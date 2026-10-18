साप्ताहिक राशिभविष्य : (१८ ऑक्टोबर २०२६ ते २४ ऑक्टोबर २०२६)

प्रकाशात आणणारा कालखंडमेष : विजयदशमीचा सप्ताह वैवाहिक जीवनात एखादा विजयोत्सव साजरा करेल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह एकूणच मानवी सहकार्यातून उत्तम परिणाम करणारा ठरेल. मोठ्या उत्सव समारंभातून उपस्थिती राहील. तरुणांना कलागुणांतून प्रकाशात आणणाराच सप्ताह. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्ती ता. २० आणि २१ हे दिवस वैयक्तिक मोठे उत्सव-समारंभ साजरे करतील. विवाहेच्छूंना सप्ताह एकूणच सतत ऑनलाइन कनेक्टिव्हिटी ठेवेल. परदेशस्थ तरुणांच्या मुलाखती यशस्वी होतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात सतत दैवी प्रचितीचा अनुभव येईल..परदेशातले नवे प्रस्ताव येतीलवृषभ : सप्ताहातील वक्री शुक्रभ्रमण ता. २० व २१ या दिवसात कलागुणांचा उत्कर्ष करेल. उत्सव-समारंभातून नव्या ओळखी होतील. त्यातून भाग्यबीजे पेरली जातील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्ती विजयादशमीचा मुहूर्त साधत विशिष्ट पराक्रम गाजवतील. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना परदेशातील नोकरीचे नवे प्रस्ताव थक्क करतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट ग्रासलेली मातृपितृचिंता जाईल. सप्ताहाचा शेवट एकूणच आपल्या राशीस विशिष्ट प्रामाणिक प्रयत्नांना यशच देईल. विशिष्ट शत्रुत्वाचे गांभीर्य निघून जाईल. विशिष्ट व्यावसायिक कामगार चिंता जाईल..नवी आध्यात्मिक दृष्टी प्राप्त होईलमिथुन : सप्ताहात शुभ ग्रहांचेच पॅकेज कार्यरत राहील. सतत मानवी सहकार्य लाभत राहील. नोकरीत बढतीचे संकेत मिळतील. सप्ताहात व्यावसायिक थकीत येण्याच्या वसुलीची परंपरा राहून एक प्रकारची तेजीच राहील. सप्ताह सरकारी कामातून वेग धरेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्ती कलागुणांतून झगमगाट साजरा करतील. नोकरीच्या मुलाखती अंतिम टप्प्यात येतील. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींची प्रेमप्रकरणे मार्गी लागतीलच. सप्ताहातील गुरुवार, शुक्रवार मोठी गतिमान फळे देतील. थोरा-मोठ्यांच्या सतत सान्निध्यात राहाल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना एक नवी आध्यात्मिक दृष्टी प्राप्त होईल. विशिष्ट वादग्रस्त कोर्टप्रकरण संपेल. ग्रासलेली पुत्रचिंता जाईल..महत्त्वाची कामे मार्गी लागतीलकर्क : वक्री शुक्रभ्रमण मोठी ऐतिहासिक फळे देणार आहे. कलाकारांना आणि खेळाडूंना सप्ताह जीवनात मार्गस्थ करणारा. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना यंदाची विजयादशमी मॅन ऑफ दि मॅचच करणार आहे. घरातील विशिष्ट जबाबदारीतून मुक्त व्हाल. सप्ताहात पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्ती विशिष्ट नवस पूर्ण करतील. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट अतिशय गतिमान राहील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २० ते २२ हे दिवस चढत्या क्रमाने शुभ राहतील. ओळखी-मध्यस्थीतून विशिष्ट महत्त्वाची कामे मार्गी लागतीलच. सप्ताहात भावाबहिणींचे भाग्योदय कृतार्थ करतील. सप्ताहात विशिष्ट कर्जफेड कराल. शनिवार तीर्थाटनाचा..