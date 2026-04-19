साप्ताहिक राशिभविष्य : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६)

महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होईलमेष : अक्षय्य तृतीयेने सुरू होणारा सप्ताह राशीतील शुक्रभ्रमणाचे एक पॅकेजच राबवील. तरुणवर्गास अतिशय चांगले ग्रहमान राहील. ता. २३च्या गुरुपुष्यामृत योगाजवळ एखादा भव्य शुभारंभच होईल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्ती लक्ष वेधून घेतील. जीवनातील एखादी मोठी महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होईल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्ती आजचा रविवार घरात मोठा प्रसन्न राहील. घरातील धार्मिक कार्यातून मोठी दैवी प्रचिती मिळेल. एखादी ग्रासलेली पुत्रचिंता जाईल. शुक्राचे राश्यांतर अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक आर्थिक चिंतेतून मुक्त करेल. विशिष्ट व्यावसायिक वादग्रस्त येणे वसूल कराल. सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार खऱ्या अर्थाने शुभ बोलतील. घरातील तरुणांचे विवाह निश्चितच मार्गस्थ होतील. बाकी सप्ताहातील बुध, मंगळ आणि शनी यांचा त्रिग्रहयोग संमिश्ररीत्या बोलेल. नोकरीतील क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळा. यंत्रे, वाहने आणि कामगार या त्रिघटकांतून अडचणी येऊ शकतात. .कष्टाचे चीज होईलवृषभ : सप्ताहातील गुरुपुष्यामृतयोग जीवनातील एक शुभ घडी राहील. एकूणच सप्ताहाचा शेवट नोकरी-व्यावसायिक बाबींतून कष्टाचे चीज करणारा. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजची अक्षय्य तृतीयेची संध्याकाळ एक मोठा भाग्यसंकेत देईल. बाकी सप्ताहातील कुयोगांची पार्श्वभूमी सार्वजनिक जीवनातून सांभाळण्याची तरुणांनी मित्रसंगत जपावी. प्रेमिकांनी विचित्र चाळे करू नयेत. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना वैवाहिक जीवनातील भावपर्यावरण शुद्ध ठेवावे. समज, गैरसमज इत्यादींतून दक्षता बाळगावी. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना अक्षय्य तृतीयेचा सप्ताह आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढणारा. मात्र सप्ताहात जुगारसदृश व्यवहार टाळावेतच. सप्ताह सरकारी कामे यशस्वी करणारा. उद्याचा सोमवार प्रवासात सांभाळावा..व्यवसायातील अडचणी जातीलमिथुन : सप्ताहातील ग्रहमान ऐतिहासिक स्वरूपाचेच वाटते. राशीतील गुरुभ्रमण संकटविमोचनच करेल. काहींचे नोकरीवरील संकट जाईल. मात्र सप्ताहात व्यावसायिकांनी उधार-उसनवारीत अडकू नयेच. सप्ताहात भावाबहिणींशी वाद टाळाच. सप्ताहात आर्द्रा नक्षत्रास विशिष्ट फसवणुकीचे प्रसंग अस्वस्थ करू शकतात. व्यसनी मित्रांची संगत टाळावी. बाकी सप्ताहातील गुरुपुष्यामृतयोग विशिष्ट शुभारंभास उत्तमच राहील. विवाहविषयक गाठीभेटी करा. सप्ताहात पती वा पत्नीची चिंता जाईल. सप्ताहात पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या व्यावसायिक प्रकल्पातील अडचणी निघून जातील. तरुणांना ता. २३ व २४ हे उत्तम शुभवारच राहतील. गाठीभेटींतून महत्त्वाची कामे होतील. नोकरीतील विशिष्ट अडचणी किंवा विरोध उच्चपदस्थांच्या सहकार्यातून निघून जातील. आजची अक्षय्य तृतीया विशिष्ट नवस फेडणारी. वैवाहिक जीवन समृद्ध बनेल..