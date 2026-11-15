साप्ताहिक राशिभविष्य : (१५ नोव्हेंबर २०२६ ते २१ नोव्हेंबर २०२६)

तरुणांना उत्तम नोकऱ्यामेष : सप्ताहातील मंगळ गुरू यांचा युतियोग प्रामाणिक प्रयत्नांना निश्चितच यश देणारा. तरुणांना आत्मविश्वास वाढवणारेच ग्रहमान राहील. अश्विनी नक्षत्रास ता. १६ व ता. १७ हे दिवस व्यावहारिक जगतातसुद्धा आपल्या प्रसिद्धीच्या माध्यमातून महत्त्व वाढवतीलच. भरणी नक्षत्रास सप्ताहाचा शेवट सरकारी पाठबळातून लाभसंपन्न करणारा. भावाबहिणींची कार्ये ठरतील. कृत्तिका नक्षत्रास सप्ताहातील शुक्रवारची प्रबोधिनी एकादशी जीवनातील एखादा गॉडफादर भेटवून देईल. सप्ताहात एखादे हरवलेले गवसेल. विवाहेच्छूंच्या मार्गातील अडथळे दूर होतील. घरात तरुणांना उत्तम नोकऱ्या लागतील..गाठीभेटी यशस्वी होतीलवृषभ : सप्ताहातील शुक्रभ्रणाचा आंतरप्रवाह व्यावसायिक वसुलीतून धन्य करेल. ता. १७ व ता. १८ हे दिवस मोठ्या सुवार्तांची पार्श्वभूमी ठेवेल. विशिष्ट वास्तुविषयक प्रश्नांतून मुक्त व्हाल. मृग नक्षत्रास सप्ताह अतिशय गतिमान अशी फळे देईल. तरुणांच्या नोकरीविषयक मुलाखती प्रभावी ठरतील. रोहिणी नक्षत्राच्या नवपरिणितांना अपत्यसंभवातून धन्यता लाभेल. ता. १७ चा गोपाष्टमीचा दिवस अतिशय भावरम्य राहील. घरात प्रिय व्यक्तीची सतत स्पंदने राहतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी यशस्वी होतील. कृत्तिका नक्षत्रास मित्रांच्या सहकार्यातून लाभ घडतील. कर्जमंजुरी होईल. नोकरीतील हितशत्रूंवर मात कराल..महत्त्वाची कामे मार्गी लागतीलमिथुन : सप्ताहातील ग्रहमान ग्रहांच्या परस्पर सहकार्यातून मोठे चमत्कार घडवेलच. रेंगाळलेली महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. व्यावसायिक भागीदारीचे प्रश्न मार्गी लागतील. सप्ताह होतकरू तरुणांचे भाग्य उलगडेलच. शिक्षण, नोकरी आणि विवाह माध्यमांतून प्युअर सिक्वेन्सच लावेल. मृग नक्षत्राचे शत्रुत्व किंवा विशिष्ट गैरसमज निघून जातील. आर्द्रा नक्षत्रास सप्ताहात घरासाठी कर्ज मिळेल. योग्य जागी नोकरी मिळेल. ता. १९ ते ता. २१ हे दिवस गतिमानच राहतील. पुनर्वसु नक्षत्रास शुक्रभ्रमणाच्या विशिष्ट स्थितीतून शनिवारचा तुलसीविवाहाचा दिवस वैवाहिक जीवनातून संस्मरणीय असाच राहील..नोकरीत विशिष्ट पदाचा लाभकर्क : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड ऐतिहासिक स्वरूपाचेच राहील. काहींना ‘छप्पर फाडके’ लाभ होतील. पुनर्वसू नक्षत्रास गुप्तधनाचा लाभ होईल. कोर्ट प्रकरणातून नैतिक विजय संपादन कराल. नोकरीत विशिष्ट पदाचा लाभ होईल. पुष्य नक्षत्रव्यक्ती विशिष्ट घरगुती जबाबदारीतून मुक्त होतील. वारसाहक्काचे प्रश्न सुटतील. सप्ताहातील ता. २० व ता. २१ या दिवसातील प्रबोधिनी एकादशीचे प्रभावक्षेत्र व्यावसायिक विशिष्ट करारमदारातून जीवन मार्गस्थ करणारेच ठरेल. आश्लेषा नक्षत्रव्यक्तींचे परदेशगमनाचे स्वप्न पूर्ण होईल. शनिवारचा तुलसी विवाहाचा दिवस वैवाहिक जीवनातून विशिष्ट आनंद साजरा करेल..