आर्थिक कोंडीतून मुक्त व्हालसिंह : आपली सूर्याची रास विजयादशमीच्या या सप्ताहात मोठ्या प्रकाशातच येईल. सप्ताहातील ता. २१ ते २३ हे दिवस विशिष्ट यशातून कृतार्थच करतील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विक्री शुक्रभ्रमणातून जीवनातील सौंदर्यवादी दृष्टी प्राप्त होईल. सप्ताहात नवे मित्रमंडळ जीवनातील आशावाद वाढवेलच. सप्ताहात प्रेमप्रकरणातील अडथळे दूर होतील. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सरकारी माध्यमातूनच दिलासा मिळेल. व्यावसायिक वादग्रस्त वसुली होत राहील. आर्थिक कोंडीतून मुक्त व्हाल. सप्ताहात घरातील तरुण वर्गाचे प्रश्न संपतील. सप्ताह नोकरदार मंडळींना बढती वा पगारवाढीच्या संकेतातून धन्य करेल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह कर्जमंजुरीतून मार्गस्थ करणारा..अचानक धनलाभ थक्क करतीलकन्या : सप्ताहातील विजयादशमीच्या अनुषंगाने छान सप्ताह साजरा करणार आहात. तरुण-तरुणींवर संधींचा वर्षाव करणाराच सप्ताह राहील. प्रेमाचे धागे किंवा सूर जुळत जातील. विवाहेच्छूंना ओळखी मध्यस्थीतून छान विवाह स्थळे येतील. नोकरीच्या मुलाखतींतून चांगलाच प्रभाव टाकाल. घरात आईवडिलांचे उत्कर्ष साजरे कराल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे अचानक धनलाभ थक्क करतील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना राजकीय क्षेत्रात लाभ होतील. विशिष्ट सन्माननीय पदाचा लाभ होईल. विशिष्ट आरोग्य चिंता जाईल. पती वा पत्नीचा भाग्योदय जीवन मार्गस्थ करेल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना कला, छंद माध्यमातून मोठे धनवर्षाव होतील. वास्तुयोग आहेत..जुन्या गुंतवणुकी यशस्वी ठरतीलतूळ : सप्ताहात अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रहमानाचा लाभ उठवाल. राशीतील शुक्रभ्रमण चढत्या श्रेणीने फळे देईल. विशिष्ट संधींचा लाभ उठवाल. व्यावसायिक उपक्रम व उलाढाल यशस्वी होतील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना कला, छंद माध्यमातून उत्तम वाटचाल सुरू होईल. एखादे शैक्षणिक अपयश धुवून काढाल. तरुणांना कॅम्पसमधून नोकरीचा उत्तम लाभ होईल. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना पती वा पत्नीच्या भाग्योदयातून विजयादशमी साजरी करता येईल. आईवडिलांच्या विशिष्ट चिंतेतून बाहेर पडाल. एकूणच सप्ताहात महत्त्वाच्या कामांतून अपेक्षित लाभ. कार्यभाग साधाल. विशाखा नक्षत्राच्या गृहिणींना सप्ताह सतत सुवार्तांच्या प्रभावात ठेवेल. मुलाबाळांची कार्ये ठरतील. जुन्या गुंतवणुकी यशस्वी ठरतील..हरवलेली एखादी गोष्ट मिळेलवृश्चिक : सप्ताह चैनी करमणुकींतून साजरा कराल. नोकरीतील विशिष्ट अपवादात्मक लाभ उठवाल. नोकरीत वरिष्ठांची मर्जी संपादन कराल. सप्ताह मित्रमंडळींकडून सहकार्याचाच राहील. सरकारी कामातील अडसर जातील. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींची प्रवासातील कामे होतील. ता. २१ ते २३ हे दिवस अतिशय गतिमान राहतील. सप्ताहात मोठ्या उत्सव-समारंभातून हजेरी लावाल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना एखादी व्यावसायिक लॉटरी लागेल. बँकांचे सहकार्य लाभेल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मानसन्मानाचे योग चकित करतील. घरातील तरुणांना योग्य नोकरीचा लाभ होईल. काहींना हरवलेली एखादी गोष्ट मिळेल..