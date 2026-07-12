साप्ताहिक राशिभविष्य : (१२ जुलै २०२६ ते १८ जुलै २०२६)

थट्टामस्करी-टिंगल टाळाचमेष : रवी-बुध युतीचा प्रभाव खेळाडू, कलावंतांना उत्तम फलदायी होईल. थोरामोठ्यांच्या गाठीभेटीतून भाग्यबीजे पेरली जातील. कृतिका नक्षत्राच्या व्यक्तींची जीवनविषयक दृष्टी बदलेल. सप्ताहाचा शेवट आत्मिक ऊर्जा वाढवेलच. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींची गुरु-शुक्रांची विशिष्ट स्थिती सप्ताहातील शुक्रवार संध्याकाळी सार्थकी लावेल. विवाहविषयक गाठीभेटींतून सुसंवाद अर्थातच चमत्कार घडतील. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सुरुवातीच्या अमावस्येच्या प्रभाव क्षेत्रात मानसिक संतुलन सांभाळावे. विचित्र थट्टामस्करी टाळाच. पैशाचे पाकीट जपा. घरातील लहान मुलांची काळजी घ्या..शिक्षणातल्या अडचणी जातीलवृषभ : सप्ताहाचा शेवट शुभ ग्रहांच्या लॉबीतून फलद्रूप होणारा. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुक्रवार वैयक्तिक सुवार्तातून जल्लोषातून गाजणारा. घरात मौल्यवान खरेदी होईल. विशिष्ट मित्रमंडळींचे सहकार्य ऐनवेळी उपयोगी पडेल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सुरुवातीचे अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र धावपळीचे ठरेल. प्रवासात सांभाळा. बाकी सप्ताहाचा शेवट कला-करमणुकीतून आनंद देणारा. प्रिय व्यक्तींच्या गाठीभेटी थक्क करतील. व्यावसायिक प्रदर्शने उठाव घेतील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. १५ व १६ हे दिवस ऑनलाइन क्लिक होतील. मुलाखतींतून प्रभाव टाकाल. विशिष्ट सरकारी कामे यशस्वी होतील. विशिष्ट शैक्षणिक अडचणी जातील..चिंतेतून मार्ग निघेलमिथुन : सप्ताहातील सुरुवातीचे अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र संमिश्र स्वरूपाचे राहील. नियोजनबद्ध वाटचाल करा, अपवादात्मक होऊ पाहणाऱ्या नैसर्गिक दुर्घटनांचे भान ठेवाच. गुरु-शुक्रांची साथ अडचणींवर मात करेल. विशिष्ट नोकरी-व्यावसायिक चिंतेतून निश्चितच मार्ग काढाल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्ती त्याचा अनुभव घेतीलच. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात संमोहनांपासून अर्थातच फसवणुकींपासून जपावेच. जुगारी आणि व्यसनी व्यक्तींचा संपर्क नको. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना एकूणच रवी-बुध युतियोगाचे फलित सप्ताहाच्या शेवटी मोठे अपवादात्मक परिस्थितीतून लाभच देतील. व्यावसायिक वसुली थक्क करेल..संतापाला आवर घालाकर्क : सप्ताहाच्या सुरुवातीच्या अमावस्येच्या प्रभावात प्रलोभनांपासून सावध राहा. काम, क्रोध आणि लोभ यांचे उद्रेक टाळा. वैवाहिक जीवनातील गैरसमज टाळा. बाकी अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र सोडल्यास ता. १५ ते १७ हे तीन दिवस शुभग्रहांच्या माध्यमातून घरी व दारी उत्तम पर्यावरण ठेवतील. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्ती आपला कलात्मक आविष्कार सादर करतील. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना आपले नोकरी-व्यावसायिक कर्तृत्व दाखवता येईलच. नोकरीत विशिष्ट घडामोडींतून भाग्यसंकेत मिळतील. सप्ताहात विशिष्ट घरगुती चिंता निस्तरल्या जातील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र सोडल्यास सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट आर्थिक लाभांतून मोठा प्रसन्न राहील. वादग्रस्त व्यावसायिक वसुली करून घ्याल. अर्थातच ओळखी वा मध्यस्थींतून..