साप्ताहिक राशिभविष्य : (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६)

मौल्यवान वस्तू सांभाळाव्यातचमेष : सप्ताहातील ग्रहमान आपल्या एकूणच राशीस जुगारसदृश व्यवहारांतून अडचणीत आणू शकते. सप्ताहातील हर्षलशी होणारे ग्रहयोग तारुण्याच्या विचित्र उन्मादातून अडचणीत आणू शकतातच. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी निश्चितच पथ्ये पाळण्याची आवश्यकता आहे. बाकी सप्ताह कलावंत आणि बुद्धिमान मंडळींना मोठे परिस्थितीजन्य लाभ देईल. थोरामोठ्यांच्या अचानक गाठीभेटी होऊन चमत्कार घडतील. ता. १९ ते २१ हे दिवस मोठे भाग्यबीजेच पेरतील. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना अचानक धनलाभ होतील. परदेशातील मुलाबाळांचे प्रश्न सुटून घरात आनंद साजरा कराल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २१ चा गुरुपुष्यामृतयोग अनेक घटना-गोष्टींतून भावरम्य राहील. विशिष्ट संकटनिवारण होईल. मात्र सप्ताहात आपल्या राशीने घरातील मौल्यवान वस्तू सांभाळाव्यातच..नोकरीत वरिष्ठांचे सहकार्य मिळेलवृषभ : राशीतील हर्षलचे इतर ग्रहांशी होणारे सहयोग संमिश्ररीत्या फलदायी होऊ शकतात. सप्ताहात कोणताही अतिरेक किंवा अंगमस्ती टाळावीच. वैवाहिक जीवनात वादाचे मुद्दे टाळावेतच. बाकी सप्ताहात बुद्धिचातुर्यातून लाभ उठवालच. रोहिणी नक्षत्रास सप्ताहात स्त्रीवर्गाकडून लाभ होतील. नोकरीत वरिष्ठांच्या सहकार्यातून लाभ होतील. नोकरीतील बदली टळेल. ता. १९ ते २१ मे हे दिवस सुवार्तांतून मोठे प्रसन्न राहतील. घरातील भावाबहिणींचे प्रश्न सुटतील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह साधनेचे फळ पदरात टाकेल. परदेशातील तरुणांचे मोठे भाग्योदय होतील. विशिष्ट शत्रुपीडा संपुष्टात येईल. काहींना कर्जमुक्तीचा आनंद मिळेल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना उष्णताजन्य विकार जपावेत. काहींना ज्वरपीडा शक्य..शेअर बाजारात अतिरेक नकोमिथुन : सप्ताहात मानसिक संतुलन ठेवाच. मूर्खांशी वाद नकोतच. बाकी सप्ताहात नोकरीत भाग्योदयाच्या संधी येतील. बुद्धिकौशल्याने लाभ उठवाच. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात पर्यटनस्थळी जपावंच. पंचमहाभूतांशी मस्ती नको. बाकी सप्ताहात मस्त मौजमजा कराल. सप्ताहात चैनीवर खर्च कराल. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्ती मोठा डामडौल साजरा करतील. उत्सव-समारंभातून मिरवाल. सप्ताह वैवाहिक जीवनातून मोठी रसिकता साजरी करेल. नवपरिणितांना सप्ताह ‘गीत गाता चल’ स्वरूपाचाच राहील. मात्र सप्ताहात शेअर बाजारातील मस्ती नको. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह पर्वणीसारखाच राहील. विशिष्ट छंद वा उपक्रमांतून प्रसिद्धीस याल. सप्ताह विवाहेच्छूंच्या अडचणी घालवेल. प्रेमिकांचे ऑनलाइन संकेत स्वीकारले जातील आणि सुंदर गाठीभेटी होतील. ओळखींतून विवाहस्थळे येतील..जुन्या गुंतवणुकीचा फायदा होईलकर्क : सप्ताह प्रवास आणि गाठीभेटींतून प्रवाही राहीलच. तरुणांना सप्ताह ऑनलाइन जबरदस्त क्लिक होणारा. सतत कनेक्टिव्हिटी ठेवाच. नोकरीच्या मुलाखतींतून उत्तम प्रभाव टाकालच. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना नशिबाची साथ उत्तम मिळेल. आई-वडिलांच्या आशीर्वादातून लाभसंपन्न व्हाल. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना जुन्या गुंतवणुकी फलद्रूप होऊन त्यांचा मोठा आधार मिळेल. ता. १९ व २० हे दिवस भाग्य खेचून आणणारे. होतकरू तरुणांना कॅम्पसमधून नोकऱ्या मिळतील. परदेशस्थ तरुणांचा व्हिसाचा प्रश्न सुटेल. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात राजकीय व्यक्तींचे पाठबळ मिळेल. मंत्रालये साथ देतील. वादग्रस्त वसुली कराल. मात्र सप्ताहात नैसर्गिक दुर्घटनांचे भान ठेवाच. पर्यटनस्थळीचा उन्माद टाळा..