राजकारणापासून दूर राहाकर्क : सप्ताहातील ग्रहयोगांची समीकरणे तरुणांवर विचित्रपणे अंमल करू शकतात. मूर्खांची संगत टाळा. घरी आणि दारी कोणत्याही राजकारणात पडूच नका. स्त्रीवर्गाशी गैरसमज टाळा. विशेषतः नवपरिणितांनी आचारसंहिता पाळावीच. बाकी अक्षय्य तृतीयेने सुरू होणारा सप्ताह श्रद्धावंतांना गुरुप्रचिती देणाराच. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २३ व २४ हे दिवस खऱ्या अर्थाने शुभवार राहतील. घरातील भावपर्यावरण प्रसन्न राहील. काहींचे अक्षय्य तृतीयेच्या सप्ताहात गृहप्रवेश होतीलच. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना देवदर्शनाचा लाभ. पुत्रचिंतेतून मुक्तता. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अक्षय्य तृतीयेचा सप्ताहारंभ विशिष्ट साधनेचं फळ पदरात टाकणारा. विशिष्ट कोर्टप्रकरणाचे ग्रहण सुटेल. काहींना व्यावसायिक शत्रुत्वावर तोडगा गवसेल किंवा शत्रू नरमतील. गुरुपुष्यामृताचा गुरुवार घरातील प्रिय व्यक्तींच्या सुवार्तांतून छान स्पंदने ठेवेल..नोकरीतील मानांकनातून लाभसिंह : सप्ताहातील ग्रहांचा पट आर्थिक व्यवहारांतून दगाफटका देऊ शकतो. कोणतीही संमोहने टाळा. शेअर बाजारातील निर्णय जपून घ्या. जुनाट व्याधींसंदर्भात पथ्ये पाळाच. वृद्धांना हा सप्ताह अतिशय दखलपात्र आहे. विशेषतः मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना! बाकी सप्ताहातील गुरू आणि शुक्र या ग्रहांची विशिष्ट स्थिती अक्षय्य तृतीया आणि गुरुपुष्यामृतयोग विशिष्ट वैयक्तिक शुभ कार्ये घडवणारे किंवा ठरवणारे ठरतीलच. पूर्वा आणि उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नक्षत्रलोकांतून लाभ घडतील. अर्थातच त्यांच्यावर देवदेवतांच्या कृपेचा वर्षाव होईल. व्यावसायिक विशिष्ट मार्ग खुले होतील. काहींना नोकरीतील मानांकनातून लाभ होईल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींचा विजयी झेंडा सप्ताहात फडकेलच. काहींना सहकारी माध्यमे चांगलीच फलदायी ठरतील. गर्भवतींचे प्रश्न सुटतील..सरकारी विभागांची साथ मिळेलकन्या : सप्ताहातील शनी-मंगळ-बुध असा त्रिग्रहयोग क्षेपणास्त्रांचा मारा करू शकतो. सतत आजूबाजूचे अवधान ठेवाच. नवपरिणितांनी वैवाहिक जीवनातील सूर जपावा. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींनी कागदोपत्रीचे व्यवहार जपून करावेत. कायदेशीर नियमांचे पालन करावे. बाकी सप्ताहातील अक्षय्य तृतीयेच्या प्रभावातील शुक्रभ्रमण उत्तरा नक्षत्रास विशिष्ट नोकरी-व्यावसायिक भाग्यसंकेत देईलच. पती वा पत्नीच्या विशिष्ट सुवार्ता प्रसन्न ठेवतील. हस्त नक्षत्रास ता. २३ व ता. २४ हे शुभवार वैयक्तिक छंद, उपक्रमांतून यश देतील. नोकरीच्या अंतिम मुलाखती पार पडतील. स्वतंत्र व्यावसायिकांना सरकारी माध्यमे साथ देतील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुपुष्यामृतयोग पतप्रतिष्ठेकडे वाटचाल करवेल. काहींचे विवाहातील अडसर दूर होतील. नोकरीतील बिघडलेले पर्यावरण शुद्ध होईल. मात्र राजकीय व्यक्तींशी वाद घालू नका..मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्यावीतूळ : सप्ताहातील बुध-मंगळ-शनी त्रिग्रहयोग उष्माघाताची पार्श्वभूमी ठेवेल. नैसर्गिक पार्श्वभूमीवर बोलणारा हा त्रिग्रहयोग मानवी भावपर्यावरणही चांगलेच बिघडवू शकतो. दुष्टोत्तरे टाळाच. काहींना खरेदीतून फसगतीचे योग संभवतात. कोणतीही संमोहने टाळा. व्यावसायिक उधार-उसनवारीतून जपावंच. स्त्रीवर्गाला आरोग्यविषयक बाबींतून गुप्त चिंता सतावतील. बाकी ता. २३ चा गुरुपुष्यामृत योग विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना वैयक्तिक सुवार्तांतून अतिशय प्रसन्न ठेवेल. तरुणांना नोकरीच्या संधी चालून येतील आणि आत्मविश्वास वाढेल. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील ता. २३ आणि २४ हे शुभवार घरातील प्रिय व्यक्तींच्या चिंता घालवतील. कलाकारांना हे दिवस प्रेरणा देणारे ठरतील. विशिष्ट नुकसानीचे संकट टळेल. पती वा पत्नीची विशिष्ट आरोग्यचिंता जाईल. विशिष्ट व्याधीवर औषध लागू पडेल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी प्रवासात मौल्यवान वस्तू जपाव्याच..ताणतणाव नाहीसे होतीलवृश्चिक : सप्ताहातील शनी-मंगळ युतियोगाची पार्श्वभूमी उष्माघातापासून सांभाळण्याचीच. अनुराधा नक्षत्राने यंत्रे, वाहने आणि उपकरणे जपून हाताळावीत. काहींना दुखापतीचे प्रसंग बेरंग करू शकतात. उद्याचा दिवस विचित्र गाठीभेटींतून मनःस्वास्थ्य बिघडवू शकतो. आई-वडिलांशी वाद टाळा. बाकी सप्ताहाचा शेवट नोकरी-व्यावसायिक ताणतणाव घालवेल. काहींना सप्ताहात त्वचारोग सतावतील. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात आहारविहारादि पथ्ये पाळावीच. काहींना अपचनाचे विकार सतावतील. सप्ताहात व्यसनांच्या आहारी जाणे टाळाच. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजची अक्षय्य तृतीया मोठी मनोरंजक राहील. पती वा पत्नीची विशिष्ट सुवार्ता धन्य करेल. सप्ताहाचा शेवट शैक्षणिक अडथळे दूरच करेल..कला-छंद प्रकाशात आणतीलधनू : सप्ताह विचित्र जागरणे करणारा ठरू शकतो. व्यावसायिक विशिष्ट नुकसानीचे भय अस्वस्थ ठेवेल. सप्ताहात पैशाचे पाकीट जपाच. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींचा सप्ताहात चिडखोरपणा वाढेल. काहींना उष्माघातापासून त्रास होईल. बाकी सप्ताहातील गुरुभ्रमणाचा अंडरकरंट गुरुवारच्या गुरुपुष्यामृती चांगलाच प्रभावी राहील. शुभकार्ये ठरवा. नवपरिणितांची उत्तम खरेदी होईल. पूर्वाषाढा नक्षत्रास विशिष्ट मानसन्मानपूर्वक मोठी भेट मिळेल. विशिष्ट सरकारी कामे लाभ देऊन जातील. उत्तराषाढा नक्षत्रास आजची अक्षय्य तृतीया विशिष्ट कला, छंद वा उपक्रमांतून प्रकाशात आणणारीच. विवाहेच्छूंच्या उत्तम गाठीभेटी होतील..व्यवसायात बँकांचे साह्य मिळेलमकर : सप्ताहातील शनी-मंगळ-बुध या त्रिग्रहयोगाचे फिल्ड मोठे विचित्र तऱ्हेने झळा पोहोचवू शकते. काहींना हितशत्रू त्रास देऊ शकतात. भागीदारीविषयक प्रश्न चिघळवू देऊ नका. संयम ठेवा. नातेवाइकांची मने जपा. