साप्ताहिक राशिभविष्य : (१४ जून २०२६ ते २० जून २०२६)

स्पर्धात्मक यश देईलमेष : सप्ताहात चंद्र-शुक्र-गुरू त्रिग्रहयोगाचे फिल्ड अद्वितीय अशी शुभफळे देणारेच ठरणार आहे. सप्ताहातील गुरुपुष्यामृताचा मुहूर्त साधत जीवनातील एक भाग्यसूर्योदयच आपली रास अनुभवेल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना नक्षत्र लोकातून साथ मिळेल. घरातील प्रिय व्यक्तींची आजारपणे संपतील. परदेशस्थ तरुणांचे प्रश्न सुटतील. राशीतील मंगळ भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना जीवनातील महत्त्वाकांक्षेकडे वाटचाल करवेल. सप्ताह पती वा पत्नीच्या भाग्योदयातून सार्थकी लागेल. ता. १७ व १८ हे दिवस वैयक्तिक मोठे हृद्य समारंभ साजरे करतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट स्पर्धात्मक यश देईल..मित्र सहकार्यातून चमत्कार घडतीलवृषभ : अमावस्येने सुरू होणारा सप्ताह काहींना मोठी दैवी प्रचिती देईल. काहींना पूर्वानुभवांतून लाभ होतील. बौद्धिक चातुर्यातून लाभ उठवाल. सप्ताह कलाकारांना चांगलाच अनुभवसंपन्न करणार आहे. ता. १६ ते १८ हे दिवस जीवनाचा एकूणच स्वर लावून देतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींची विशिष्ट अपयशाची परंपरा संपेल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना शैक्षणिक संदर्भातून मार्गस्थ करणारेच दिवस राहतील. व्यावसायिकांना विशिष्ट नव्या व्यावसायिक उपक्रमातून सप्ताह उत्तम दिशा देणाराच. होतकरू तरुणांना सप्ताह उत्तम नोकऱ्या देणार आहे. तरुणांचा न्यूनगंड पूर्ण जाईलच. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह सतत ऊर्जा देणाराच ठरणार आहे. मित्र सहकार्यातून मोठे चमत्कार घडतील..मोठ्या उलाढाली होतीलमिथुन : सप्ताहातील बुध-शुक्र-गुरू त्रिग्रहयोगाचे पॅकेज आपल्या राशीवर पूर्ण छान अंमल करेल. ग्रहांचे सप्ताहातील फिल्ड एकूणच फलंदाजीचेच राहील. ता. १७ व १८ हे दिवस गुरुपुष्यामृताच्या स्नानात हृद्य स्नानच घडवतील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्ती अगदी पावन होतील. आर्द्रा नक्षत्राची व्यक्ती पगारवाढीतून किंवा मानांकनातून विवाहाकडे आत्मविश्वासपूर्वक वाटचाल करेल अर्थातच मॅरेज मार्केटमधील शेअर निश्चितच वाढेल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना सुरुवातीचे अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र सोडल्यास सप्ताहाच्या शेवटी चौकार-षटकारच मारून देईल. छान व्यावसायिक उलाढाली होतील. राजकीय व्यक्तींची साथ मिळून मोठी कामे होतील. पुत्रोत्कर्षातून धन्य व्हाल..परदेशगमनाच्या संधी येतीलकर्क : सप्ताहातील गुरुपुष्यामृत योग मोठा ऐतिहासिकच म्हणावा लागेल. कारण या योगावर चंद्र-शुक्र-गुरू या त्रिग्रह योगातून एक त्रिवेणी संगम होणार आहे जीवनाला एक आध्यात्मिक बैठक लाभणार आहे. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. १७ ते १९ हे दिवस प्रत्येक वन डे जीवनातील विजयी चौकार-षटकारांतून धन्य करतील. अर्थातच जीवनाची सार्थकता घडवतील. सप्ताहात काहींचे वास्तूचे स्वप्न पूर्ण होऊन जीवनातील खरा विसावा प्राप्त होईल. पुनर्वसु नक्षत्रच्या व्यक्तींना सप्ताहात परदेशगमनाच्या संधी येतील. आश्लेषा नक्षत्रास सप्ताहात एखादे राजकीय यश मिळेल. काहींचे अप्रसिद्धीचे भय जाईल. स्वतंत्र व्यावसायिकांना सप्ताह पतप्रतिष्ठा देणाराच..ओळखी मध्यस्तीतून विवाह ठरतीलसिंह : सप्ताहातील सुरुवातीचे अमावस्येचे एक प्रदूषण राहू शकते. नोकरीत क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळा. कोणत्याही राजकारणात पडू नकाच. बाकी सप्ताहातील ता. १६ ते १८ हे दिवस एक छान भाव पर्यावरण ठेवतील. प्रिय व्यक्तींचा उत्तम सहवास घडेल. त्यांच्या सुवार्तांतून छान चैन, चंगळ आणि मौजमजा करालच. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात अमावस्येच्या प्रभावात घरातील वृद्धांशी वाद टाळावेत. अर्थातच नवपरिणितांनी आचारसंहिता पाळावी. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात चंद्राशी होणारे शुभयोग मोठे प्रसन्न राहतील. विशिष्ट धार्मिक किंवा हृद्य उत्सव समारंभातून उपस्थिती राहील. काहींचे ओळखी मध्यस्तीतून विवाह ठरतील, अर्थातच पत्रिका न पाहता. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुपुष्यामृत योग आध्यात्मिक प्रचिती देईल. विशिष्ट दृष्टान्त होईल.यशाची भरारी घ्यालकन्या : सप्ताहातील गुरुपुष्यामृत योग अमृतवर्षाव करणाराच. घरातील भाव पर्यावरण अतिशय प्रसन्न राहील. ता. १७ व १८ हे दिवस नोकरी व्यावसायिक क्षेत्रात सुद्धा छान पर्यावरण ठेवतील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना महत्त्वाच्या कामांतून सतत ग्रीन सिग्नल मिळतील. सप्ताहात एकूणच आनंदपूर्वक चैनीवर खर्च कराल. सप्ताह नवपरिणितांना श्रद्धावंत बनवेल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना धनसंपदा करणाराच सप्ताह राहील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. १७ चा बुधवारचा सूर्योदय मोठ्या प्रकाशातच आणेल. नोकरी-व्यावसायिक विशिष्ट झेप किंवा उड्डाण घेतले जाईल. काहींना भागीदारीतून मोठे लाभ होतील. सप्ताह एकूणच आपल्या राशीला अनुभवसंपन्न अशा जगात आणून जीवनात स्थैर्य देणारा, मात्र जुगार खेळू नका..राजकारण्यांचे पाठबळ मिळेलतूळ : सप्ताहात शुभग्रहांचे एक आंद राहील. अतिशय आत्मविश्वासपूर्वक वाटचाल राहील. सप्ताहातील ता. १८ च्या गुरुवारचा चंद्र-शुक्र-गुरू त्रिग्रहयोग जीवनातील एक अमृतयोगच म्हणावा लागेल. व्यावसायिक स्थिरता लाभेल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे कला व छंद माध्यमातील विशिष्ट ध्येय पूर्ण होईल. सप्ताहात आईवडिलांचे आशीर्वाद फळाला येतील. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींचे सप्ताहात नक्षत्र देवतांचा सतत पाठपुरावा मिळत राहील. नोकरीतील एक मोठे पद मिळेल. सप्ताहात सहवासातील स्त्री वर्गाचे सहकार्य मिळून मोठे चमत्कार घडतील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सुरुवातीचे अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र सोडल्यास मोठे बॅटिंग फिल्डच राहील. व्यावसायिक जाहिराती यशस्वी होतील. स्वतंत्र व्यावसायिकांना राजकीय व्यक्तींचे पाठबळ मिळेल. सप्ताहात विशिष्ट कोर्ट प्रकरणे मार्गी लागतील..कोणतेही वाद वाढवू नकावृश्चिक : अमावस्येने सुरू होणारा सप्ताह शत्रुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर जपावाच लागेल. बाकी सध्याचे भाग्यातील गुरू-शुक्र ता. १८ च्या गुरुपुष्यामृताचा मुहूर्त साधत अमृतवर्षावच करतील. विशाखा आणि अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट महत्त्वाच्या कामांतून छान प्रतिसाद देईलच. विवाहेच्छुकांना मनपसंत विवाहस्थळे येतील. सकारात्मक स्पंदने सोडाच, सप्ताह तरुणांचे शैक्षणिक नैराश्य निश्चितच घालवेल. सप्ताहात भागीदारीचे प्रश्न मार्गी लागतील. सप्ताहाच्या शेवटी प्रवासातील कामांतून यश येईल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे सुरुवातीचे प्रभावक्षेत्र विशिष्ट घरगुती विरोधातून छायाग्रस्त करू शकते. कोणतेही वाद वाढवू नकाच..