साप्ताहिक राशिभविष्य : (१३ सप्टेंबर २०२६ ते १९ सप्टेंबर २०२६)

व्यावसायिक ऊर्जा प्राप्त होईलमेष : सप्ताहात शुक्रभ्रमणाची एक वेगळीच बहार राहील. एकूणच सप्ताह घरात अतिशय मांगल्यपूर्ण वातावरण राहील. अनेकांची मनेस्पित कामे होतील. घरात मुलाबाळांचे भाग्योदय होतील. ता. १३ ते १५ हे दिवस जीवनातील शुभारंभांना उत्तम दिवस राहील. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना दैवी प्रचिती थक्क करेल. वाचासिद्धी प्राप्त होईल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात व्यावसायिक ऊर्जा प्राप्त होईल. सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट गाठीभेटीतून भाग्यबीजे पेरेल. ता. १५ ची ऋषिपंचमीची संध्याकाळ विशिष्ट आदरसत्कारातून थक्कच करेल..नोकरीतून परदेशगमन घडेलवृषभ : सप्ताहाचा आरंभ कला, छंद वा इतर बौद्धिक उपक्रमांतून मोठी ऊर्जा देईल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना राजकीय सहकार्य लाभेल. हितशत्रूंवर मात कराल. एकूणच सप्ताहाचा शेवट देवदेवतांच्या कृपेतून थक्कच करेल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ व्यावसायिक वसुलीतून थक्क करेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुभ्रमणाची ऑनलाइन कनेक्टिव्हिटी राहून प्रगतीचे उत्तम मार्ग खुले होतील. स्वतंत्र व्यावसायिकांना सप्ताह परदेशी व्यापारातून लाभ देईल. काहींना नोकरीतून परदेशगमन घडेल. मात्र सप्ताहात प्रवासात वेंधळेपणा नको किंवा तो सांभाळावा..अपयश धुवून काढालमिथुन : यंदाचा श्रीगणेशोत्सव चंद्र-शुक्र पिधानयोगाच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. आपली रास नक्षत्रलोकांतून कनेक्टिव्हिटी साधणार आहे. जीवनातील नैराश्य श्रीगणेश घालवतीलच. जीवनातील विचारसौंदर्य वाढणारच आहे. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना उत्तम सल्लागार मिळणार आहेत. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह नोकरीत पर्वणीचा ठरेल. नोकरीतील मानांकन वाढेल. सप्ताहातील ता. १४ व १५ हे दिवस विशिष्ट अपयश धुवूनच काढणारे. मात्र सप्ताहात घरातील नोकर मंडळींशी वाद वा गैरसमज टाळा. प्रवासात मौल्यवान दागिने सांभाळा. पुनर्वसु नक्षत्रास ऋषिपंचमीचा मंगळवार वैयक्तिक कला, छंदातून प्रसिद्धी देणारा..सार्वजनिक बाबींत हस्तक्षेप टाळाकर्क : यंदाचा श्रीगणेशोत्सव गुरुकृपेच्या वैभवातून साजरा होणारा. उद्याचा सोमवार अनेकांना जीवनात मार्गस्थ करेल. एकूणच सप्ताह घरगुती पार्श्वभूमीवर मोठा प्रसन्न राहील. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींची आर्थिक कोंडी दूर होईल. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्ती ता. १७ व १८ हे दिवस जीवनातील महत्त्वाच्या गुंतवणुकी करतील. सप्ताहातील गौरी पूजनाचा शुक्रवार एकूणच आपल्या राशीस भाग्याचाच राहील. उमलत्या तरुणांना योग्य दिशा देणारा यंदाचा श्रीगणेशोत्सव राहील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना वैवाहिक जीवनातील अस्वस्थता घालवणारीच सप्ताहातील शुभग्रहांची स्पंदने राहतील. अर्थातच घरात देवदेवतांचा वावर जाणवला जाईल. मात्र सप्ताहात सार्वजनिक बाबींत हस्तक्षेप टाळाच..मित्रमंडळींचे सहकार्य लाभेलसिंह : सप्ताहातील शुभग्रहांची पार्श्वभूमी श्रीगणेशोत्सवाची संधीच साधणार आहे. सार्वजनिक उपक्रमांतून सहभागी व्हाल. काहींना नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर लॉटरी लागेल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थितीतून लाभ होतील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मित्रमंडळींचे उत्तम सहकार्य लाभेल. विशिष्ट व्यावसायिक कायदेशीर प्रश्न सुटतील. सप्ताहातील सोमवार आणि शुक्रवार एकूणच आपल्या राशीस वैयक्तिक सुवार्तांच्या प्रभावात ठेवतीलच. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना गौरी पूजनाचा शुक्रवार मोठी दैवीप्रचिती देणाराच राहील. पुत्रोत्कर्षातून धन्य व्हाल..गृहस्वप्न पूर्ण होईलकन्या : सप्ताहातील श्रीगणेशांचे आगमन शुभ सूचकच राहील. यंदाची चंद्र-शुक्र पिधानयोगातून श्रीगणेशांची तिन्हीसांजची आरती होणार आहे. सप्ताहात व्यावसायिक धन संपन्नताच लाभणार आहे. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींंना सेलिब्रिटीच करणाराच सप्ताह राहील. तरुणांना एक पर्वणीच राहील. उत्तम नोकरीचा लाभ होईल. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना श्रीगणेश नोकरी-व्यावसायिक योग्य मार्ग दाखवतील. नवपरिणितांचे गृहस्वप्न निश्चितच पूर्ण होईल. काहींना पुत्रयोग आहेत. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार मोठी दैवी प्रचितीच देतील. घरातील प्रिय व्यक्तींचे भाग्योदय होतील..