परदेशातल्या संधी येतीलसिंह : सप्ताहाच्या सुरुवातीस अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात आर्थिक जुगारसदृश व्यवहार टाळाच. बाकी सप्ताहातील बुध आणि शुक्र या ग्रहांची विशिष्ट स्थिती सप्ताहाचा शेवट मोठे परिस्थितीजन्य लाभ देईल. शुक्रवार मोठा प्रसन्न राहील. राजकीय व्यक्तींच्या महत्त्वाकांक्षेच्या वाटचालीतील अडचणी दूर होतील. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या शैक्षणिक अडचणी जातीलच. तरुणांना परदेशी प्रगतीचे छान मार्ग दिसतील. मघा नक्षत्राच्या पती वा पत्नीचा भाग्योदय चकित करेल. ता. १५ चा सूर्योदय सुवार्तांची मोठी पार्श्वभूमी ठेवेलच. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट कोर्ट प्रकरणात यश मिळून झेंडा उंचावण्याचे योग येतीलच..विदेशी व्यापारातून मोठे लाभकन्या : सुरुवातीच्या अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात नोकरीत वरिष्ठांशी वाद टाळाच. बाकी सप्ताहात ता. १५ व १६ हे दिवस गाठीभेटी, मुलाखती आणि विशिष्ट सरकारी कामांतून उत्तम फलदायी होतीलच. सप्ताह घरात मुलाबाळांच्या अनपेक्षित भाग्योदयातून थक्क करणारा. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट राजकीय सहकार्यातून थक्क करणारा. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. १५ ते १६ हे दिवस घरगुती मंगलकार्यांचे मुहूर्त काढतील. शुक्रवार संध्याकाळ मोठ्या चैनी करमणुकीचे प्रसंग घडवेल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नोकरीतून परदेशगमनाचे योग येतील. स्वतंत्र व्यावसायिकांना विदेशी व्यापारातून धनलाभ होतील. व्यावसायिक पतप्रतिष्ठा वाढेलच..नोकरीतील अडथळे दूर होतीलतूळ : सप्ताहातील ग्रहमान संधींचा लाभ देणारेच राहील. सुरुवातीचे अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र थोडे संमिश्र स्वरूपाचे राहील. मौल्यवान वस्तू सांभाळा. विसरभोळेपणातून विचित्र प्रसंग घडू शकतात. बाकी सप्ताह शुभग्रहांचा, आंतरप्रवाह छानच ठेवेल. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्ती त्याचा छान लाभ उठवतील. चित्रा नक्षत्राच्या तरुणांना सप्ताहाचा शेवट महत्त्वाच्या कामांतून छान, प्रवाही ठेवणारा. नोकरीतील कामातील अडथळे दूर होतील. नोकरीतील मानांकन वाढणारच आहे. एखादे अपयश धुवून काढाल. विशाखा नक्षत्रास अमावस्येजवळ विशिष्ट घबाडसदृश फळे मिळतील. अर्थातच एखाद्या आर्थिक संकटातून मार्ग निघेल. थोरामोठ्यांच्या सहकार्यातून लाभ होतील..मान-सन्मानाचा कालखंडवृश्चिक : सप्ताहातील सुरुवातीची अमावस्या विशिष्ट नकारात्मक विचारांतून हैराण करू शकते. काहींना अकारण व्याधी, चिंता सतावेल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना असा हा एखादा मानसिक व्हायरस ग्रासू शकतो. काहींना अकारण जागरणाचे प्रसंग सतावतील. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमण भाग्यातील गुरुभ्रमणाचा बहार वाढवेलच. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट यशातून मानसन्मानातून थक्क करेल. सप्ताहाचा शेवट कलावंतांना उत्तेजना देणाराच. काहींचा नोकरीच्या मुलाखतींतून प्रभाव पडेल. सप्ताहात परदेशस्थ तरुणांचे भाग्य उजळेल. एकूणच ता. १७ चा शुक्रवार जल्लोषातून चैनी, करमणुकीचा राहील..