जुन्या गुंतवणुकीतून लाभसिंह : सप्ताहातील गुरू मंगळ युतियोग ग्रहांचा पट ताब्यात घेईल. मघा नक्षत्राचे व्यावहारिक जगतात महत्त्व वाढवणाराच सप्ताह. राजकीय जगातील प्रभाव वाढेल. सप्ताहात पतप्रतिष्ठा वाढवणाऱ्या घटनांची शृंखलाच राहील. सप्ताहात नोकरीतील एक सुंदर पर्व सुरू होईल. पूर्वा नक्षत्रास ता. १९ ते ता. २१ हे दिवस ग्रहनक्षत्रांची उत्तम स्पंदने खेचून देणारे. गाठीभेटी, मुलाखती आणि करारमदार होतील. मोठा प्रभाव पाडणारे दिवस राहतील. सप्ताहात जुन्या गुंतवणुकीतून शेअर बाजारात लाभ होतील. उत्तरा नक्षत्रव्यक्ती सप्ताहात सुवार्तांतून सतत फ्लॅशन्यूज देतील. खेळाडूंचे भाग्य उलगडेल..वादग्रस्तता, गैरसमज टाळाकन्या : सप्ताहात थोडे संमिश्र ग्रहमान राहील. अर्थातच वादग्रस्तता टाळा. स्त्रीवर्गाशी गैरसमज नकोतच. नवपरिणितांनी आचारसंहिता पाळावी. बाकी सप्ताह नोकरीतील पर्यावरण सुरक्षित ठेवेल. मात्र काहींना बदलीचे सावट अस्वस्थ करू शकते. सप्ताहात उत्तरा नक्षत्रव्यक्तींनी घरातील वृद्धांशी वाद टाळावेत. जुगारी व्यक्तींचा सल्ला टाळावा. बाकी हस्त नक्षत्रास सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट व्यावसायिक उलाढालीतून यशच देईल. सरकारी कामे मार्गी लागतील. चित्रा नक्षत्रास सप्ताहात मोठा आर्थिक ओघ धन्य करेल. काहींना कर्जमुक्ती धन्य करेल. पती वा पत्नीच्या भाग्योदयातून थक्क व्हाल..व्यावसायिक भाग्यबीजांची पेरणीतुला : सप्ताहातील ग्रहयोगातून फास्ट ट्रेनमधून प्रवास करणारी रास. सप्ताहात तारुण्याचा भर राहील. चित्रा नक्षत्रव्यक्ती मोठे परिस्थितीजन्य लाभ उठवतील. होतकरू तरुणांच्या नोकरीच्या मुलाखती अंतिम टप्पा गाठतील. सप्ताह मोठी व्यावसायिक भाग्यबीजे पेरणारा. ता. १६ ते ता. १८ नोव्हेंबर २६ हे दिवस अतिशय गतिमान राहतील. स्वाती नक्षत्रास ओळखीमध्यस्थीतून अकल्पित लाभ होतील. काहींचे प्रवास यशस्वी होतील. घरात तरुणांचे विवाह ठरतील. विशाखा नक्षत्रास सप्ताहाचा शेवट मोठा प्रसन्न राहील. नोकरीतील विशिष्ट मानसन्मान कृतार्थ करेल..व्यावसायिक पतप्रतिष्ठा वाढेलवृश्चिक : सप्ताहाचे पॅकेज रवी गुरूच्या ग्रहयोगातून आत्यंतिक प्रवाही राहील. नोकरी, व्यावसायिक उलाढाली चांगल्याच पथ्यावर पडतील. सप्ताह महत्त्वाच्या गाठीभेटींतून साध्य करून देणाराच. मुलाबाळांचे विवाह ठरवाल. ता. १७ चा गोपाष्टमीचा दिवस मोठा प्रवाही राहील. विशाखा नक्षत्रास मोठे स्पर्धात्मक यश देणाराच सप्ताह राहील. व्यावसायिक पतप्रतिष्ठा वाढेल. सप्ताहात मातृपितृ चिंतेचे गांभीर्य जाईल. अनुराधा नक्षत्रास सप्ताह पती वा पत्नीच्या भाग्योदयातून थक्क करेल. ता. २० व ता. २१ हे एकादशीच्या प्रभावातील दिवस जीवनातील श्रद्धा बळकट करतील. ज्येष्ठा नक्षत्रास धनवान करणाराच सप्ताह राहील. परदेशात उत्कर्ष होईल..