घरातील भावपर्यावरण शुद्ध राहीलतूळ : श्रीगणेशोत्सवाचा मुहूर्त साधत राशीतील शुक्रभ्रमण वैयक्तिक भाग्योदयातून चर्चेतच ठेवेल. चित्रा नक्षत्र व्यक्तींची व्यावसायिक उत्सव-प्रदर्शने फलद्रूप होतील. कलाकारांना सप्ताह पर्वणीचाच ठरेल. स्वाती नक्षत्र व्यक्ती आदर-सत्कारांतून सतत प्रकाशझोतात राहतील. सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार आपले शुभत्व खऱ्या अर्थाने सिद्ध करतीलच. व्यावसायिक वादग्रस्त येणी येतील. नोकरीत वरिष्ठांच्या सहकार्यातून चमत्कार घडतील. विशाखा नक्षत्र व्यक्तींना शुक्रवार वैवाहिक जीवनातून सुवार्तांतून प्रसन्न ठेवेल. एकूणच घरातील भावपर्यावरण अतिशय शुद्ध राहील..वरिष्ठांशी सुसंवाद घडतीलवृश्चिक : श्रीगणेशांच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर शुभग्रहांची मांदियाळी प्रभाव टाकेल. काहींची उत्तम देवदर्शने होतील. काही जण गाठीभेटींतून प्रसन्न राहतील. सप्ताह तरुणांना प्रकाशझोतातच आणणारा. अनुराधा आणि ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात एक नवी जीवनदृष्टी प्राप्त होणार आहे. सप्ताहातील सोमवार, गुरुवार आणि शुक्रवार खऱ्या अर्थाने शुभवार ठरतील. तरुणांनी आपल्या जीवनाचा श्रीगणेशा करावाच. विवाहेच्छुंच्या भावरम्य गाठीभेटी होतील. त्यातून उत्तम कनेक्टिव्हिटी साधली जाईल. सप्ताह नोकरीतील अस्वस्थता घालवेलच. नोकरीत वरिष्ठांशी सुसंवाद घडतील..सरकारी खात्याचे सहकार्य मिळेलधनु : श्री गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कला किंवा छंद या माध्यमांतून प्रकाशात येणार आहातच. सप्ताहात सरकारी माध्यमातून सहकार्य होऊन मोठे लाभ होतील. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना बुद्धिचातुर्यातून मोठे लाभ होतील. व्यावसायिक जाहिराती किंवा तत्सम मार्केटिंग यशस्वी होईल. परदेशस्थ तरुणांवर श्रीगणेश प्रसन्न होतील. उद्याची चतुर्थी याचीच प्रचिती देईल. ऋषिपंचमीचा मंगळवार विशिष्ट स्पर्धात्मक यशातून चांगल्या वार्ता देईल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना वास्तुविषयक खरेदी-विक्रीतून लाभ होतील. विशिष्ट व्यावसायिक वसुलीचा प्रश्न सुटेल. श्री गणेशाच्या कृपेने विशिष्ट व्याधीचा त्रास कमी होईल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना पुत्रचिंता जाईल..परिस्थितीजन्य लाभ होईलमकर : यंदाचा श्रीगणेशोत्सव सुवार्तांतून लाभ समृद्धच करणारा. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना उत्तम नोकरीचा लाभ होणार आहे. काहींना शैक्षणिक उत्तम संधी प्राप्त होतील. परदेशस्थ तरुणांना प्रचिती देणाराच श्री गणेशोत्सव राहील. परदेशस्थ तरुणांचे विवाहमीलन होईल. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताहात छान परिस्थितीजन्य लाभ उठवतील. एकूणच सप्ताहातील सोमवार, गुरुवार आणि शुक्रवार सुवार्तांची साखळी कायम ठेवतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील विशिष्ट नुकसानीचे भय निघून जाईल. शस्त्रक्रियेचे भय जाईल. मात्र घरातील मौल्यवान दागिने सांभाळा..दागदागिने सांभाळाकुंभ : सप्ताहातील श्रीगणेशाचे आगमन मोठ्या प्रसन्नतेतच होईल. विशिष्ट शारीरिक व्याधीचा प्रभाव कमी होईल. सप्ताहातील उद्याचे श्रीगणेशाचे आगमन घरातील प्रिय व्यक्तीच्या भाग्योदयातून प्रचिती दाखवेल. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींची उपासना प्रचिती देईल. बाकी सप्ताहात सार्वजनिक राजकारणात पडू नकाच. उत्सव-समारंभातून हरवाहरवीचे प्रसंग घडू शकतात. घरातील दागदागिने सांभाळा. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी आजचा रविवार खरेदीत जपावा. खरेदी-विक्रीतील देणे-घेणे सावधानपूर्वक करावे. रोख पैसे सांभाळा. बाकी शुक्रवार व्यावसायिक वसुलीचा..तरुणांना नोकरी लागेलमीन : सप्ताहातील ग्रहांचे सध्याचे फिल्ड आचारसंहिताच पाळण्याचे राहील. सणासुदीच्या या सप्ताहात दुखण्या-खुपण्याचे प्रसंग जपावेत. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींनी वाहनांपासून सांभाळावे. धावपळीचा प्रवास टाळावा. बाकी सप्ताहातील गुरुभ्रमणाचा आंतरप्रवाह आणि शुक्रभ्रमणाची विशिष्ट स्थिती श्रद्धावंतांची काळजी घेईल. मानवी सहकार्यातून विशिष्ट दुर्घटना टळतील. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार हे शुभवार नोकरी व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर चमत्कार घडवतीलच. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना गौरी पूजनाचा दिवस पुत्रचिंतेतून मुक्त करणाराच. तरुणांना नोकऱ्या लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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