अत्यंत अनुकूल कालखंडधनु : सप्ताहातील ग्रहमान अमावस्येच्या सुरुवातीच्या पार्श्वभूमीवर वादग्रस्त गाठीभेटी टाळण्याचेच. बाकी सप्ताहात बुध आणि शुक्र या ग्रहांच्या भ्रमणांची सप्ताहाच्या शेवटी छप्परफाडके साथ मिळेल. तरुणांचे नोकरीचे प्रश्न सुटतील. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताहाचा शेवट गाजवतीलच आणि सतत सुवार्तांच्या फ्लॅश न्यूज देतील. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना हरवलेलं गवसेल. सप्ताहात स्वतंत्र व्यावसायिकांचे मोठे भाग्योदय होतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्या घबाडसदृश फळे देईल. विशिष्ट मानसन्मान चकित करेल. सप्ताहाचा शेवट घरातील प्रिय व्यक्तींचे प्रश्न सोडवेल. पती वा पत्नीस नोकरीचा लाभ होईल. विवाहेच्छूंच्या हृद्य गाठीभेटी होतीलच. त्याची पूर्वतयारी ठेवाच..वेदनायुक्त व्याधी सतावू शकतेमकर : सप्ताहातील ग्रहमान आपल्या राशीला अमावस्येच्या अनुषंगाने व्हायरसने ग्रासू शकते. विशिष्ट काल्पनिक भय किंवा चिंता सतावू शकते. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्ती या व्हायरसच्या प्रभावाखाली येऊ शकतात. बाकी सप्ताहातील गुरुभ्रमणाचा प्रभाव राहीलच. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना याची सतत प्रचिती येईल. ता. १५ व १६ हे दिवस नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर प्रसन्न ठेवतील. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात एखादी वेदनायुक्त व्याधी सतावू शकते. तरुणांनी वाहनांवर कोणतीही मस्ती टाळावी. नोकरांशी संभाषण करताना पथ्ये पाळावीत. शिळे अन्न ग्रहण करू नका. श्वानदंशापासून जपा..सप्ताहाच्या शेवटी अचानक प्रसिद्धियोगकुंभ : सप्ताहातील ग्रहमान अमावस्येच्या प्रभावात उपद्रव देणारे. घरातील तरुण वर्गाची मने सांभाळाच. बाकी सप्ताहातील बुध आणि शुक्र यांची भ्रमणे कला, छंद आणि बौद्धिक उपक्रमांतून छान साथ देतील. नवपरिणितांचे प्रश्न सुटतील. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट अचानक प्रसिद्धियोग आणणारा. काहींना विशिष्ट शैक्षणिक किंवा स्पर्धात्मक यश जीवन मार्गस्थ करेल. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट नवकल्पना फलदायी होऊन नैराश्य घालवणाराच सप्ताहाचा शेवट राहील. काहींना परदेशात वाव मिळेल. ता. १७ चा शुक्रवार संध्याकाळी मोठा जल्लोषच करेल आणि शनिवारी वीकेंड साजरा करेल..महत्त्वाची कामे मार्गी लागतीलमीन : सप्ताहातील वक्रीबुधाची स्थिती अमावस्येच्या प्रभावात विचित्र फलदायी होऊ शकते. बेसावधपणा टाळा. नैसर्गिक घटना पार्श्वभूमीवर नुकसान होऊ शकते. बाकी सप्ताह कलागुणांच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्धी देणाराच ठरेल. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींची सरकारी कामातली अडचण निघून जाईल. ता. १५ व १६ जुलै २६ हे दिवस अतिशय सुसंगत राहतील. विशिष्ट महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. विवाहविषयक गाठीभेटींतून सूर गवसतीलच. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट भागीदारीविषयक प्रश्न सुटून मोठा दिलासा मिळेल. सप्ताहात तरुणांची एखादी गुप्त चिंता जाईल. प्रेम प्रकरण मार्गी लागेल. काहींचे शत्रुत्व शमेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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