खेळाडूंना प्रसिद्धी-यश मिळेलसिंह : अतिशय छान चर्चेत राहणारी सप्ताहातील रास राहील. विशिष्ट विजयी चौकार-षट्कार मारणारच आहात. तरुणांना शैक्षणिक बाबींतून सप्ताह नावीन्यपूर्णच राहील. काहींचे नैराश्य कायमचे जाईल. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना बुद्धिचातुर्यातून मोठे लाभ होतील. मात्र सप्ताह नोकरदारांना नोकरीतील राजकारणातून त्रास देऊ शकतो. नोकरीतील हितशत्रूंशी क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळा. मात्र सप्ताह परदेशस्थ तरुणांना नोकरीच्या अफलातून संधी देणारा. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. १९ ते २१ हे दिवस प्रत्येक वन डे जिंकूनच देतील. सप्ताहात शेअर बाजारातील उलाढाली मात्र जपूनच करा. उत्तरा नक्षत्रास सप्ताह विशिष्ट परिस्थितीजन्य लाभ घडवूनच देईल. काहींना नोकरीतून परदेशगमनाच्या संधी येतील. सप्ताह खेळाडूंना यश-प्रसिद्धी देणाराच..सन्माननीय पदाचा लाभ होईलकन्या : सप्ताहातील ग्रहमान तरुणांना अतिशय प्रेरणा देणारेच. सप्ताहात शैक्षणिक उत्तम पर्याय पुढे येतील. उत्तरा नक्षत्रास शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या त्रिघटकांतून मोठे अनुकूल ग्रहमान राहील. परदेशस्थ तरुणांना स्थैर्य देणारे ग्रहमानच राहील. सप्ताहाची सुरुवात मोठ्या सुवार्तांची फ्लॅशन्यूज देणारीच राहील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात व्यावसायिक तेजी प्रसन्न ठेवेल. विशिष्ट परदेशी व्यापारांतून मोठे लाभ होतील. काहींना सरकारी माध्यमे साथ देतील. सप्ताहात विशिष्ट उंची खरेदी होईल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह विशिष्ट पर्वणीसारखाच राहील. मोठ्या उत्सव-समारंभांतून उपस्थिती राहील. काहींना सार्वजनिक जीवनात विशिष्ट सन्माननीय पदाचा लाभ होईल. सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांना विशिष्ट व्यावसायिक करारमदारांतून आर्थिक ओघ सुनिश्चित करेल. सप्ताह वृद्धांना पुत्रपौत्रांच्या भाग्योदयातून जीवन कृतार्थ करणारा. मात्र सप्ताहात डोक्याच्या दुखापतीपासून सावध राहा..सरकारी कामामध्ये यश मिळेलतूळ : सप्ताहात मोठे अपवादात्मक असे ग्रहमान होत आहे. विशिष्ट नैसर्गिक अडथळ्यांतून त्रस्त होऊ शकता. परिस्थितीचे भान ठेवूनच पावलं टाका. विशेषतः चित्रा नक्षत्राच्या तरुणांनी तारुण्यातील उन्माद टाळावाच. बाकी सप्ताहातील ता. १९ व २० हे दिवस शिस्तबद्ध वाटचालीतून कार्यभाग साधून देतील. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीतील घडामोडीतून विशिष्ट भय-भीतीचा पगडा जाईल. स्वतंत्र व्यावसायिकांना सरकारी कामांतून यश मिळेल. शत्रुत्वाच्या झळा कमी होतील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात सार्वजनिक उपक्रमांतून प्रसिद्धियोग येतील. सप्ताहात थोरामोठ्यांच्या गाठीभेटी प्रसन्न ठेवतील. सप्ताहात मातृपितृचिंतेचे गांभीर्य निघून जाईल. भावाबहिणींच्या चिंता जातील..वास्तुविषयक व्यवहार पूर्ण होतीलवृश्चिक : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड उच्च दाबाचेच वाटते. सार्वजनिक गोष्टींतून बाजूलाच राहा. नोकरीत वरिष्ठांशी संवाद जपून करा. गर्भवती महिलांनी दक्षता बाळगावी. सप्ताहात व्यावसायिक भागीदारीविषयक प्रश्न सतावू शकतात. सप्ताहात व्यसनी किंवा जुगारी व्यक्तींशी व्यवहार टाळावेच. विशाखा नक्षत्रास विशिष्ट मध्यस्थीतून त्रास होऊ शकतो. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट जुनाट व्याधींचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो. त्यामुळेच पथ्ये अवश्य पाळावीतच. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट कर्जमंजुरीतून लाभ होईल. व्यावसायिक आर्थिक कोंडीचे गांभीर्य जाईल. काहींचे लांबलेले वास्तुविषयक विक्रीचे व्यवहार पूर्ण होतील. सप्ताहात घरातील तरुणांचे नोकरीविषयक प्रश्न सुटतील..