नव्या ओळखी होतीलधनू : सप्ताहातील ग्रहयोग मोठे अद्वितीय असेच वाटतात. मूळ नक्षत्रास जीवनातील सौंदर्यवादी दृष्टिकोनच प्राप्त होईल. छान नव्या ओळखी होतील. सप्ताहात म्हणाल तसे होईल. सप्ताहात बौद्धिक प्रभावातून सतत यशपरंपरा राहीलच. सप्ताहातील ग्रहयोगातून व्यावसायिक कायमच्या पतप्रतिष्ठेचा लाभ होईल. सप्ताहात स्पर्धापरीक्षांतून विक्रम नोंदवाल. पूर्वाषाढा नक्षत्रव्यक्ती नोकरीत कायमच्या स्थिरावतील. ता. १७ चा गोपाष्टमीचा दिवस वैवाहिक जीवनातून साजरा होईल. सप्ताह आईवडिलांच्या उत्कर्षातूनही साजरा होईल. उत्तराषाढा नक्षत्रव्यक्ती सप्ताहाच्या शेवटी जीवनाच्या खेळपट्टीवर मोठे चौकार षटकार मारणार आहेत. काहींना व्यावसायिक आडाखे खरे ठरून मोठी लॉटरीच लागेल..संसर्गजन्य आजारापासून जपामकर : सप्ताहात संसर्गजन्य आजारापासून जपा. सहली, करमणुकींचा प्रसंगी अतिरेक नको. व्यावसायिक जुगार टाळा. द्वाड मित्रांची संगत टाळाच. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमणाची विशिष्ट स्थिती व्यावसायिक आर्थिक ओघ चांगलाच ठेवेल. नवे व्यावसायिक करारमदार भविष्यातील लाभ निश्चित करतील. धनिष्ठा नक्षत्रास सप्ताहाच्या शेवटी प्रबोधिनी एकादशी वैवाहिक जीवनात विलक्षण आनंद साजरा करेल. श्रवण नक्षत्रास सप्ताहात राजकीय संपर्कातून विशिष्ट लाभ होतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या स्त्रीवर्गाने सप्ताहात एकूणच आहारविहारादी पथ्ये पाळणे आवश्यकच आहे. गर्भवतींना सप्ताह संवेदनशीलच वाटतो. सप्ताहात मौल्यवान वस्तू सांभाळाव्यात. पाकीट सांभाळा..नुकसानभरपाईतून लाभ घडतीलकुंभ : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड फलंदाजीचे नाहीच. फील्डवर फक्त टिकून राहा. नोकरी, व्यावसायिक कायदेकानूंचे भान ठेवा. वृद्धांनी तारुण्याचा आव आणू नये. बाकी सप्ताहातील ता. १८ ते ता. २० हे दिवस प्रबोधिनी एकादशीचा दिवस उत्तम सार्थकी लावतील. धनिष्ठा नक्षत्राची पुत्रचिंता जाईल. नोकरीत विशिष्ट पद प्राप्त होईल. शततारका नक्षत्रास ता. १७ व ता. १८ हे दिवस विशिष्ट वैयक्तिक उपक्रम गाजवतील. स्वतंत्र व्यावसायिकांना विशिष्ट करारमदारांतून लाभ होतील. पती व पत्नीला उत्तम नोकरीचा लाभ होईल. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रास सप्ताहात नुकसानभरपाईतून लाभ घडतील. विशिष्ट कर्जवसुली कराल. काहींची मातृपितृ चिंता जाईल..कामगारांचे प्रश्न सतावतीलमीन : सप्ताहातील ग्रहमान आर्थिक जुगारातून नुकसान पोचवू शकते. सप्ताहात कामगारांचे प्रश्न सतावतील. बाकी सप्ताहात शुक्रभ्रमणाची स्थिती होतकरू तरुणांचे प्रश्न सोडवेल. विशेषतः नोकरीच्या मुलाखती अंतिम टप्प्यात येतील. स्वतंत्र व्यावसायिकांना बँकांच्या सहकार्यातून लाभ घडतील. रेवती नक्षत्रास व्यावसायिक गॉडफादर भेटेल. सप्ताहाच्या शेवटी प्रबोधिनी एकादशीचे प्रभावक्षेत्र एकूणच आपल्या राशीस विशिष्ट नैराश्यातून बाहेर काढेल. काहींची अडलेली सरकारी कामे निश्चितच मार्गी लागतील. ता. १७ चा गोपाष्टमीचा दिवस एकूणच आपल्या राशीस दैवी प्रचिती देऊन गोकुळात गोपाष्टमी साजरी करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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