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमणाची वाटचाल गोड बोलून साध्य करून देणारी. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्ती आजच्या अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी याचाच अनुभव घेतील. सप्ताह नोकरीतील घडामोडी पथ्यावर पाडून देईल. नोकरीतील ताण कमी होईल. सप्ताहात व्यावसायिक कामगारप्रश्न सतावू शकतात. काहींना परिस्थितीजन्य अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. सप्ताहात स्त्रीकामगारांशी जपून वागा. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २३ आणि २४ हे शुभवार उत्तम फलदायी होतील. विवाहेच्छूंच्या हृद्य गाठीभेटी होतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात व्यावसायिक वसुलीतून लाभ होतील. काहींना व्यवसायात बँकांचे साह्य मिळेल..संयमाने परिस्थिती हाताळाकुंभ : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड उष्माघात करणारे असले तरी गुरू-शुक्राच्या भ्रमणाचा गारवा राहील. आजचा अक्षय्य तृतीयेचा रविवार याचीच जाणीव करून देईल. भागीदारीचे प्रश्न सप्ताहात उद्भवू शकतात. अतिशय संयमाने परिस्थिती हाताळा. सामोपचारातून प्रश्न सुटतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह नैसर्गिक दुर्घटनांतून सतावू शकतो. उत्सव-समारंभातून बेरंग होऊ शकतात. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमण तरुणांना उत्तम वाव देऊ शकते. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नोकरीतील राजकारणातून झळा पोहोचू शकतात. वागण्या-बोलण्यातून पथ्ये पाळाच. हाताखालचा कामगारवर्ग सांभाळा. कोणाची बाजू घेऊन भांडू नकाच. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २३ चा गुरुपुष्यामृतयोग अद्वितीय शुभफळे देईल. स्वतंत्र व्यावसायिकांचे प्रकल्प सुंदर मार्गी लागतील. एखादी पुत्रचिंता कायमची जाईल. विवाहेच्छूंची स्वप्ने पूर्ण करणाराच..मोठ्या यशाची नोंद करालमीन : सप्ताह एका अर्थाने अक्षय्य तृतीयेचे महत्त्व वाढवणाराच. आजचा रविवार गाठीभेटींतून खरेदी-विक्रीतून आणि विशिष्ट करारमदाराच्या निश्चितीतून प्रसन्न ठेवेल. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्ती बहारीची फळे अनुभवेल. होतकरू तरुणांना हा सप्ताह निश्चितच मार्गस्थ करेल. ता. २३ चा गुरुपुष्यामृत योग मोठे यश नोंदवेल. उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताह घरगुती अशांततेतून अस्वस्थ ठेवू शकतो. भाऊबंदकीचे प्रश्न अस्वस्थ ठेवतील. तरुणांनी सप्ताहात प्रेमप्रकरणे जपून हाताळावीत. सप्ताहात स्त्रीवर्गाशी थट्टामस्करी टाळा. बाकी सप्ताह परदेशस्थ तरुणांचे भाग्य उलगडून देणारा. कलाकारांना सप्ताह पर्वणीसारखाच राहील. मात्र सप्ताहात धावपळीचा प्रवास टाळा. प्रवासातील अपवादात्मक घडू पाहणाऱ्या परिस्थितीचे भान ठेवा. पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्ती आजची अक्षय्य तृतीया उंची खरेदीतून आनंद देणारी. 