परिस्थितीजन्य मोठे लाभ होतीलचधनु : सप्ताहात उमलत्या तरुणाईला अनुकूल ग्रहमान राहील. जीवनात योग्य मार्गदर्शक भेटतील. सप्ताह प्रवास, गाठीभेटी, मुलाखती आणि व्यावसायिक उपक्रमांतून अतिशय छान साथ देईल. ऐन वेळी मदतीचा ओघ राहील. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे परिस्थितीजन्य लाभ होतीलच. विवाहेच्छूंना योग्य विवाहस्थळे चालून येतील. नवपरिणितांना गृहकर्जाचा लाभ होईल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक तेजीतून प्रसन्नता राहील. घरातील भावपर्यावरण सुवार्तातून आनंदाश्रूतून भारलेले राहील. सप्ताहाची सांगता एकूणच यंदाच्या दीपावलीची तयारीच करेल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना कर्जफेडीतून सार्थकता होईल..प्रसिद्धीच्या झोतात राहालमकर : सप्ताहातील राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये वैयक्तिक उलाढालींतून चर्चेत राहणारी रास राहील. अर्थातच वैयक्तिक मोठ्या सुवार्तातून सप्ताहातील यंदाचा दसरा सुवर्णाक्षरांनीच रोजनिशीत नोंदवला जाईल. सप्ताहात पुत्रपौत्रांचे भाग्योदय जीवन सार्थकी लावतील. सप्ताहात नवपरिणितांचे जीवन मार्गस्थच होणार आहे. सप्ताहातील प्रत्येक दिवस नावीन्यपूर्ण राहील. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्ती प्रसिद्धीच्या झोतातच राहतील. सप्ताहात पती वा पत्नीचे नैराश्य पूर्ण निघून जाईल. सप्ताहाचा शेवट सहली करमणुकींतून आनंद साजरा करेल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट आर्थिक समृद्धीतेतून दीपावलीकडे वाटचाल करेलच. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्ती नोकरीत विशिष्ट पदावर आरूढ होईल. अर्थातच एक प्रकारचा राजाभिषेकच होईल..शत्रूवर विजय मिळवालकुंभ : सप्ताहात वक्री शुक्रभ्रमणाचा एक उत्तम प्रभाव राहील. सप्ताहात स्वतंत्र व्यावसायिकांचे एक सुंदर पर्व सुरू होईल. सप्ताह वैवाहिक जीवनात पुत्रोत्कर्षातून जल्लोष साजरा करेल. सप्ताहात धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक उत्सव प्रदर्शनातून मोठे लाभ होईल. सप्ताहात सहकुटुंब मौजमजा कराल. ता. २१ ते २४ हे दिवस एकूणच आपल्या राशीस अनेक माध्यमातून प्रसन्नच ठेवतील. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे मानसिक बळ प्राप्त होईल. तरुणांना विशिष्ट स्पर्धा परीक्षा मार्ग दाखवतील. विवाहेच्छूंना सप्ताह गाठीभेटींतून सूर गाठून देणाराच राहील. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट थोरामोठ्यांच्या सहकार्यातून चमत्कार घडवेल. शत्रूवर विजय मिळवाल..व्यावसायिक कर्जमंजुरीतून दिलासामीन : सप्ताह आरोग्यविषयक पथ्ये पाळण्याचाच. प्रवासात संसर्ग होऊ शकतो. घरातील लहान मुलांकडे लक्ष ठेवूनच राहा. एकूण सप्ताह चैन, चंगळ, मौजमजेवर खर्च करवेल. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना यंदाचा दसरा मानमरातबातून चकितच करणारा. विशिष्ट भेटवस्तू चकित करतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह घरगुती पार्श्वभूमीवर मोठा प्रसन्नच ठेवेल. भावाबहिणींचे भाग्योदय होतील. व्यावसायिक कर्जमंजुरीतून धन्यता लाभेल. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट गर्भवतींना संवेदनशील राहील. बाकी ता. २० व २१ हे दिवस तरुणांना ऊर्जा देणारेच ठरतील. नोकरीची निश्चिती होईल. अर्थातच मुलाखतींतून प्रभाव टाकाल. शुक्रवार व्यावसायिक तेजीचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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