व्यावसायिक लॉटरी लागेलधनु : सप्ताहातील आरंभीचे प्रभावक्षेत्र यंत्र, विद्युत आणि वाफ यातून क्षतिग्रस्त करू शकते. काहींना विचित्र गाठीभेटी किंवा जनसंपर्कातून त्रास होऊ शकतो. संयम ठेवूनच वागा. बाकी सप्ताहातील शुभग्रहांची लॉबी ता. १७ व १८ या दिवसात सक्रिय राहील. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना महत्त्वाच्या सरकारी कामातून यश मिळेल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट व्यावसायिक लॉटरी लागेल. मित्र वर्गाकडून ऐनवेळी सहकार्य लाभेल. तरुणांना ओळखी मध्यस्थीतून नोकरीचा लाभ होईल. सप्ताहातील गुरुपुष्यामृत योगाचा गुरुवार सूर्योदयी मुलाबाळांच्या सुवार्तातून धन्य करेल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. १७ चा बुधवार वैवाहिक जीवनात मोठा आनंदोत्सव साजरा करेल..मौल्यवान वस्तू सांभाळामकर : सप्ताहातील आरंभीचे अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र चोरी, नुकसानीच्या घटनांतून अस्वस्थ करू शकते. मौल्यवान वस्तू सांभाळा. बाकी पुढे ता. १८ चा गुरुपुष्यामृतयोग कौटुंबिक भाव पर्यावरण अतिशय प्रसन्न आणि सुगंधित ठेवेल. घरात सतत सुवार्तांचा ओघ राहील. काहींना प्रसन्न देवदर्शने होतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना दैवी शक्तींचा अनुभव येईलच. म्हणाल तसे होईल. नोकरीत अतिशय आदरयुक्त वातावरणातून वाटचाल होईल. श्रवण नश्रत्राच्या व्यक्तींना भावाबहिणींच्या भाग्योदयातून जीवनातील मानसिक ताणतणाव संपतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट छंद वा इतर बौद्धिक उपक्रमांतून चांगलाच झगमगाट करेल. पती वा पत्नीकडून मोठे कोडकौतुक होईल. सहली वा करमणुकीचे योग भारावून टाकतील..जुन्या गुंतवणुकी फलद्रूप होतीलकुंभ : सप्ताहारंभीचे अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र घाईगर्दीच्या ठिकाणी विचित्र प्रसंग घडवू शकते. शारीरिक आणि मानसिक संतुलन राखतच वाटचाल करा. रस्त्यावरील अतिरेकी मंडळींकडून सावधच राहा. बाकी सप्ताहात ता. १६ ते १८ हे दिवस विशिष्ट जुन्या गुंतवणुकी फलद्रूप करतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात थोरामोठ्यांचे सहकार्य लाभेल. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी सप्ताह घरातील तरुणवर्गाच्या चिंता घालवेल. सप्ताह व्यावसायिक वसुली करून देईल. तरुणांचे उच्च शिक्षणाचे प्रश्न मार्गी लागतील. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे सुरुवातीचे प्रभावक्षेत्र मोठ्या मानवी उपद्रवाचे ठरू शकते. नोकरदारांशी जपून वागा. स्त्रीवर्गाशी थट्टामस्करी टाळाच. स्त्रीवर्गाने भाजण्या-कापण्यापासून जपावे..सरकारी नोकरी मिळेलमीन : सप्ताहातील गुरुपुष्यामृत योगाची एक पर्वणीच राहील. ता. १६ ते १८ हे दिवस चढत्या क्रमाने छान फळे देतील. सप्ताह एकूणच सर्व प्रकारांतून सुसंवादी वाटचाल करेल. नोकरीत मोठे कर्तृत्व गाजवाल. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मानवी सहकार्यातून थक्क करणाराच सप्ताह राहील. परदेशस्थ तरुणांचे उच्च शिक्षणाचे दरवाजे उघडतील. परदेशस्थ विवाहेच्छुंचे मार्ग पूर्ण मोकळे होतील. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे विजयी चौकार-षटकार मारता येणार आहेत. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात दुखापती सांभाळाव्या लागतील. प्रवासात सांभाळा. बाकी ता. १७ बुधवार सूर्योदयी मोठे भाग्य संकेत देणारा. घरात पाहुण्यांच्या आगमनातून विशिष्ट समारंभ साजरे कराल. नवपरिणितांचे नवस सप्ताहात निश्चितच फेडले जातील. खेळाडूंचे विक्रम तोडले जातील. काहींना सरकारी नोकरीचा लाभ होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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