खाण्यापिण्यातील पथ्ये पाळाचधनु : सप्ताहात हरहुन्नरी तरुणांना मोठ्या संधींचा वर्षाव थक्क करेल. सप्ताह विशिष्ट नैराश्य घालवेलच. मात्र सप्ताहात मूर्ख मित्रांशी संगत टाळाच. सप्ताहात वाचन, चिंतन आणि मननातूनच आनंद घ्या. सप्ताहात नोकरीतील विशिष्ट परिस्थितीशी जमवून घेत वाटचाल करा. नोकरीत हाताखालचे नोकरचाकर सांभाळाच. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींनी रागावर नियंत्रण ठेवावेच. नवपरिणितांनी हट्टीपणा टाळावा. बाकी सप्ताहात गुरू, शुक्र आणि मंगळ यांच्या भ्रमणांची सांगड उत्तम राहीलच. बुद्धिकौशल्य प्रभाव टाकेलच. सप्ताहात खाण्यापिण्यातील पथ्ये पाळाच. प्रवासातील संसर्गापासून सावध राहाच. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी घरातील उत्सव-समारंभातून मोठा आनंद साजरा करता येईल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना परदेशस्थ पुत्रांच्या सुवार्ता धन्य करतील..विवेकाने व सावधानतेने वागामकर : सप्ताहात अधिकारपदस्थ व्यक्तींना अतिशय सावधपणे वाटचाल करायला लावणारे ग्रहमान आहे. विवेक ठेवून वाटचाल करण्यातच फायदा आहे. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना कोणत्याही राजकारणापासून किंवा मूर्खांच्या क्रिया-प्रतिक्रियांपासून सावधच राहिले पाहिजे. बाकी सप्ताहात न बोलता कार्यभाग साधला जाईल. बाकी सप्ताहाचा आरंभ उमलत्या तरुणाईला विशिष्ट परिस्थितीजन्य उत्तम संधी देणारच आहे. नोकरीतील अनिश्चितता जाईल. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना विवाहाच्या छान ऑनलाइन संधी येतील. सतत कनेक्टिव्हिटी ठेवाच. मात्र सप्ताहात प्रेमिकांनी गैरसमज टाळावेत. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह उधार-उसनवारीतून सांभाळण्याचा. बाकी सप्ताहातील गुरुवारचा गुरुपुष्यामृत विशिष्ट पुत्रचिंता घालवेल. गर्भवतींच्या चिंता जातील..भागीदारीचे प्रश्न जपून हाताळाकुंभ : सप्ताहात मोठे क्रियाशील करणारेच ग्रहमान राहील. शैक्षणिक दिशा देणारेच ग्रहमान राहील. ध्येयाकडेच लक्ष ठेवून वाटचाल करा. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी दुखापती सांभाळाव्या. तरुणांनी वाहनांवरील उन्माद टाळावा. बाकी सप्ताह कलाकारांना प्रकाशात आणणारा आजचा रविवार मोठ्या उत्सव-समारंभातून उपस्थिती ठेवेल. सप्ताह हितशत्रूंना जागेवर आणणारा. सप्ताहात काहींचा बदलीतून नोकरीत भाग्योदय होईल. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताहात सुवार्तांच्या प्रभावात मार्गक्रमण करणार आहेत. ता. १९ व २० हे दिवस विशिष्ट ध्येय गाठून देतीलच. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे पतप्रतिष्ठेचे एक पर्व सुरू होईल. सप्ताह नोकरीच्या मुलाखतींतून प्रभाव टाकणारा. मात्र सप्ताहात व्यावसायिक भागीदारीचे प्रश्न जपून हाताळा. कामगारप्रश्न जपून हाताळा..आर्थिक कोंडी दूर होईलमीन : ग्रहयोगांतून एक छान ट्रॅक राहील. महत्त्वाच्या कामांचे शिस्तबद्ध नियोजन कराच. प्रवासाच्या वेळा पाळा. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी घाईगडबड टाळावी. उत्तराभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा सप्ताह वैयक्तिक सुवार्तांतून सतत फ्लॅशन्यूजमध्ये ठेवेल. राजकारणी व्यक्तींना सप्ताह मोठे यश देणारा. विशिष्ट कोर्टप्रकरण जिंकाल. ता. १९ ते २१ हे दिवस आपल्या राशीस एकूणच चढत्या क्रमाने शुभच राहतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुपुष्यामृताचा गुरुवार जीवन सार्थकी लावणारा. नोकरीतील महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होतील. तरुणांच्या उच्चशिक्षणातील अडथळे जातील. परदेशी धोरणातून मार्गनिश्चिती होईल. आर्थिक कोंडीही जाईल. गर्भवतींच्या चिंता जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.