावणारा सप्ताह. शिवाय सप्ताहात नैसर्गिक आपत्तींतूनही काहींना झळा पोहोचवू शकतो. सप्ताहात श्रद्धावंतांच्याही मागे देव उभा राहू शकतो, असेही जाणवून देणारे ग्रहमान वाटते. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाची सुरुवात नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर याचीच प्रचिती देईल. काहींना मदतीचा ओघ राहील. मात्र सप्ताहात शत्रुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर जपलंच पाहिजे. असंगाशी संग नका करू. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना साथच देणारे ग्रहमान राहील. काहींना साधनेत विशिष्ट दृष्टान्त होतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र घबाडसदृश फळे देऊन चकितच करेल. नोकरीवरील संकट जाईल. अप्रतिष्ठेचे भय निघून जाईल.. 